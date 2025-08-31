Zna kako ukrasti show! Obline stisnula u čipkastu haljinicu, a na ruci prsten o kojem svi pričaju

Zaučnica Christiana Ronalda stigla je u Veneciju na prestižni filmski festival.

Georgina Rodriguez ni ove godine nije propustila filmski festival u Veneciji, a modno izdanje koje je odabrala izazvalo je pravu pažnju.

Za šetnju ulicama Venecije odlučila se za elegantnu crnu kombinaciju – usku čipkastu suknjicu do koljena i jednostavnu crnu majicu s visokim ovratnikom ukrašenim cvjetnim detaljem. Look je upotpunila klasičnim salonkama i velikim crnim naočalama koje su joj dale dozu holivudskog glamura.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Ipak, iako je njezina čipkasta haljinica plijenila poglede, ništa nije moglo zasjeniti ogroman dijamantni zaručnički prsten na njezinoj ruci. Dok je pozirala i popravljala kosu, upravo je taj detalj privlačio najviše pažnje fotografa, ali i svih prolaznika.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Srpski youtuber o cijenama u Dubrovniku: ''Skupo kao otrov! Porcije hrane su male, a kvaliteta upitna''

Na nekoliko fotografija Georgina je pokazala i cijelu kolekciju raskošnih prstenja na obje ruke, no jedan – onaj koji joj je darovao Cristiano Ronaldo – posebno se isticao.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Slavni šarmer nakon turbulentnog razvoda ljubi 24 godine mlađu milijarderku?

Sviđa li vam se izdanje Georgine Rodriguez? Da, izgleda vrlo elegantno

Ne, nije mi ništa posebno Da, izgleda vrlo elegantno

Ne, nije mi ništa posebno Ukupno glasova:

Iako je u Veneciji bila bez slavnog nogometaša, Georgina je još jednom dokazala da zna privući pažnju gdje god se pojavi – bilo haljinicom, bilo nakitom koji oduzima dah.

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez Foto: Profimedia

Galerija 29 29 29 29 29

Sretnim vijestima o zarukama par se pohvalio početkom kolovoza. Više o tome pročitajte OVDJE.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Njihovu ljubavnu priču pročitajte OVDJE.

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez,Cristiano Ronaldo Foto: Profimedia

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Najbogatija europska princeza udala se za menadžera iz Venezuele

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Što se događa? Zabrinjavajući prizori zvijezde kultne uspješnice koja otežano hoda kruže internetom

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatija hrvatska liječnica dugo je skupljala hrabrost za ovaj korak: ''To su bila tužna vremena''