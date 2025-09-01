Prizor najstarije sestre reality klana u tanga-badiću utišao priče o kojima se šuškalo

Kourtney Kardashian zablistala je na plaži u Miamiju u tanga-badiću, ignorirajući glasine o trudnoći koje je nedavno sama duhovito opovrgnula.

Kourtney Kardashian ponosno je pokazala svoju zategnutu stražnjicu u tanga-badiću tijekom obiteljskog odmora, samo nekoliko tjedana nakon što je osobno zaustavila glasine o trudnoći.

Reality zvijezda (46) snimljena je na odmoru s 49-godišnjim suprugom, glazbenikom Travisom Barkerom, i njihovim 21-mjesečnim sinom Rockyjem Thirteenom.

Kourtney Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Kourtney je privukla poglede u oskudnom kupaćem kostimu dok su se u srijedu kupali na plaži u Miamiju. Nosila je crni jednodijelni kupaći s tangama dok je uživala u oceanu.

Kourtney Kardashian - 8 Foto: Profimedia

Kourtney Kardashian - 6 Foto: Profimedia

Kourtney Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Prije toga, prekrila se dugom crnom suknjom s visokim prorezom i čipkastim detaljima na rubu, koju je dramatično skinula prije ulaska u vodu.

Kourtney Kardashian - 9 Foto: Profimedia

Kourtney Kardashian - 2 Foto: Profimedia

Najstarija sestra Kardashian upotpunila je izgled crnim dizajnerskim sunčanim naočalama. Kosu boje gavrana nosila je puštenu, a nakon plivanja ju je zavezala iza uha. Na licu je imala diskretnu šminku koja je naglašavala njezinu prirodnu ljepotu.

Kourtney Kardashian - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Suprugu Brucea Willisa napali zbog teške odluke koju je donijela o njegovu zdravlju

Travis je nosio smeđe, široke kupaće hlače i crne sunčane naočale, dok je mali Rocky bio u bijeloj majici s logom legendarne grupe Rolling Stones i crvenim kupaćim hlačicama.

Travis je djelovao ponosno dok je nosio svog najmlađeg sina tijekom obiteljskog dana na plaži. Nakon mora, dan su nastavili na bazenu u luksuznom resortu.

Galerija 25 25 25 25 25

Kourtney Kardashian - 3 Foto: Instagram

Kourtney Kardashian - 12 Foto: Instagram

Uz Rockyja, Kourtney ima još troje djece - Masona (15), Penelope (13) i Reigna (10) iz prethodne veze sa Scottom Disickom.

Ovo pojavljivanje u javnosti uslijedilo je nakon što je Kourtney postala viralna zbog reakcije na komentare fanova koji su nagađali da je ponovno trudna.

Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete li dječaka s fotografije? Danas je naš pjevač koji puni dvorane diljem regije!

Sve je počelo kada je objavila nefiltrirane fotografije s putovanja u Idaho, uključujući jednu u uskom bodiju i drugu u širokoj odjeći.

Kourtney Kardashian - 5 Foto: Instagram

Kourtney Kardashian (Foto: Instagram) Foto: Instagram

Komentari su se nizali: "Što Kort skriva tamo iza?" i "Zašto se skriva? Je li opet trudna?", a jedan pratitelj je čak napisao: "Priča se da si trudna, Kourtney."

Kourtney je na to odgovorila: "Jedem palačinke i skačem s litica."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ponoć u Parizu koja je promijenila sve: Kako su izgledali posljednji trenuci života princeze Diane?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Žanamari u bikiniju okrenula leđa kameri, reakcije fanova sve govore!

Pogledaji ovo Zanimljivosti "Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!