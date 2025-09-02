Pretraži
nisu marili za kamere

Znate li čija je ovo kći? Strastveni poljupci sa starijim glumcem zasjenili su i njezino golišavo izdanje

Piše H.L., Danas @ 14:25 Celebrity komentari
Lewis Pullman, Kaia Gerber Lewis Pullman, Kaia Gerber Foto: Profimedia

Kaia Gerber i Lewsis Pullman prepustili su se strastima na Venecijanskom filmskom festivalu.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Preminuo Graham Greene iz filma "Ples s vukovima"
imao 73 godine
Preminuo glumac iz Oscarom nagrađenog filma, borio se s teškom bolesti
Kaia Gerber, kći Cindy Crawford i Lewis Pullman uhvaćeni u ljubavnom zanosu u Venesiji
nisu marili za kamere
Znate li čija je ovo kći? Strastveni poljupci sa starijim glumcem zasjenili su i njezino golišavo izdanje
Donna Vekić u New Yorku
bila i kod frizera!
Što Donna Vekić radi nakon turnira? Ovako je iskoristila čari New Yorka!
Amerikanac Justus Reid pokazao kako napreduju radovi na kućici koju je u Hrvatskoj kupio za 5000 eura
''ovo je genijalno!"
Pogledajte kako kućica Amerikanca iz Supertalenta za 5000 eura postaje pravi dom iz snova
Pas Franke i Vedrana Ćorluke proslavio 11. rođendan
ništa bez njega!
Slavlje u obitelji Franke i Vedrana Ćorluke! Oglasili se fotkom na Instagramu
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Severina u Bruxellesu svojim govorom sudjelovala u povijesnom danu za prava žena
više od 1,2 milijuna potpisa
Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca
veliko iznenađenje!
"Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Prerezali mu grkljan i bacili ga u jamu – preživio, pa nestao
užasi rata
Prerezali mu grkljan i bacili ga u jamu, puzao je pet dana do slobode! Sada je nestao iz bolnice
show
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
Severina u Bruxellesu svojim govorom sudjelovala u povijesnom danu za prava žena
više od 1,2 milijuna potpisa
Severina poslala jasnu poruku iz Bruxellesa: "Znala sam da me čekaju vrijeđanja i prijetnje..."
Nina Badrić opet na meti prevaranata
upozorila sve!
Nina Badrić ponovno u problemu koji muči slavne: "Budite na oprezu jer traže svašta..."
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Psihosomatske bolesti: Koji su simptomi i kako se liječe?
Piše psihologinja
Psihosomatske bolesti: Koji su simptomi i kako se liječe?
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
A jadan…
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Urnebesno
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Američki državni odvjetnici poslali oštru poruku AI kompanijama: Odgovarat ćete za svoje postupke
Ako ne zaštite djecu
Američki državni odvjetnici poslali oštru poruku AI kompanijama: Odgovarat ćete za svoje postupke
Debitira ovog vikenda: Ovo je novi sigurnosni automobil Formule 1
Zvijer!
Debitira ovog vikenda: Ovo je novi sigurnosni automobil Formule 1
sport
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najvećih transfera u povijesti hrvatske lige?
veliko ime!
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najzvučnijih transfera u povijesti hrvatske lige?
Pogledajte ponoćnu objavu za Livakovića: Ovako je predstavljen u novom klubu
sretno!
Pogledajte ponoćnu objavu za Livakovića: Ovako je predstavljen u novom klubu
Livaković sve dogovorio s Gironom
SRETNO, MAJSTORE!
Fabrizio Romano potvrdio! Pao je dogovor, Livaković ima novi klub!
tv
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nadomak su istini - hoće li je napokon saznati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
putovanja
Oystra stambeni kompleks na umjetnom otoku Al Marjan
A pogled tek?!
Čudo na Al Marjanu: Gradi se neobična stambena zgrada za one dubljeg džepa
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Jedini način za omekšavanje žilave junetine za gulaš
Bez trikova
Jedini način za omekšavanje žilave junetine za gulaš
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
lifestyle
Recept za burekčiće
Obožavamo ih!
Recept za pitice sa sirom koje najbolje pašu uz čašu jogurta, nema tko ih ne voli
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Borna Kotromanić u bijelim štiklama s asimetričnom petom
ODLIČNE SU
Borna Kotromanić: Elegantno izdanje začinjeno fantastičnim štiklama koje su pravi mamac za poglede
sve
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najvećih transfera u povijesti hrvatske lige?
veliko ime!
Je li Rakitić ovim potezom na Instagramu najavio jedan od najzvučnijih transfera u povijesti hrvatske lige?
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene