U Survivor stiže velika avanturistica koja tvrdi da nema strahova: ''Ovo je sudbinski predodređeno!''

Nika Glasnović za sebe kaže da je samosvjesna, nepredvidiva, hrabra, a što nam je još rekla uoči početka showa Survivor pročitajte u velikom intervjuu.

U ponedjeljak 3. ožujka na male ekrane vraća se Survivor, a tamo ćemo gledati i Niku Glasnović. Prije ulaska u show razgovarali smo s ovom damom koja nam je za početak otkrila zašto se odlučila prijaviti na ovu avanturu.

''Survivor mi se činio kao avantura kakvu ne mogu doživjeti nigdje drugdje. Iako sam veliki avanturist i iza sebe imam razna nevjerojatna iskustva, ovo je nešto što se u današnjem modernom dobu jednostavno ne može doživjeti – potpuna izolacija, život bez telefona i tehnologije, preživljavanje na pustom otoku. Svidio mi se taj gotovo filmski zaplet, jer gdje bih drugdje mogla iskusiti takav izazov? To je avantura izvan svih okvira i baš zato me privukla.Iako već dugo nisam u profesionalnom sportu, oduvijek sam bila avanturističkog duha i volim balansirati između dva svijeta – gradskog života i potpune divljine.''

Nika Glasnović, Survivor - 8 Foto: Nova TV

Veliku ulogu su imali i njezini prijatelji.

''Živim prilično ''Robinson Crusoe’'' stilom života, te su me moji prijatelji nagovorili da prihvatim ovaj izazov, uvjereni da je ovo avantura stvorena za mene. Iskreno, prije nisam pratila show, ali nisam ni sumnjala u njihove riječi – posljednje dvije godine otkrila sam koliko se zapravo dobro snalazim u surovim uvjetima i koliko dugo mogu izdržati bez komfora modernog svijeta. Potpuno sam prigrlila svoje obje strane i naučila da se stvari uvijek odvijaju onako kako trebaju i da samo kako ja volim reći 'slijedim prst sudbine'.''

Koja je njena prednost za pobjedu nad ostalim kandidatima u showu?

''Moja najveća prednost u odnosu na ostale kandidate je transparentnost i iskrenost. Uvijek sam autentična i ne skrivam tko sam, što može biti i prednost i izazov. Spremna sam na to da mi međuljudski odnosi možda neće uvijek biti laki zbog moje ekscentričnosti, jakog karaktera i nepokolebljivog duha. Smatram da je sa mnom teško manipulirati, ali istovremeno znam da me može zavesti empatija. Ipak, ono što me najviše izdvaja je hrabrost – čak i onda kada pomislim da nešto ne mogu, pronađem način da to ipak napravim.''

Nika Glasnović, Survivor - 1 Foto: Nova TV

A hoće li joj ovaj izazov teže pasti fizički ili psihički?

''Ovaj izazov će mi sigurno teško pasti i fizički i psihički. Iako sam kroz život prolazila različite faze sa svojim tijelom i naučila se prilagođavati, fizički napor mi nije stran. Međutim, najveći izazov za mene bit će izolacija – ne samo od drugih ljudi, već i od same sebe i svojih navika. Nikada nisam bila potpuno odsječena od svijeta i onoga što me definira kao osobu.''

Strahova pred ulazak, kaže nam, nema.

''Nemam posebnih strahova pred ulazak. Vodim se idejom da je ovo sudbinski predodređeno i da sam tu s razlogom. Ovakav način života mi nije stran, pa na tu vrstu izazova ne gledam s nesigurnošću.

Jedino što mi prolazi kroz glavu jest fizička, odnosno sportska sprema. Svjesna sam da će neki kandidati imati jaču sportsku pozadinu i možda biti u boljoj formi, ali vjerujem da snalažljivost, mentalna snaga i upornost mogu biti jednako vrijedni kao i fizička pripremljenost. Osim toga, sigurna sam da ću cijeloj priči dodati svoj osobni ''touch'' – kroz način na koji pristupam izazovima, svoju autentičnost i energiju koju donosim.''

Nika Glasnović, Survivor Foto: Nova TV

Što gledatelji ispred malih ekrana mogu očekivati od Nike?

''Teško mi je reći što gledatelji mogu očekivati od mene jer sam vrlo spontana i nepredvidiva osoba. Ovo će za mene biti borba sa samom sobom i ići ću onoliko daleko koliko smatram da je u skladu s mojim moralnim načelima i onim tko jesam. Ono što sigurno mogu očekivati je slojevitost - puno zabave, dobre energije, motivacije, neustrašivosti, ali i trenutaka tuge. Ja svaku emociju proživljavam ekstremno – kada sam sretna, bit ću najsretnija u plemenu, a kada sam tužna, bit ću najtužnija. Upravo ta karakterna raznovrsnost činit će moj put zanimljivim za gledanje – nekoga će zabaviti, nekoga možda i zasmetati, ali sigurno nikoga neće ostaviti ravnodušnim.''

Što će joj najviše nedostajati kada uđe u Survivor?

''U Survivoru će mi najviše nedostajati moji predivni prijatelji i zajednica koju sam s godinama izgradila. Također, moja mama, koja je uvijek bila ogromna podrška u svemu što radim, iako već gotovo deset godina ne živimo zajedno. Od svakodnevnih sitnica, sigurno će mi nedostajati digitalizacija i sve ono što mi olakšava i poslovni i privatni život. No, ono što će mi možda najviše faliti jest pisanje. Pisanjem se rješavam mnogo toga – to je moj način izražavanja, oblik introspekcije i kanal kroz koji najbolje procesuiram emocije. Bez papira i olovke, morat ću pronaći novi način da iskažem sve što osjećam.''

Nika Glasnović, Survivor - 6 Foto: Nova TV

Nika je živjela i u brojnim zemljama svijeta, a postoji li ona posebna koja ju je odmah osvojila?

''Ne mogu izdvojiti jednu zemlju koja me odmah osvojila jer živim u trenutku i uvijek nastojim izvući maksimum iz mjesta u kojem se nalazim. Svaka zemlja u kojoj sam živjela bila je pravo mjesto za mene u tom trenutku. No, posljednjih godina sve više osvještavam svoju povezanost s balkanskim korijenima i odlučila sam balansirati život između Balkana i Zapada. Ova ravnoteža mi donosi mir i vjerujem da će me ispunjavati i u nadolazećem desetljeću.''

Može se pohvaliti i da je proputovala sama cijelu Srednju Ameriku.

''Teško je sažeti sve što sam prošla u gotovo šest mjeseci putovanja kroz Srednju Ameriku, ali to je iskustvo koje bih opisala kao pravi primjer preživljavanja. Živjela sam u lokalnim zajednicama, trudila se integrirati, učiti jezik i upoznati samu sebe kroz novu kulturu. Naučila sam kako se nositi s vlastitim strahovima i pristupati ljudima iz različitih pozadina. To putovanje mi je omogućilo da zaista spoznam kako ljudi žive, shvatim koliko puno mi imamo i kako integrirati te lekcije u svoj život. Možda mi je to jedno od najboljih životnih iskustava, uz preseljenje iz države. Najekstremniji dio bio je suočavanje s divljom prirodom – stalno sam morala paziti na krokodile, jaguare, pauke, komarce i škorpione koji su mi se potkrali pod krevet dok sam živjela u džunglama majanske kulture. Također, penjala sam se sedam sati na aktivni vulkan, a gore smo spavali u kampu, suočeni s velikim učincima na tijelo zbog visoke nadmorske visine. Iako je to bilo fizički i psihički izazovno, takvi trenuci su me uvijek gurnuli naprijed, tjerajući me da pomičem vlastite granice.''

Nika Glasnović, Survivor - 5 Foto: Nova TV

A već ima i plan za još jedno veliko putovanje.

''I, kao što se to obično događa s takvim iskustvima, već sada imam plan – za godinu i pol dana čeka me još jedno putovanje, ovoga puta po Južnoj Americi.''

Smatra li da su putovanja i život izvan Hrvatske promijenili?

''Moj put i život izvan Hrvatske definitivno su me promijenili – zapravo, danas se više ni ne prepoznajem. Ako se usporedim s onom osobom koja sam bila prije deset godina u Zagrebu, mogu reći da su me iskustva, život u inozemstvu i putovanja transformirali u svakom smislu. Svaki dio mog karaktera je, na neki način, unaprijeđen. Te promjene su duboke i teško ih je verbalizirati, ali sigurno će ih primijetiti svi koji su me poznavali tada i koji me poznaju danas. Danas nemam straha od prepreka, pobuna je dio mog bića; trudim se gurati sama sebe van granica vlastitih očekivanja i živjeti autentično, u skladu s mojim karakterom i temperamentom. Ranije sam bila puno svjesnija što bi se od mene očekivalo kao mlade djevojke, dok danas obožavam kontrirati i sebi i drugima. Vjerujem da ne postoji nijedan okvir u kojem se mogu smjestiti, jer sve radim na svoj način.''

Nika Glasnović, Survivor - 7 Foto: Nova TV

Pitali smo ju i kako bi sebe opisala s pet riječi?

''Samosvjesna, nepredvidiva, hrabra, autentična, odvažna.''

Za kraj je prije ulaska u Survivor poslala poruku gledateljima ispred malih ekrana.

''Nikad ne očekujte od mene da ću shvaćati stvari previše ozbiljno – ja ulazim u neki novi Matrix, u novu video igru gdje će izazovi biti samo refleksija naših vlastitih nesigurnosti iz stvarnog života. Volim nepredvidive stvari, zabavu i uživanje, i to je na vrhu mojih prioriteta.Očekujte puno smijeha, uživancije i kaotične energije!''

