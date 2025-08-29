Kako izgleda sin Martine Tomčić? Rijetko ga se viđa u javnosti

Sin Martine Tomčić Noa Moskaljov proslavio je svoj 21. rođendan.

Martinu Tomčić Moskaljov uskoro ćemo gledati u novoj sezoni emisije "Supertalent", a nedavno je imala veliki razlog za slavlje.

Njezin sin Noa proslavio je svoj 21. rođendan, a tim povodom sopranistica i članica žirija "Supertalenta" je oglasila na Instagramu, podijelivši dosad neviđene fotografije.

"1. rođendan – nije kužio da ga fotografiramo. 21. rođendan – ne da se fotkati... Ali je zato torta uvijek u fokusu, baš kao i muzika uz koju smo ga uspavljivali", napisala je Martina na Instastoryju povodom sinovog rođendana.

Ovaj student na Sveučilištu VERN je veliki ljubitelj heavy metal glazbe i režirao je kratki film, a Martina ga je dobila u braku sa Ženjom Moskaljovim, s kojim ima i kćer Rebeku.

