Je li outfit hrvatske snahe najbizarniji s crvenog tepiha u Veneciji?

Chloe Sevigny iznenadila je outfitom za venecijanski film festival, prozvali su ga najbizarnijim.

Venecijanski filmski festival svake godine donese pregršt glamura, ali i poneki modni odabir koji iznenadi javnost. Ove godine, posebnu pažnju privukla je glumica Chloe Sevigny, poznata po svom nekonvencionalnom stilu, koja se na crvenom tepihu pojavila u izdanju koje je odmah izazvalo lavinu komentara.

Chloe je odabrala crnu čipkastu haljinu dugih rukava koja je elegantno pratila liniju tijela, no najveće iznenađenje skrivala se ispod nje – kratke čipkaste tajice koje su outfitu dale neočekivan i pomalo teatralan dojam.

Chloe Sevigny - 7 Foto: Profimedia

Chloe Sevigny - 5 Foto: Profimedia

Haljina je dodatno istaknuta voluminoznim crnim slojem tkanine u obliku balon suknje.

Chloe Sevigny - 6 Foto: Profimedia

Chloe Sevigny - 4 Foto: Profimedia

Chloe Sevigny - 2 Foto: Profimedia

Iako efektan, njen outfit brojnima se nije svidio, a strani mediji prozvali su ga najbizarnijim na ovogodišnjem festivalu.

Kakav vam je njen outfit?

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Tko je Chloe Sevigny?

Chloë Sevigny je američka glumica, redateljica i modna ikona rođena 18. studenog 1974. u Springfieldu, Massachusetts.

Chloe Sevigny (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Chloe Sevigny (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Chloe Sevigny (Foto: AFP) Foto: Afp

Proslavila se filmom ''Kids'' (1995.), a zatim nizom nezavisnih i art filmova poput ''Boys Don’t Cry'' (1999.), za koji je dobila nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu. Glumila je u serijama ''Big Love'', ''American Horror Story'' i ''Hit & Miss''. Osim glume, okušala se i u režiji kratkih filmova.

Chloe Sevigny (Foto: AFP) Foto: Afp

Udala se za Hrvata Sinišu Mačkovića koji je galerist.

Chloe Sevigny i Siniša Mačković Foto: Profimedia

Chloe Sevigny i Siniša Mačković (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Chloe Sevigny i Siniša Mačković Foto: Profimedia

