Zna kako ukrasti show! Obline stisnula u čipkastu haljinicu, a na ruci prsten o kojem svi pričaju

Zaučnica Christiana Ronalda stigla je u Veneciju na prestižni filmski festival.
Za šetnju ulicama Venecije odlučila se za elegantnu crnu kombinaciju – usku čipkastu suknjicu do koljena i jednostavnu crnu majicu s visokim ovratnikom ukrašenim cvjetnim detaljem. Look je upotpunila klasičnim salonkama i velikim crnim naočalama koje su joj dale dozu holivudskog glamura.
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Ipak, iako je njezina čipkasta haljinica plijenila poglede, ništa nije moglo zasjeniti ogroman dijamantni zaručnički prsten na njezinoj ruci. Dok je pozirala i popravljala kosu, upravo je taj detalj privlačio najviše pažnje fotografa, ali i svih prolaznika.
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Na nekoliko fotografija Georgina je pokazala i cijelu kolekciju raskošnih prstenja na obje ruke, no jedan – onaj koji joj je darovao Cristiano Ronaldo – posebno se isticao.
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Iako je u Veneciji bila bez slavnog nogometaša, Georgina je još jednom dokazala da zna privući pažnju gdje god se pojavi – bilo haljinicom, bilo nakitom koji oduzima dah.
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez Foto: Profimedia
Sretnim vijestima o zarukama par se pohvalio početkom kolovoza. Više o tome pročitajte OVDJE.
Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.
Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia
