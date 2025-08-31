Prepoznajete ga? Gusta brada i duga kosa potpuno su promijenile mišićavog ljepotana

Aaron Taylor-Johnson nije prošao nezapaženo na Venecijanskom filmskom festivalu.

Aaron Taylor-Johnson privukao je veliku pažnju na crvenom tepihu filmskog festivala u Veneciji, ali ne samo zbog elegancije – nego i zbog izgleda koji je mnoge iznenadio.

Glumac izgleda gotovo neprepoznatljivo s dugom kovrčavom kosom i gustom bradom, zbog čega su mnogi morali dvaput pogledati da bi shvatili tko je zapravo.

Aaron Taylor-Johnson Foto: Profimedia

Zvijezda filmova ''Kick-Ass'' i ''Avengers: Age of Ultron'' već se dugo spominje kao jedan od glavnih kandidata za novog Jamesa Bonda. Njegovo sirovo i pomalo divlje izdanje u Veneciji ponovno je potaknulo glasine – bi li baš ovakav mogao biti tajni agent nove generacije?

Aaron Taylor-Johnson Foto: Profimedia

Jeste li propoznali Aarona Taylora-Johnsona? Da, nije mi dugo trebalo

Ne, zaista izgleda drugačije Da, nije mi dugo trebalo

Ne, zaista izgleda drugačije Ukupno glasova:

Na crvenom tepihu Aaron se pojavio u bijelom sakou koji je kombinirao s crnim hlačama, klasičnom leptir-mašnom i elegantnim lakiranim cipelama. Na ruci je nosio decentan sat, dok je njegov pomalo buntovan izgled s kosom i bradom dao kontrast profinjenom odijelu.

Pogledaji ovo Nekad i sad Gdje je danas idol devedesetih koji je slamao mnoga ženska srca?

Aaron Taylor-Johnson - 1 Foto: Profimedia

Aaron i Sam Taylor-Johnson - 3 Foto: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

Galerija 27 27 27 27 27

Inače, svi se i dalje čude snažnoj ljubavi ovog glumca i supruge među kojima je razlika od 23 godine! Više pročitajte OVDJE.

Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson Foto: Profimedia

Aaron Taylor-Johnson i Sam Taylor-Johnson Foto: Profimedia

Aaron i Sam Taylor-Johnson - 2 Foto: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

OVDJE pogledajte koji glumci su u igri za kultnu ulogu tajnog agenta.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Je li nadmašila samu sebe? Prorezi na pravim mjestima začinili su izdanje zaručnice poznatog ćelavca

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Nekadašnji seks-simbol danas je daleko od isklesanog ljepotana kakvim ga pamtimo

Pogledaji ovo Celebrity Objavljena je lista najzgodnijih glumaca iznad 50 godina, iznenadit će vas pobjednik