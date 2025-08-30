Lijepa hrvatska plesačica pokazala mamu, a i sama će se uskoro otvariti u toj ulozi!

Valentina Walme pokazala je svoju mamu povodom rođendana na Instagramu.

Plesačica i koreografkinja Valentina Walme na Instagramu se pohvalila fotografijama sa svojom mamom koja slavi rođendan.

Njih dvije pozirale su sređene u večernjim haljinama, a Valentinina mama mazila je trudnički trbuh naše plesačice koja sitno odbrojava do poroda.

''Sretan rođendan, mama'', napisala je kratko.

Valentina je nedavno također proslavila rođendan, 34., a tim povodom pozirala je s tortom pokazavši trbuh.

Da je trudna, Valentina je ove godine otkrila na sam Majčin dan.

Valentina bebu očekuje s našim glumcem Markom Petrićem. Marko i Valentina vjenčali su se 2023. godine. U vezi su od 2021. godine, a o njihovoj ljubavi dugo se šuškalo.

Svečanu ceremoniju vjenčanja vodio je naš komičar Ivan Šarić, a kako je to izgledalo, pogledajte OVDJE.

