Impresivna Britannia! Što sve sadrži kraljevska jahta kojom su Diana i Charles plovili na medeni mjesec?

Kraljevska obitelj vlasnica je ogromne jahte Britannia, a njena namjena nije bila samo turistička.

Malo je simbola britanske monarhije koji izazivaju toliku nostalgiju kao kraljevska jahta Britannia – brod koji je više od četiri desetljeća bio plutajući dom kraljice Elizabete II. i njezine obitelji.

Britannia je prvi put porinuta 1953. godine u škotskom brodogradilištu John Brown & Co., a u službu je stupila 1954. Tijekom svoje 43 godine plovila je nevjerojatnih milijun nautičkih milja, posjetila preko 600 luka u 135 zemalja i ugostila najpoznatije svjetske lidere.

Kraljevska jahta Britannia - 4 Foto: Profimedia

Kraljevska obitelj na ljetovanju - 3 Foto: Profimedia

Iako je izgledala poput luksuzne jahte, njezina je namjena imala i ozbiljnu notu – u slučaju rata mogla je služiti kao bolnički brod ili čak utočište za monarha u nuklearnoj prijetnji.

Britannia je bila pravi mali dvorac na vodi. Posebne prostorije poput ''Jelly Rooma'' za dječje slastice, elegantni saloni i prostrani Sun Lounge odisali su luksuzom, ali i intimnošću. Čak su i kraljica i princ Filip imali odvojene spavaće sobe – detalj koji govori o njihovoj osobnoj udobnosti i stilu života.

Kraljevska obitelj na ljetovanju - 2 Foto: Profimedia

Kraljevska jahta Britannia - 5 Foto: Profimedia

Na brodu je stalno služilo više od 200 pripadnika Kraljevske mornarice, a među zanimljivostima se ističu i tzv. ''sea daddies'' – članovi posade zaduženi za zabavu i brigu o kraljevskoj djeci.

Jedan od najslavnijih događaja bio je medeni mjesec princa Charlesa i princeze Diane 1981. godine. No, Britannia je bila i mjesto važnih državničkih susreta – primjerice, 1959. godine ugostila je američkog predsjednika Dwighta Eisenhowera.

Princeza Diana i princ Charles Foto: Profimedia

Poseban trenutak u povijesti bio je kraj 1997. kada je jahta službeno povučena iz uporabe. Kraljica Elizabeta II. tada nije mogla sakriti suze – što govori koliko je Britannia značila njoj i cijeloj kraljevskoj obitelji.

Kraljevska jahta Britannia - 2 Foto: Profimedia

Danas je Britannia stalno usidrena u Leithu, Edinburgu, gdje je pretvorena u muzej. Posjetitelji mogu obići pet paluba, istražiti kraljičine privatne odaje, most, strojarnicu, pa čak i popiti čaj u ''Royal Deck Tearoomu''.

Kraljevska jahta Britannia - 3 Foto: Profimedia

Kraljevska jahta Britannia - 1 Foto: Profimedia

Svake godine privlači gotovo 400 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, čime je postala jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Škotske.

