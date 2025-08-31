Što se događa? Zabrinjavajući prizori zvijezde kultne uspješnice koja otežano hoda kruže internetom

Slavnog glumca paparazzi su snimili kada je došao na poslovni sastanak, a prizori su zabrinuli njegove fanove.

David Hasselhoff, glumac kojeg je proslavila kultna serija Spasilačka služba, pojavio se u javnosti nakon dugo vremena.

Paparazzi su ga snimili u Los Angelesu, gdje je stigao na poslovni sastanak.

Zvijezda devedesetih, poznata i po svojoj pjevačkoj karijeri te statusu jednog od najvećih TV idola, danas izgleda znatno drugačije i pomalo zabrinjavajuće.

U ležernom izdanju teško ga je prepoznati, a mnogi su primijetili i da se kreće otežano.

Iako ga većina pamti po ulozi Mitcha Buchannona u Spasilačkoj službi, Hasselhoff je ostavio dubok trag i u drugim projektima. Velike vijesti stižu za njegove fanove – kultni ''Knight Rider'' trebao bi dobiti svoju filmsku verziju, a obožavatelji s nestrpljenjem čekaju potvrdu hoće li se David pojaviti u svojoj legendarnoj ulozi Michaela Knighta.

