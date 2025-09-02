Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput

Mladi Splićanin Šime Elez vratio se s avanture života pun dojmova.

Mladi Splićanin Šime Elez, za kojeg se već neko vrijeme šuška da je novi partner pjevačice Maje Šuput, vratio se s motorističke avanture Balkan Rally.

U Split je stigao s medaljom i plaketom za najboljih 10 vozača te s puno dojmova.

Šime Elez - 8 Foto: Instagram

Šime Elez Foto: Instagram

''Još uvijek kao da nisam svjestan zadnjih desetak dana, prava zbrka u glavi i pravi miks emocija. Svakako se radi o genijalnom iskustvu. Obuzimaju me sreća, zadovoljstvo i ponos. Ne samo da sam sretan da sam se vratio živ i zdrav nego sam podjednako sretan da nitko iz ekipe nije imao većih problema. Ne mogu ni sam vjerovati da sam uspio'', rekao je za Dalmaciju danas.

Kao najteži dio putovanja izdvojio je trenutak kada ih je u Crnoj Gori zahvatio jak pljusak. Bilo je to prvoga dana ove velike avanture.

''To mi je bilo prvi put da sam doživio takve uvjete, na motoru pri većoj brzini. U tom trenutku još nisam imao koordinirane ruke i noge i bilo mi je jako teško. Tada sam imao svakakve scenarije u glavi. Mislim da je poslije bilo i zahtjevnijih trenutaka, ali su lakše prolazili'', ispričao je.

Šime Elez Foto: Instagram

Šime Elez - 1 Foto: Instagram

Otkrio je i da je putovanje bilo puno više druženje i zabava nego što je očekivao te da se manje radilo o samoj vožnji nego o ljubavi. Na pitanje je li Maja Šuput bila zabrinuta za vrijeme trajanja rallyja, fatalni Splićanin samo se nasmijao.

Maja Šuput i Šime Elez - 9 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 6 Foto: PR

Maja Šuput i Šime Elez - 5 Foto: PR

A kakvu nezgodu je doživio na avanturi života saznajte OVDJE.

Podsjetimo, glasine o druženju ovog mladića i našeg glazbenice počele su kružiti nakon što se Elez pojavio u Majinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Prvi put su zajedno snimljeni na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.

