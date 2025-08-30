Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos

Pravo oličenje grčkog boga Zeusa hoda Monakom, a ovo je čovjek koji svojim izgledom i luksuznim životom intrigira TikTok.

Ilan Tobianah, javnosti poznat kao ''Zeus'', postao je viralni fenomen zahvaljujući impresivnoj pojavi koja podsjeća na grčkog boga – gusta brada, prodornost pogleda i karizmatičan stil.

Međutim, iza toga se krije mnogo više od ''Instagram mita'' – riječ je o izuzetno uspješnom profesionalcu s bogatom karijerom u pravu, nekretninama i zabavnoj industriji.

Rođen 22. studenog 1971. u Parizu, Ilan potječe iz mješovitog francusko-marokansko-italskog porijekla.

Studirao je pravo na prestižnoj pariškoj Sorboni, što je postavilo temelje njegove karijere u real estate pravu.

Tobianah je od 1999. godine utemeljio i vodi odvjetnički ured ''Mot et Associés Immobilier'' (ponekad ''Moet & Associates''), specijaliziran za luksuzne nekretninske transakcije. Iako konkretni projekti nisu uvijek javno potvrđeni, neki se izvori spominju – poput investicija u obnovu Hotel de Crillon u Parizu i sudjelovanja u kupnji londonskog Canary.

Pod imenom "Zeus", Tobianah privlači pažnju svojim luksuznim životom – Instagram i TikTok ispunjeni su fotografijama egzotičnih lokacija, skupih automobila i high‑fashion outfita. Njegov Instagram profil broji više od 2 milijuna pratitelja, a TikTok se također ubraja u njegove digitalne platforme za utjecaj.

Tu leži kontroverza – je li Zeus zaista milijarder ili ipak ''samo'' multimilijunaš? Izvori navode procjene neto vrijednosti od 30 do 60 milijuna dolara.

Ilan Tobianah uspješno skriva svoju privatnost. Nije poznato je li oženjen, iako neki izvori tvrde da je u braku i da ima dvoje dece. Nikada se nije izjasnio o ljubavnom statusu, ali redovno dijeli snimke s Rebekom Vosu, pa se pretpostavlja da mu je ona supruga. Lijepa brineta se na Instagramu zove Afrodita, grčka boginja ljepote, a jednom prilikom Ilon je pored njene fotografije napisao: "Iza svakog uspešnog muškarca stoji uspješna žena."

I dok neki tabloidi preuveličavaju njegove financijske činjenice, istina je da Ilan Tobianah svakako spada među najintrigantnije ljude današnjice.

