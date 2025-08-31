Prepoznajete ga? Gusta brada i duga kosa potpuno su promijenile mišićavog ljepotana

Aaron Taylor-Johnson nije prošao nezapaženo na Venecijanskom filmskom festivalu.
Glumac izgleda gotovo neprepoznatljivo s dugom kovrčavom kosom i gustom bradom, zbog čega su mnogi morali dvaput pogledati da bi shvatili tko je zapravo.
Aaron Taylor-Johnson Foto: Profimedia
Zvijezda filmova ''Kick-Ass'' i ''Avengers: Age of Ultron'' već se dugo spominje kao jedan od glavnih kandidata za novog Jamesa Bonda. Njegovo sirovo i pomalo divlje izdanje u Veneciji ponovno je potaknulo glasine – bi li baš ovakav mogao biti tajni agent nove generacije?
Aaron Taylor-Johnson Foto: Profimedia
Na crvenom tepihu Aaron se pojavio u bijelom sakou koji je kombinirao s crnim hlačama, klasičnom leptir-mašnom i elegantnim lakiranim cipelama. Na ruci je nosio decentan sat, dok je njegov pomalo buntovan izgled s kosom i bradom dao kontrast profinjenom odijelu.
Aaron Taylor-Johnson - 1 Foto: Profimedia
Aaron i Sam Taylor-Johnson - 3 Foto: Aaron Taylor-Johnson/Instagram
Inače, svi se i dalje čude snažnoj ljubavi ovog glumca i supruge među kojima je razlika od 23 godine! Više pročitajte OVDJE.
Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson Foto: Profimedia
Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson Foto: Profimedia
Aaron i Sam Taylor-Johnson - 2 Foto: Aaron Taylor-Johnson/Instagram
