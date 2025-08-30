Objavljena je lista najzgodnijih glumaca iznad 50 godina, iznenadit će vas pobjednik

AARP je objavio listu ''Najzgodnijih muškaraca preko 50, ovi ljepotani su u top 10.
U svojem najnovijem izdanju, AARP — organizacija poznata po promicanju životne snage i vitalnosti zrele dobne skupine — objavila je prvu službenu listu ''Hottest Actors Over 50'' (''Najzgodnijih glumaca preko 50 godina'').
Među brojni šarmantnim glumcima pobjedu je odnio 52-godišnji Idris Elba.
Idris Elba (Foto: AFP) Foto: Afp
Drugo mjesto osvojio je sve popularniji Pedro Pascal koji je proteklih mjeseci postao jedan od najtraženijih glumaca današnjice. Više o njemu pročitajte OVDJE.
Pedro Pascal - 4 Foto: Profimedia
Treće mjesto pripalo je 54-godišnjem Noahu Wyleu, koji je poznat po ulozi dr. Johna Cartera u ''Hitnoj službi''.
Noah Wyle Foto: Profimedia
A tko je još dospio u top 10 pogledajte u nastavku.
- 1. Idris Elba
- 2. Pedro Pascal
- 3. Noah Wyle
- 4. George Clooney
- 5. Denzel Washington
- 6. Brad Pitt
- 7. Daniel Craig
- 8. Patrick Dempsey
- 9. Dwayne Johnson
- 10. Keanu Reeves
George Clooney - 3 Foto: Profimedia
Denzel Washington Foto: Profimedia
Brad Pitt Foto: Profimedia
Daniel Craig i Rachel Weisz - 4 Foto: Profimedia
Patrick Dempsey - 1 Foto: Profimedia
Dwayne The Rock Johnson - 5 Foto: Profimedia
Keanu Reeves, Alexandra Grant Foto: Profimedia
