Naša influencerica bez dlake na jeziku uzvratila na prozivke pratitelja: ''To nema veze s debljinom...''

Meri Goldašić pratitelje je prozvao zbog njezinog izgleda i sadržaja koji objavljuje na društvenim mrežama, a ona mu nije ostala dužna.

Naša influencerica Meri Goldašić poznata je po tome da bez dlake na jeziku javno progovara o raznim temama, pa tako i o komentarima koje dobiva od svojih pratitelja.

Ni ovoga puta nije ostala tiha na negativan komentar koji joj je stigao.

''Sjećam se perioda kada si bila debela i zanimljiva, od kako si smršala postala si dosadna i fake'', glasio je komentar.

''Prijo istina, više nemam potrebe stalno raditi debila od sebe da bi ljudima bila smiješna. To nema veze s debljinom nego s psihoterapijom koju sam odrađivala u istom periodu kad sam radila na fizičkom izgledu'', odgovorila je Meri.

''Evo i to sam vam riješila'', dodala je naša influencerica.

Inače, Meri javno govori o svom putu mršavljenja, u više navrata pokazala je kako je izgledala prije.

Nedavno joj je uspjelo nešto što mnogi dugo priželjkuju.

Kupila je i vikendicu na moru.

