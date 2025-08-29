Tko je tajanstvena ljepotica s kojom frontmen Parnog valjka čeka bebu?

Frontmen Parnog valjka prekrasnu Noru pokazao je na društvenim mrežama u travnju ove godine.

Igor Drvenkar, frontmen Parnog valjka koji je naslijedio legendarnog Akija Rahimovskog, postat će tata.

Prekrasne vijesti podijelio je na društvenim mrežama pozirajući sa ženom koja mu je ukrala srce – prekrasnom Norom.

Igor i Nora svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti, a on je u travnju ove godine na društvenim mrežama podijelio njihovu zajedničku fotografiju.

Glazbenik je jednom prilikom za naš IN magazin otkrio pokoji detalj o svojoj djevojci, inače Splićanki, te je otkrio čime ga je očarala.

"Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije'', rekao je za IN magazin.

Igor Drvenkar i djevojka Nora - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Fotografi su ih imali priliku snimiti i na zagrebačkoj špici, a društvo im je pravio njihov kućni ljubimac – psić Melody.

Igor Drvenkar i djevojka Nora - 5 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

Igor Drvenkar i djevojka Nora - 3 Foto: Marko Lukunic/Pixsell

