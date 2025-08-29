Da ti srce pukne! Influencerica se oglasila prvi put nakon tragične smrti sinčića

Emilie Kiser prvi put progovorila o smrti trogodišnjeg sina Trigga, njena objava slama srca.

Influencerica Emilie Kiser prvi se put oglasila nakon smrti svog trogodišnjeg sina Trigga u svibnju.

Kiser je u četvrtak podijelila objavu na Instagramu s dugom porukom.

Emilie Kiser - 8 Foto: Instagram

''Gubitak ovih razmjera čini se nemogućim opisati riječima. Provela sam dane, tjedne, mjesece pokušavajući ih pronaći, a također sam odvojila vrijeme koje mi je bilo potrebno da probavim gubitak svoje bebe'', napisala je Kiser.

Kiserin pokojni sin Trigg umro je nakon utapanja u obiteljskom bazenu u Arizoni, ranije je za ABC News izjavila odvjetnica okruga Maricopa, Rachel Mitchell. Kiser u to vrijeme nije bila kod kuće, njezin suprug Brady Kiser bio je s njihova dva sina.

Emilie Kiser - 4 Foto: Instagram

Policija u Chandleru u Arizoni objavila je u srpnju da se Brady Kiser suoči s optužbom za kazneno djelo zlostavljanja djeteta u vezi s Triggovom smrću utapanjem, ali je ured okružnog tužitelja Maricopa kasnije utvrdio da nema dovoljno dokaza za podizanje optužnice protiv oca dvoje djece.

U svojoj objavi na Instagramu u četvrtak, Kiser se prisjetila svog pokojnog sina kao "najboljeg prijatelja" sebe i svog supruga.

"Trigg je naša beba i naš najbolji prijatelj. Svjetlo i duh koje je donio na ovaj svijet bili su sjajni, čisti, radosni i neporecivi. Nedostaje nam svake sekunde svakog dana i nastavak puta naprijed često se čini nepodnošljivim. Nikad nisam mislila da ćemo na ovaj način doživjeti tugu ili bol zbog tako iznenadnog gubitka. To je bol, tuga u srcu i praznina koju nijedna obitelj nikada ne bi trebala podnijeti."

Kiser se osvrnula na to što je mogla drugačije učiniti, opisujući Triggovu neočekivanu smrt kao onu koja se mogla spriječiti.

''Preuzimam punu odgovornost kao Triggova majka i znam da sam trebala učiniti više da ga zaštitim. Jedna od najtežih lekcija koju nosim jest da mu je trajna ograda za bazen mogla spasiti život i to je nešto što više nikada neću previdjeti'', napisala je Kiser.

Emilie Kiser - 1 Foto: Instagram

''Nadam se da će usred ove boli Triggova priča pomoći u sprječavanju da druga djeca i obitelji pate od istog gubitka.''

Kiser je nadalje zahvalila svojoj obitelji i prijateljima na podršci i bezuvjetnoj ljubavi, kao i pratiteljima na društvenim mrežama i strancima koji su njoj i njezinoj obitelji pokazali podršku.

Od Triggove smrti, Kiser i njezina obitelj izloženi su povećanoj pozornosti javnosti, a influencerica je rekla da planira napraviti promjene kako bi postavila potrebne granice.

Emilie Kiser - 13 Foto: Instagram

Emilie Kiser - 11 Foto: Instagram

''Oduvijek sam bila svoja autentična ja na društvenim mrežama i trudila sam se iskreno dijeliti svoj svakodnevni život, a istovremeno sam bila svjesna onoga što nisam odlučila podijeliti. Ssam kroz ovu tragediju shvatila kako online odnosima nedostaju granice, posebno u zaštiti privatnosti djece. U budućnosti ću postavljati više granica s onim što dijelim online.''

Emilie Kiser, 26-godišnja influencerica s gotovo 3.4 milijuna pratitelja na TikToku i 1.5 milijuna pratitelja na Instagramu, stekla je popularnost zbog sadržaja o životnom stilu majke i supruge. Ona i njezin suprug, Brady Kiser, u ožujku su dobili svoje drugo dijete, Theodorea. Trigg bi 14. srpnja proslavio svoj četvrti rođendan.

Emilie Kiser - 10 Foto: Instagram

Policija je izjavila da je trogodišnji Trigg Kiser preminuo nakon što je danima bio hospitaliziran zbog nezgode u bazenu. Vlasti su reagirale na poziv o utapanju 32 kilometra od Phoenixa, gdje su pronašle trogodišnjaka bez svijesti te ga izvukli iz bazena.

Vatrogasna postrojba rekla je za KPNX da su policajci prvi stigli u kuću i započeli s oživljavanjem sve dok vatrogasci nisu stigli i preuzeli intervenciju. Dijete je odvezeno u Regionalnu bolnicu u Chandleru, gdje je bio u kritičnom stanju šest dana dok nije preminuo.

"Naše misli i najdublja sućut su uz obitelj djeteta i njegove najbliže tijekom ovog nezamislivog vremena", rekla je glasnogovornica policije Sonu Wasu.

