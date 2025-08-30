Pretraži
''sam si...''

''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi

Piše J. C. , Danas @ 11:22 Celebrity komentari
Sandra Bagarić Sandra Bagarić Foto: Instagram

Sandra Bagarić otkrila je pratiteljima kako u posljednje vrijeme živi, a u tome itekako uživa.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Gordon Ramsay bio na operaciji nemelanomskog raka kože
zahvalan na brzoj reakciji
Najpoznatijem chefu na svijetu otkrili karcinom: ''Obećavam vam da...''
Sandra Bagarić podijelila urnebesne fotografije sa suprugom Darkom Domitrovim
''sam si...''
''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
Andrea Šušnjara podijelila rijetku fotografiju u badiću
''mobitel me...''
Andrea Šušnjara podijelila rijetku fotku u badiću, nasmijat će vas kako je nastala
Chloe Sevigny iznenadila outfitom za venecijanski film festival
top ili flop?
Je li outfit hrvatske snahe najbizarniji s crvenog tepiha u Veneciji?
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Jelena Dokić završila u bolnici
''rečeno mi je...''
Proslavljena Osječanka iznenada završila u bolnici: ''Bol, obilno krvarenje i upale...''
Jessie J objavila da mora na još jednu operaciju usred borbe s rakom dojke
''frustrirana sam i tužna''
Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''
Žiri MasterChefa pozirao s boljim polovicama, evo kako izgledaju
posebne kao i oni!
Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pet električnih automobila zapalilo se na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
Sprema se ozbiljno nevrijeme: Tri regije u crvenom, mogući su tuča i pijavice
Oglasio se DHMZ
Tri regije u crvenom, moguće tuča i pijavice: Sprema se ozbiljno nevrijeme
Žena koja je pored kontejnera pronašla bebu želi joj dodatno pomoći
U susjedstvu
Žena pronašla bebu u smeću, želi je posvojiti: Stigao odgovor Centra za socijalni rad
show
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Jelena Dokić završila u bolnici
''rečeno mi je...''
Proslavljena Osječanka iznenada završila u bolnici: ''Bol, obilno krvarenje i upale...''
Jessie J objavila da mora na još jednu operaciju usred borbe s rakom dojke
''frustrirana sam i tužna''
Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''
zdravlje
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Vertigo: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Intenzivniji od obične vrtoglavice
Vertigo: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
zabava
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Jao...
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Urnebesno
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
tech
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Radikalan i drugačiji pristup
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
sport
Trener PAOK-a likuje nakon petarde: "Samo budala ne bi..."
Još jedna pobjeda
Trener PAOK-a pričao o hrvatskom nogometu: "Samo budala ne bi..."
Skandal na Eurobasketu: Vučić u stranu zemlju poslao batinaše da zastrašuju navijače
oglasio se štimac
Skandal na Eurobasketu: Vučić u stranu zemlju poslao batinaše da zastrašuju navijače?
Dejan Lovren poslao poruku Luki Sučiću nakon odlaska na sestrinu svadbu
intervju iz grčke
ESKLUZIVNO Dejan Lovren poslao poruku Luki Sučiću: "Mislim da sam tu sve rekao"
tv
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Krivi majku za sve što se dogodilo
DALEKI GRAD
Krivi majku za sve što se dogodilo
Leyla: Poslušao je majku i odlučio je otići
LEYLA
Leyla: Poslušao je majku i odlučio je otići
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
Predivan kraj
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Tušt ili portulak
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
novac
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
Novopečeni zaručnici
Koliko vrijede Taylor Swift i Travis Kelce?
lifestyle
Ulična moda kratke hlače s čipkom Zagreb 2025.
Naglašava noge
Čipkaste kratke hlačice mogu izgledati jako elegantno, a dokazuje to i ova dama sa zagrebačke špice
Nina Badrić u Missoni kupaćem kostimu na Hvaru 2025.
Ma, prekrasna
Kupaći kostim Nine Badrić oblikuje figuru i naglašava struk, ali i hipnotizira poglede
Telenovele: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih meksičkih sapunica?
NEZABORAVNE!
Marisol, Esmeralda, Rubi... Kako danas izgledaju zvijezde kultnih telenovela?
sve
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Jao...
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene