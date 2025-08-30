Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos

Pravo oličenje grčkog boga Zeusa hoda Monakom, a ovo je čovjek koji svojim izgledom i luksuznim životom intrigira TikTok.
Ilan Tobianah, javnosti poznat kao ''Zeus'', postao je viralni fenomen zahvaljujući impresivnoj pojavi koja podsjeća na grčkog boga – gusta brada, prodornost pogleda i karizmatičan stil.
Međutim, iza toga se krije mnogo više od ''Instagram mita'' – riječ je o izuzetno uspješnom profesionalcu s bogatom karijerom u pravu, nekretninama i zabavnoj industriji.
Ilan Tobianah Zeus - 2 Foto: Instagram
Ilan Tobianah Zeus - 1 Foto: Instagram
Rođen 22. studenog 1971. u Parizu, Ilan potječe iz mješovitog francusko-marokansko-italskog porijekla.
Studirao je pravo na prestižnoj pariškoj Sorboni, što je postavilo temelje njegove karijere u real estate pravu.
Tobianah je od 1999. godine utemeljio i vodi odvjetnički ured ''Mot et Associés Immobilier'' (ponekad ''Moet & Associates''), specijaliziran za luksuzne nekretninske transakcije. Iako konkretni projekti nisu uvijek javno potvrđeni, neki se izvori spominju – poput investicija u obnovu Hotel de Crillon u Parizu i sudjelovanja u kupnji londonskog Canary.
Ilan Tobianah Zeus - 5 Foto: Instagram
Pod imenom "Zeus", Tobianah privlači pažnju svojim luksuznim životom – Instagram i TikTok ispunjeni su fotografijama egzotičnih lokacija, skupih automobila i high‑fashion outfita. Njegov Instagram profil broji više od 2 milijuna pratitelja, a TikTok se također ubraja u njegove digitalne platforme za utjecaj.
Ilan Tobianah Zeus - 6 Foto: Instagram
Tu leži kontroverza – je li Zeus zaista milijarder ili ipak ''samo'' multimilijunaš? Izvori navode procjene neto vrijednosti od 30 do 60 milijuna dolara.
Ilan Tobianah Zeus - 8 Foto: Instagram
Ilan Tobianah Zeus - 7 Foto: Instagram
Ilan Tobianah uspješno skriva svoju privatnost. Nije poznato je li oženjen, iako neki izvori tvrde da je u braku i da ima dvoje dece. Nikada se nije izjasnio o ljubavnom statusu, ali redovno dijeli snimke s Rebekom Vosu, pa se pretpostavlja da mu je ona supruga. Lijepa brineta se na Instagramu zove Afrodita, grčka boginja ljepote, a jednom prilikom Ilon je pored njene fotografije napisao: "Iza svakog uspešnog muškarca stoji uspješna žena."
I dok neki tabloidi preuveličavaju njegove financijske činjenice, istina je da Ilan Tobianah svakako spada među najintrigantnije ljude današnjice.
Ilan Tobianah Zeus - 9 Foto: Instagram
