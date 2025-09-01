Zvijezda filma ''Sam u kući'' napokon je razjasnila neke glasine o kojima su fanovi godinama nagađali

Gotovo 35 godina nakon što ga je film ''Sam u kući'' lansirao u svjetsku slavu, Macaulay Culkin odlučio je stati na kraj brojnim glasinama vezanim uz ovaj kultni božićni hit.

Slavni glumac, danas 44-godišnjak, koji je u filmu iz 1990. i nastavku ''Izgubljen u New Yorku'' iz 1992. utjelovio malog Kevina McCallistera, otvorio je dušu u rijetkom intervjuu za popularnu YouTube emisiju Hot Ones.

Galerija 16 16 16 16 16

Culkin je otkrio kako popularna replika - Odustajete ili želite još? (You guys give up? Or are you thirsty for more?) nije bila njegova improvizacija, iako je u film unio vlastiti humor. Prisjetio se scene iz trgovine gdje je na pitanje zašto je sam i gdje su mu roditelji, te zašto ne želi reći (Where are your parents? Why won't you tell me?)- odgovorio: ''Zato što ste stranac'' – što je bio njegov dodatak scenariju.

Također je potvrdio dugogodišnju glasinu da na fotografiji Buzzove djevojke zapravo nije djevojčica, već sin člana filmske ekipe našminkan za potrebe šale.

Macaulay Culkin kao Kevin McCallister - 4 Foto: Profimedia

''Koliko znam, to je točno. Tako mi je rečeno, i to je bila poanta fore'', rekao je glumac.

Macaulay je otkrio i zabavnu anegdotu o svom kaskaderu Larryju, tada 30-godišnjaku za kojeg je mislio da ima 13 godina. Snimanje scena bilo je opasno, a Culkin se brinuo za sigurnost svog vršnjaka dok se set rušio scena za scenom.

''Mislio sam: Molim vas, pazite na Larryja! Ima samo 13 godina!'', prisjetio se kroz smijeh.

Macaulay Culkin kao Kevin McCallister - 8 Foto: Profimedia

Žal zbog propuštene uloge

Glumac se dotaknuo i razdoblja kada se povukao iz glume sredinom 90-ih, nakon filma ''Richie Rich''.

Tijekom pauze odbio je brojne scenarije, a danas žali što nije pročitao scenarij za kultni film ''Rushmore'' Wesa Andersona iz 1998. godine.

Macaulay Culkin kao Kevin McCallister - 10 Foto: Profimedia

Macaulay Culkin kao Kevin McCallister - 9 Foto: Profimedia

''Kad sam kasnije pronašao taj scenarij među papirima, pomislio sam - Ah, šteta. Jason Schwartzman je briljirao, ali i ja bih uživao u toj ulozi'', priznao je Culkin.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prizor najstarije sestre reality klana u tanga-badiću utišao priče o kojima se šuškalo

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Zanimljivosti "Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!