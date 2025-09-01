Žanamari u bikiniju okrenula leđa kameri, reakcije fanova sve govore!

Žanamari Perčić privukla je pozornost moćnom objavom na Instagramu koja spaja zavodljive fotografije i jasnu poruku samopoštovanja.

Žanamari Perčić još jednom je privukla pozornost javnosti kombinacijom upečatljivog izgleda i snažne poruke na Instagramu.

Galerija 22 22 22 22 22

U seriji fotografija snimljenih na stjenovitoj obali za vrijeme zalaska sunca 43-godišnja pjevačica zrači samopouzdanjem, pozirajući u bijeloj majici s natpisom "Raisin' Hell", ispod koje se nazire crni kupaći kostim visokog kroja koji dodatno naglašava njezinu besprijekornu formu.

No, fokus nije bio samo na fotografijama. U opisu objave Žanamari je ostavila kratak, ali jasan komentar koji je brzo izazvao brojne reakcije:

"Zasluži me. Ili me odji." (eng. "Deserve me. Or leave me the F alone."*). Ta rečenica odjeknula je kao poruka odlučnosti, granica i samopoštovanja, stav koji pjevačica bez zadrške pokazuje i u javnom prostoru.

Pogledaji ovo Celebrity Od gej glasina do reinkarnacije! Ovo su najluđe teorije zavjera koje godinama kruže o Taylor Swift

Pogledaji ovo Celebrity Brat princeze Diane podijelio rijetke prizore mjesta na kojem se nalazi njezino posljednje počivalište

Fanovi su pohvalili njezin izgled.

"Čovječe", "Goriš", "Tako si seksi", "Wow", pisali su.

Za brutalnu figuru mnogima omiljene Hrvatice više je teško naći riječi hvale. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kruži snimka podrške dok je Halid u bolnici: Stihovi za pjevača rasplakali regiju!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Sevkina anegdota iz Italije nasmijat će vas do suza: ''Uhvatili su nas na prepad...''