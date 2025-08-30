Objavljena je lista najzgodnijih glumaca iznad 50 godina, iznenadit će vas pobjednik

AARP je objavio listu ''Najzgodnijih muškaraca preko 50, ovi ljepotani su u top 10.

U svojem najnovijem izdanju, AARP — organizacija poznata po promicanju životne snage i vitalnosti zrele dobne skupine — objavila je prvu službenu listu ''Hottest Actors Over 50'' (''Najzgodnijih glumaca preko 50 godina'').

Među brojni šarmantnim glumcima pobjedu je odnio 52-godišnji Idris Elba.

Idris Elba (Foto: AFP) Foto: Afp

Drugo mjesto osvojio je sve popularniji Pedro Pascal koji je proteklih mjeseci postao jedan od najtraženijih glumaca današnjice. Više o njemu pročitajte OVDJE.

Pedro Pascal - 4 Foto: Profimedia

Treće mjesto pripalo je 54-godišnjem Noahu Wyleu, koji je poznat po ulozi dr. Johna Cartera u ''Hitnoj službi''.

Noah Wyle Foto: Profimedia

A tko je još dospio u top 10 pogledajte u nastavku.

1. Idris Elba

2. Pedro Pascal

3. Noah Wyle

4. George Clooney

5. Denzel Washington

6. Brad Pitt

7. Daniel Craig

8. Patrick Dempsey

9. Dwayne Johnson

10. Keanu Reeves

George Clooney - 3 Foto: Profimedia

Denzel Washington Foto: Profimedia

Brad Pitt Foto: Profimedia

Daniel Craig i Rachel Weisz - 4 Foto: Profimedia

Patrick Dempsey - 1 Foto: Profimedia

Dwayne The Rock Johnson - 5 Foto: Profimedia

Keanu Reeves, Alexandra Grant Foto: Profimedia

