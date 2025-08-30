Biste li ih vi nosili? Najbogatiju Hrvaticu iza velikih naočala na prvu je bilo teško prepoznati

Borna Kotromanić na zagrebačkoj špici privukla je pozornost velikim naočalama.
Borna Kotromanić, iako već poznata po svom prepoznatljivom stilu i hrabrim modnim kombinacijama, ovoga puta opet je sve iznenadila.
Borna Kotromanić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX
Borna Kotromanić - 3 Foto: Josip Moler / CROPIX
Mnogi je prolaznici nisu odmah prepoznali – razlog su bile upečatljive, ogromne sunčane naočale koje su joj zaklonile lice.
Borna je odabrala usku, elegantnu crvenu suknju visokog struka i pripijeni top u boji vina, čime je naglasila svoju figuru i još jednom potvrdila status modne trendseterice. Stajling je zaokružila bijelim slingback cipelama s potpeticom, pletenom torbom sa svijetloplavim detaljima i slojevitim zlatnim nakitom koji je dao notu glamura.
Borna Kotromanić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX
Opet je dokazala da voli odvažnu, ali i sofisticiranu modu te da se na zagrebačkoj špici uvijek pojavljuje kao prava ikona stila.
Borna Kotromanić - 4 Foto: Josip Moler/Cropix
Borna Kotromanić Foto: Emica Elvedji/Pixsell
Borna Kotromanić Foto: Neva Zganec/Pixsell
Borna Kotromanić - 4 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Inače, Borna se može pohvaliti titulom jedne od najbogatijih Hrvatica, koju je stekla nakon razvoda od multimilijunaša Luke Rajića 2004. godine.
Bivši supružnici imaju sinove Bornu, Luku i Frana, a Borna je četvrtog sina Rafaela dobila 2009. godine s biznismenom Ronom Haleom.
Borna Kotromanić - 1 Foto: Davor Puklavec/Pixsell
Zanimljivo je i da je prezime Kotromanić odabrala sama, nakon razvoda od Rajića.
"Ja bih čim manje da se tradicija petlja u takve stvari jer mislim da ipak biram svoje prezime. Ja, evo, sam isto odabrala to svoje Kotromanić, ne po babi ni po stričevima, nego po svom vlastitom nahođenju", izjavila je nedavno za IN magazin.
Borna Kotromanić Foto: Igor Soban/Pixsell
