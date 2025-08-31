Sevkina anegdota iz Italije nasmijat će vas do suza: ''Uhvatili su nas na prepad...''

Severina se na društvenim mrežama pohvalila prizorima s putovanja, a zatim je ispričala i jednu anegdotu.

Severina ovih dana odmara u Italiji u društvu prijateljica, a svoje dojmove s putovanja redovito dijeli s obožavateljima na društvenim mrežama.

Ovoga puta objavila je anegdotu koja je njezine pratitelje nasmijala do suza.

''Najljepša putovanja su kad putujete u dobrom i veselom društvu. Sonja Dvornik je već opisala Italiju na svom Instagramu i sve potpisujem, ali kad su nas u 'Taverna Anema E Core' na prepad uhvatili, obukli nam napuljske nošnje i poslali na binu, to je ipak bio vrhunac putovanja i nešto što ćemo zauvijek pamtiti, jer smo izgledale kao tri Hajdice na Oktoberfestu (od 14. do 19. objave). Viva Italia!'', napisala je Severina.

Njezina objava izazvala je lavinu reakcija.

''Opet se davin od smija'', napisala joj je prijateljica Sonja.

Severina u Italiji Foto: Instagram

Severina u Italiji Foto: Instagram

''Kraljice'', ''Kada opet nastupate'', ''Odlične ste cure'', ''Obožavam'', ''Show'', ''Hoćemo reprizu, vrh ste'', ''Pa ovo je sve'', ''Znaju li oni da im je tek sada došla prava zvijezda'', ''Prekrasne'', samo je dio komentara s Instagrama.

Severina u Italiji Foto: Instagram

Severina u Italiji Foto: Instagram

Severina u Italiji Foto: Instagram

Inače, Severini je pošlo za rukom nešto što nije još nijednom domaćem izvođaču! O čemu se radi saznajte OVDJE.

