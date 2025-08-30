Pretraži
zajedno su pozirale

Lijepa hrvatska plesačica pokazala mamu, a i sama će se uskoro otvariti u toj ulozi!

Piše J. C. , Danas @ 18:02 Celebrity komentari
Valentina Walme - 10 Valentina Walme - 10 Foto: Instagram

Valentina Walme pokazala je svoju mamu povodom rođendana na Instagramu.

Kviz o Blake Lively
riješite naš kviz!
Koliko znate o glumici čiji život i karijera redovito pune medijske stupce?
Russell Crowe daleko je od utreniranog gladijatora kakvim ga pamtimo
godine ga stigle
Nekadašnji seks-simbol danas je daleko od isklesanog ljepotana kakvim ga pamtimo
Ben Wendel, saksofonist nominiran za Grammy, oduševio publiku drugoga dana Ponta Lopud Jazz Festivala
sjajan festivalski dan
Glazbenik nominiran za Grammy oduševio publiku drugoga dana jazz festivala na Lopudu
Poznati na špici posljednje subote u kolovozu
fotogalerija!
Na tmurnu posljednju subotu u kolovozu špica puna poznatih! Jedno lice posebno je privuklo pažnju
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Jelena Dokić završila u bolnici
''rečeno mi je...''
Proslavljena Osječanka iznenada završila u bolnici: ''Bol, obilno krvarenje i upale...''
Jessie J objavila da mora na još jednu operaciju usred borbe s rakom dojke
''frustrirana sam i tužna''
Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''
Unuka Elvisa Presleyja Riley Keough na venecijanskom filmskom festivalu
iza nje je težak život
Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna
Hailey i Justin Bieber u izlasku Los Angelesom
bio uz suprugu
Više nikome nije jasno što se događa s nekad popularnim glazbenikom
vijesti
Pet električnih automobila zapalilo se na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
Žena koja je pored kontejnera pronašla bebu želi joj dodatno pomoći
U susjedstvu
Žena pronašla bebu u smeću, želi je posvojiti: Stigao odgovor Centra za socijalni rad
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam ju vidio"
Objasnio što se dogodilo
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam je vidio"
show
zdravlje
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vertigo: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Intenzivniji od obične vrtoglavice
Vertigo: Simptomi koje ne smijete ignorirati
zabava
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Jao...
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Urnebesno
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
tech
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Radikalan i drugačiji pristup
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Stiže Zuckerbergov eksperimentalni uređaj: To je značajan korak prema gadgetu budućnosti
Još malo
Stiže Zuckerbergov eksperimentalni uređaj: To je značajan korak prema gadgetu budućnosti
sport
Modrića jutro nakon prve asistencije za Milan dočekalo iznenađenje: Klub je objavio
oho!
Modrića jutro nakon prve asistencije za Milan dočekalo iznenađenje: Klub je objavio
Trener PAOK-a likuje nakon petarde: "Samo budala ne bi..."
Još jedna pobjeda
Trener PAOK-a pričao o hrvatskom nogometu: "Samo budala ne bi..."
Skandal na Eurobasketu: Vučić u stranu zemlju poslao batinaše da zastrašuju navijače
oglasio se štimac
Skandal na Eurobasketu: Vučić u stranu zemlju poslao batinaše da zastrašuju navijače?
tv
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
DALEKI GRAD
Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
Leyla: Poslušao je majku i odlučio je otići
LEYLA
Leyla: Poslušao je majku i odlučio je otići
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
Predivan kraj
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
novac
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
Novopečeni zaručnici
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
lifestyle
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
VAŠ FAVORIT
Preko tri tisuće čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Ulična moda kratke hlače s čipkom Zagreb 2025.
Naglašava noge
Čipkaste kratke hlačice mogu izgledati jako elegantno, a dokazuje to i ova dama sa zagrebačke špice
Crne haljine kratkih rukava
Za sve prilike
Za vas smo izdvojile 10 haljina u crnoj boji već od 10 eura
sve
