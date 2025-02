Tko bi mogao biti novi James Bond? Ovo su glumci koji su u igri za kultnu ulogu tajnog agenta!

Za ove glumce se šuška da su mogući nasljednici Daniela Craiga, koji je posljednji utjelovio Jamesa Bonda.

Kroz 61 godinu postojanja, kultnog James Bonda utjelovilo je čak sedam glumaca - Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig. Godinama se šuška tko bi mogao biti novi agent 007 te se traži njihov nasljednik.

Ovo su svi glumci za koje se šuškalo da će biti novi James Bond, piše Daily Mail.

James Norton

Zvijezda serije Grantchester izjavio je kako je ludo i prilično laskavo biti smatran mogućom zamjenom za Jamesa Bonda, iako je, prema njegovim riječima, riječ o čistim nagađanjima.

''Ludo... To je bizarno i prilično laskavo što me uopće razmatraju u tom kontekstu, ali osim toga? Čista nagađanja. Volim ovu franšizu i nadam se da će redatelji nastaviti raditi na njezinoj relevantnosti. Produbljivanje u privatni svijet Bonda, umjesto fokusiranja samo na njegove upečatljive rečenice, već je korak naprijed'', rekao je svojedobno.

James Norton Foto: Profimedia

Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson navodno je u ožujku 2022. godine odradio probno snimanje u Pinewood Studios pred Bondovom producenticom Barbarom Broccoli. Upravo njega brojni vide kao glavnog favorita za nasljednika Daniela Craiga. Unatoč glasinama, upućeni izvori negirali su navode da je Aaron već dobio ulogu novog Bonda, ostavljajući prostor za daljnja nagađanja.

''Šarmantno mi je i prekrasno što me ljudi vide u toj ulozi. Smatram to velikim komplimentom'', svojedobno je komentirao glumac, ali ništa osim toga nije htio reći.

Aaron i Sam Taylor-Johnson - 3 Foto: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

Harris Dickinson

Na popisu je i Harrison Dickinson jer njegova karijera trenutačno ide uzlaznom putanjom zbog uloge u filmu Babygirl, u kojem glumi uz Nicole Kidman.

Harris Dickinson Foto: Profimedia

Theo James

Da je upravo on taj, pričalo se i za Thea Jamesa.

''Svi su zainteresirani za Bonda jer je to velik dio britanskog kulturnog identiteta, ali vjerojatno to ne bih bio ja.Mislim da postoje bolji kandidati za taj posao. Iskreno, to bi bilo zastrašujuće – ako prihvatiš tu ulogu, nema povratka. Time otvaraš Pandorinu kutiju'', rekao je svojedobno.

"Moraš biti spreman na potpuno drugačiji način života, što se odnosi i na tvoju obitelj. To bi bilo prilično zahtjevno. Osim toga, moji prijatelji bi me ismijavali. Uvijek kažu: 'Bondopoulos – grčki Bond'', rekao je aludirajući na svoje grčko porijeklo.

Theo James Foto: Profimedia

Callum Turner

Callum Turner trenutačno glumi u seriji Masters of the Air (Gospodari zraka), uz Austina Butlera i Barryja Keoghana. Među izvršnim producentima nalaze se Steven Spielberg i Tom Hanks.

Glumac također blista na velikom platnu u filmu The Boys on the Boat, koji je režirao George Clooney. Čini se da je Callumov uspjeh toliko primjetan da je njegovo ime već spomenuto među kandidatima za sljedećeg Jamesa Bonda, a njegove izražene crte lica svakako bi mogle biti prednost.



Callum Turner Foto: Profimedia

Josh O'Connor

Prema kladioničarskoj kući William Hill, među favoritima za sljedećeg Jamesa Bonda našao se i Josh O’Connor.

Josh, koji je osvojio Zlatni globus i Emmy za ulogu princa Charlesa u seriji The Crown, briljirao je i u filmu Challengers uz Zendayu.

Josh O'Connor Foto: Profimedia

Henry Cavill

Henry Cavill koji je najpoznatiji po ulozi Supermana jedan je od glavnih favorita za kultnu ulogu. Prošlog mjeseca ponovno je isplivala snimka njegove audicije Henryja Cavilla za ulogu Bonda, a tada je imao 22 godine.

Redatelj filma Martin Campbell prošle je godine otkrio da je njegova audicija bila nevjerojatna, ali da je tada postojao samo jedan problem.

''Tada je izgledao malo mlado'', rekao je Campbell.

"Izgledao je sjajno na audiciji. Njegova gluma bila je izvrsna. I da Daniel nije postojao, Henry bi bio odličan Bond. Izgledao je fantastično, bio je u vrhunskoj fizičkoj formi... vrlo zgodan, izraženih crta lica. No, tada je jednostavno izgledao malo premlad'', objasnio je.

Ipak, redatelj je dodao da bi Henry sada mogao biti prestar za ulogu agenta 007, unatoč tome što ga mnogi vide kao nasljednika.

"Henry sada ima 40 godina, što znači da bi do trećeg filma imao 50, a nakon toga svaka nova avantura traje još dvije do tri godine," rekao je.

"On je u sjajnoj formi, odličan tip. Odlično se snašao na audiciji, ali ironično je da je tada bio premlad, a sada možda prestar'', objasnio je.

Henry Cavill - 6 Foto: Profimedia

Idris Elba

Idris Elba bio je jedan od glavnih favorita za ulogu Jamesa Bonda, no čini se da će obožavatelji ostati razočarani nakon što se glumac povukao iz utrke kako bi se posvetio suradnji s Netflixom.

Glumac je u veljači 2023. komentirao dugogodišnje spekulacije o tome da bi mogao preuzeti ulogu slavnog britanskog špijuna Iana Fleminga.

"Mnogi ljudi pričaju o jednom drugom liku, čije ime počinje na J i završava na B, ali ja neću biti taj tip'', rekao je.

Idris Elba (Foto: AFP) Foto: Afp

Regé-Jean Page

Glumac iz Bridgertona, Rege-Jean Page, ranije je priznao da mu je laskavo što se njegovo ime nalazi među britanskim glumcima koji se spominju kao mogući nasljednici Jamesa Bonda.

"Ah, to ''B'' pitanje. Mislim da, ako ste Britanac i radite nešto zapaženo, što privuče pažnju drugih, ljudi automatski počnu o tome pričati."

Unatoč tome što je bio jedan od favorita kladioničara rekao je da ga pomalo zbunjuje ideja o planiranju budućnosti u ovom trenutku te da je jednostavno odustao od toga.

Rege-Jean Page Foto: Afp

Tom Hardy

Tom je ranije dao naslutiti da želi postati sljedeći James Bond – time što odbija govoriti o toj ulozi iz straha da ga to ne diskvalificira iz utrke.

"Ako to spomenem, uloga mi izmiče. Znate, među nama glumcima postoji izreka, kao i u krugu mojih kolega, da ako pričate o tome, automatski ispadate iz utrke. Zato to ne mogu komentirati'', izjavio je svojedobno.

Tom Hardy Foto: Profimedia

