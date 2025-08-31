Naša influencerica bez dlake na jeziku uzvratila na prozivke pratitelja: ''To nema veze s debljinom...''

Meri Goldašić pratitelje je prozvao zbog njezinog izgleda i sadržaja koji objavljuje na društvenim mrežama, a ona mu nije ostala dužna.
Ni ovoga puta nije ostala tiha na negativan komentar koji joj je stigao.
Meri Goldašić - 4 Foto: Instagram
''Sjećam se perioda kada si bila debela i zanimljiva, od kako si smršala postala si dosadna i fake'', glasio je komentar.
Meri Goldašić Foto: Instagram
''Prijo istina, više nemam potrebe stalno raditi debila od sebe da bi ljudima bila smiješna. To nema veze s debljinom nego s psihoterapijom koju sam odrađivala u istom periodu kad sam radila na fizičkom izgledu'', odgovorila je Meri.
''Evo i to sam vam riješila'', dodala je naša influencerica.
Inače, Meri javno govori o svom putu mršavljenja, u više navrata pokazala je kako je izgledala prije.
Nedavno joj je uspjelo nešto što mnogi dugo priželjkuju
Meri Goldašić - 6 Foto: Meri Goldašić/Instagram
Meri Goldašić - 3 Foto: Instagram
Kupila je i vikendicu na moru
Meri Goldašić Foto: Instagram
Meri Goldašić Foto: Instagram
