Pretraži
možete ju pogledati

Impresivna Britannia! Što sve sadrži kraljevska jahta kojom su Diana i Charles plovili na medeni mjesec?

Piše J. C. , Danas @ 07:38 Zanimljivosti komentari
Princeza Diana i princ Charles Princeza Diana i princ Charles Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj vlasnica je ogromne jahte Britannia, a njena namjena nije bila samo turistička.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Što sve sadrži kraljevska jahta Britannia?
možete ju pogledati
Impresivna Britannia! Što sve sadrži kraljevska jahta kojom su Diana i Charles plovili na medeni mjesec?
Ed Westwick i Amy Jackson proslavili prvu godišnjicu braka u Sardiniji
zgodnica
Tihu patnju brojnih žena zasjenila supruga u bikiniju koja je nedavno rodila!
Mina Joksimović proslavila 30. rođendan
"najbolji"
Joksimovićeva kći slavila rođendan, njegovo iznenađenje ju je posebno dirnulo
Miroslav Škoro za IN Magazin o 40 godina karijere, obitelji, sinu i najvećoj želji koju tek čeka ostvariti
njegov ponos
Miroslav Škoro o sinu Matiji: ''Izuzetno talentiran dečko, lijepo je kad imaš...''
Rada Manojlović dobila neobičan poklon za rođendan
"zaslužila ga je"
Srpska zvijezda dobila neobičan poklon! Otac ispunio obećanje koje je davno dao
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Jelena Dokić završila u bolnici
''rečeno mi je...''
Proslavljena Osječanka iznenada završila u bolnici: ''Bol, obilno krvarenje i upale...''
Žiri MasterChefa pozirao s boljim polovicama, evo kako izgledaju
posebne kao i oni!
Evo kako izgledaju bolje polovice žirija MasterChefa! Pozirali su svi zajedno
Anna Kournikova i Enrique Iglesias navodno čekaju četvrto dijete
privatnost vješto kriju
Bivša tenisačica u 45. godini čeka četvrto dijete sa zavodnikom za kojim uzdiše cijeli svijet?
Jessie J objavila da mora na još jednu operaciju usred borbe s rakom dojke
''frustrirana sam i tužna''
Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Pet električnih automobila zapalilo se na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
Skandal u Italiji: Fotografije Giorgie Meloni osvanule na pornografskoj stranici
Skandal
Fotografije premijerke i njezine sestre osvanule na porno stranici: "Zgrožena sam!"
Nevrijeme poharalo Primorsku Sloveniju, pojavila se i klizišta
Upozorenja za Hrvatsku
VIDEO Veliko nevrijeme poharalo Sloveniju: Stižu dramatične snimke poplavljenih kuća i prometnica. Zagreb pogodili pljusak i grmljavina
show
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Jelena Dokić završila u bolnici
''rečeno mi je...''
Proslavljena Osječanka iznenada završila u bolnici: ''Bol, obilno krvarenje i upale...''
Jessie J objavila da mora na još jednu operaciju usred borbe s rakom dojke
''frustrirana sam i tužna''
Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''
zdravlje
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Vrijeme je itekako važno
Kada je najbolje jesti jogurt za zdravlje crijeva, mršavljenje i jače kosti?
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Kako odabrati pravi lubrikant za seksualni užitak i zaštitu?
Nisu svi isti
Kako odabrati pravi lubrikant za seksualni užitak i zaštitu?
zabava
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Jao...
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Urnebesno
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
LOL
Slovenska registracija nasmijala vozače: "Ovaj je dosad najjači!"
tech
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Radikalan i drugačiji pristup
S rakom se može "pregovarati": Znanstvenici otkrivaju možda najmoćniju strategiju za svladavanje te smrtonosne bolesti
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
We're goin' up, up, up…
Jeste li ga pogledali? Ovo je najgledaniji film na Netflixu svih vremena
sport
Dejan Lovren poslao poruku Luki Sučiću nakon odlaska na sestrinu svadbu
intervju iz grčke
ESKLUZIVNO Dejan Lovren poslao poruku Luki Sučiću: "Mislim da sam tu sve rekao"
Brutalna asistencija Modrića za Milan: Kako ga je samo pogodio
ma bravo!
VIDEO Brutalna asistencija Modrića za Milan: Kako ga je samo pogodio
Modrić u 40. godini igrao 95 minuta: Dva puta asistirao u pobjedi, jednom mu poništili
pobjeda milana
Modrić u 40. godini igrao 95 minuta: Dva puta asistirao u pobjedi, jednom mu poništili
tv
Leyla: Poslušao je majku i odlučio je otići
LEYLA
Leyla: Poslušao je majku i odlučio je otići
Daleki grad: Nije pristala na njezinu igru i sve je okrenula u svoju korist
DALEKI GRAD
Nije pristala na njezinu igru i sve je okrenula u svoju korist
Daleki grad: Nema nimalo mjesta za nju u svome životu
DALEKI GRAD
Daleki grad: Nema nimalo mjesta za nju u svome životu
putovanja
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
Predivan kraj
Nestvarno lijepi slapovi na granici s Hrvatskom za koje mnogi nisu čuli
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
Tušt ili portulak
A trebali bismo je (često) jesti: Superhrana koju gazimo, čupamo i bacamo
novac
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Ulična moda kratke hlače s čipkom Zagreb 2025.
Naglašava noge
Čipkaste kratke hlačice mogu izgledati jako elegantno, a dokazuje to i ova dama sa zagrebačke špice
Nina Badrić u Missoni kupaćem kostimu na Hvaru 2025.
Ma, prekrasna
Kupaći kostim Nine Badrić oblikuje figuru i naglašava struk, ali i hipnotizira poglede
Telenovele: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih meksičkih sapunica?
NEZABORAVNE!
Marisol, Esmeralda, Rubi... Kako danas izgledaju zvijezde kultnih telenovela?
sve
Ema Gračan mamila poglede na 17. Riječkim stepenicama
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Jao...
Htio pomoći životinji pa slučajno napravio kobnu grešku, rezultati su zastrašujući
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Urnebesno
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene