''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi

Sandra Bagarić otkrila je pratiteljima kako u posljednje vrijeme živi, a u tome itekako uživa.

Naša operna pjevačica Sandra Bagarić pred pratiteljima je otkrila da nikad nije bila sretnija.

Na Instagramu je objavila fotografije sa svojim suprugom Darkom Domitrovim, a pokazala je da su ubrali smokve dok je ona na kosi imala spužvaste viklere za kosu.

''Ono kad skroz podivljaš. Sam se farbaš, sam radiš frizuru, sam si bereš hranu... ma milina, a osmijeh od uha do uha. Ne fali mi civilizacija uopće'', napisala je Sandra.

Sandra Bagarić Foto: Instagram

''To je život, ljubav, sreća, zadovoljstvo...ma sve'', ''Toliko pozitive u ovoj prelijepoj ženi'', ''Predivni ste oboje'', pisali su joj oduševljeni pratitelji.

Inače, Sandra je cijelo ljeto provela na moru, a svi su hvalili i njen izgled.

