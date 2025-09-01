Pretraži
"Čovječe..."

Žanamari u bikiniju okrenula leđa kameri, reakcije fanova sve govore!

Piše I.G., Danas @ 09:27 Celebrity komentari
IN magazin: Žanamari - 5 IN magazin: Žanamari - 5 Foto: In Magazin

Žanamari Perčić privukla je pozornost moćnom objavom na Instagramu koja spaja zavodljive fotografije i jasnu poruku samopoštovanja.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Kourtney Kardashian u tanga-badiću utišao glasine o trudnoći
ulovili je na plaži
Prizor najstarije sestre reality klana u tanga-badiću utišao priče o kojima se šuškalo
Posljednji trenuci princeze Diane
prošlo je 28 godina
Ponoć u Parizu koja je promijenila sve: Kako su izgledali posljednji trenuci života princeze Diane?
Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca
veliko iznenađenje!
"Što se ovdje događa?" Šok u eteru već prvog jutra na novom poslu omiljenog radijskog trojca!
Emma Heming progovorila o osudama koje prima zbog brige o Bruceu Willisu
"istina je da..."
Suprugu Brucea Willisa napali zbog teške odluke koju je donijela o njegovu zdravlju
Matija Cvek objavio fotografiju kada je bio dječak
"izgledam kao svoja kćer"
Prepoznajete li dječaka s fotografije? Danas je naš pjevač koji puni dvorane diljem regije!
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Kevin Costner navodno ljubi Kelly Noonan
''Oprezan je zbog prošlosti''
Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?
Sandra Bagarić podijelila urnebesne fotografije sa suprugom Darkom Domitrovim
''sam si...''
''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
Gordon Ramsay bio na operaciji nemelanomskog raka kože
zahvalan na brzoj reakciji
Najpoznatijem chefu na svijetu otkrili karcinom: ''Obećavam vam da...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
U Beogradu i Novom Sadu pojavili se plakati s rođendanskom čestitkom Aleksandru Lukašenku
PORUKA ZA DIKTATORA
Nestvarno bizarni plakati osvanuli u Beogradu i Novom Sadu: "Sretan rođendan, predsjedniče!"
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
show
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Stefano Gabbana i Francesco Broccio na odmoru u Španjolskoj
uživali u prisnim trenucima
Jedan od najpoznatijih muškaraca na svijetu više ne skriva novog partnera!
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
zdravlje
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Razvija se na kostima
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
6 stvari koje trebate učiniti prije ručka ako pokušavate smršaviti
Prema nutricionistima
6 stvari koje trebate učiniti prije ručka ako pokušavate smršaviti
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Bravo!
"Samo na Balkanu": Prizor sa svadbe oduševio cijeli svijet, pogledajte kako se snašla u štiklama
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
I kako nam to može pomoći da ga bolje razumijemo
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
sport
Torcida skandirala ime Hrvoja Maleša i poslala jasnu poruku: "Sad ili nikad!"
Na derbiju
Torcida skandirala ime jednog čovjeka i poslala jasnu poruku: "Sad ili nikad!"
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
opa!
Šok na Poljudu! Jedan od najboljih igrača ove sezone otišao iz Hajduka, već je napustio i grad
Dominik Livaković stiže u Premier ligu!?
PONUDA JE STIGLA
Dominik Livaković stiže u Premier ligu!?
tv
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njezinoj zloći nema kraja - hoće li odustati?
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
DALEKI GRAD
Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
putovanja
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Korisne ideje
5 namirnica koje trebamo držati u hladnjaku, a da to i ne znamo
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
novac
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Kava oko 10 eura
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
lifestyle
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Kraljica Rania slavi rođendan, izdvojili smo izdanja u kojima je oduzimala dah
SLAVI ROĐENDAN
Izdvojili smo 13 izdanja u kojima je kraljica Rania oduzimala dah. Možemo ih gledati opet i opet
Borna Kotromanić u bijelim štiklama s asimetričnom petom
ODLIČNE SU
Borna Kotromanić: Elegantno izdanje začinjeno fantastičnim štiklama koje su pravi mamac za poglede
sve
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene