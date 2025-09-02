Znate li čija je ovo kći? Strastveni poljupci sa starijim glumcem zasjenili su i njezino golišavo izdanje

Kaia Gerber i Lewsis Pullman prepustili su se strastima na Venecijanskom filmskom festivalu.
Mlada manekenka zablistala je na crvenom tepihu u elegantnoj crnoj haljini od čipke ispod koje su provirile njezine zavodljive obline.
Kaia Gerber Foto: Profimedia
Kaia Gerber Foto: Profimedia
Kaia Gerber Foto: Profimedia
No, više od modnog izdanja, pažnju fotografa i javnosti privukli su strastveni trenuci koje je Kaia razmijenila sa svojim novim dečkom, devet godina starijim glumcem Lewisom Pullmanom.
Lewis Pullman, Kaia Gerber Foto: Profimedia
Lewis Pullman, Kaia Gerber Foto: Profimedia
Paparazzi su ih uhvatili u noćnoj šetnji Venecijom, gdje nisu marili za znatiželjne poglede ni kamere. Grlili su se i ljubili nasred ulice, a prizori su izgledali poput scena iz romantičnog filma. U jednom trenutku Kaia je odložila cigaretu kako bi se prepustila poljupcima, a njihova kemija bila je očita na svakom koraku.
Lewis Pullman, Kaia Gerber Foto: Profimedia
Lewis Pullman, Kaia Gerber Foto: Profimedia
Iako je navikla na bljeskove reflektora, ovoga puta Kaia je pokazala svoju najnježniju i najstrastveniju stranu. Njezin novi ljubavni zanos s Pullmanom postao je glavna tema filmskog festivala, a svijet se slaže – par izgleda zaljubljeno do ušiju. Slažu se i da je Kaia preslika svoje slavne mame.
Cindy Crawford - 12 Foto: Profimedia
Cindy Crawford i Kaia Gerber (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia
