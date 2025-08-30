Biste li ih vi nosili? Najbogatiju Hrvaticu iza velikih naočala na prvu je bilo teško prepoznati

Borna Kotromanić na zagrebačkoj špici privukla je pozornost velikim naočalama.

Zagrebačka špica ove je subote za najbogatiju Hrvaticu bila modna pista na otvorenom.

Borna Kotromanić, iako već poznata po svom prepoznatljivom stilu i hrabrim modnim kombinacijama, ovoga puta opet je sve iznenadila.

Borna Kotromanić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Borna Kotromanić - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX

Mnogi je prolaznici nisu odmah prepoznali – razlog su bile upečatljive, ogromne sunčane naočale koje su joj zaklonile lice.

Biste li vi nosili Bornine naočale? Da, baš su kul

Ne, ne bi mi stajale Da, baš su kul

Ne, ne bi mi stajale Ukupno glasova:

Borna je odabrala usku, elegantnu crvenu suknju visokog struka i pripijeni top u boji vina, čime je naglasila svoju figuru i još jednom potvrdila status modne trendseterice. Stajling je zaokružila bijelim slingback cipelama s potpeticom, pletenom torbom sa svijetloplavim detaljima i slojevitim zlatnim nakitom koji je dao notu glamura.

Borna Kotromanić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Andrea Šušnjara podijelila rijetku fotku u badiću, nasmijat će vas kako je nastala

Opet je dokazala da voli odvažnu, ali i sofisticiranu modu te da se na zagrebačkoj špici uvijek pojavljuje kao prava ikona stila.

Borna Kotromanić - 4 Foto: Josip Moler/Cropix

Borna Kotromanić Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Borna Kotromanić Foto: Neva Zganec/Pixsell

Borna Kotromanić - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell

Inače, Borna se može pohvaliti titulom jedne od najbogatijih Hrvatica, koju je stekla nakon razvoda od multimilijunaša Luke Rajića 2004. godine.

Pogledaji ovo Celebrity ''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi

Bivši supružnici imaju sinove Bornu, Luku i Frana, a Borna je četvrtog sina Rafaela dobila 2009. godine s biznismenom Ronom Haleom.

Borna Kotromanić - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

Zanimljivo je i da je prezime Kotromanić odabrala sama, nakon razvoda od Rajića.

"Ja bih čim manje da se tradicija petlja u takve stvari jer mislim da ipak biram svoje prezime. Ja, evo, sam isto odabrala to svoje Kotromanić, ne po babi ni po stričevima, nego po svom vlastitom nahođenju", izjavila je nedavno za IN magazin.

Galerija 23 23 23 23 23

Borna Kotromanić Foto: Igor Soban/Pixsell

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Celebrity Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša bivša misica prvi put pokazala partnera koji je porijeklom iz Turske, nasmijani su prošetali špicom

Pogledaji ovo Celebrity Najpoznatijem chefu na svijetu otkrili karcinom: ''Obećavam vam da...''