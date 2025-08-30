Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''

Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu, pa sve usporedila s Hrvatskom.

Alka Vuica oglasila se na društvenim mrežama s popularne turističke destinacije, grčkog Mykonosa.

Usporedila je ljetovanje na ovom otoku s Hrvatskom pa poslala i jednu poruku.

''Nakon par dana na Mykonosu, predložila bih da nitko ne može postati ministar turizma ako nije proveo barem tjedan dana ovom čudesnom otoku! Dođite i vidite kako se to radi! Od škrtog kamenjara gdje neprestano puše vjetar tako da naprosto nervira, napraviti jedno od najprestižnijih ljetovališta na svijetu, to zaslužuje duboko poštovanje! Respect for Mykonos! Predlažem i našim stručnjacima za urbanizam da se malo prošeću Mykonosom i vide kako se poštuje tradicija i ljepota gradnje gdje je svaka i nova i moderna kuća uklopljena u predivnu razglednicu gdje god pogledaš…. I neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa!!! Dođite na Mykonos, da vidite šta je skupo'', napisala je u opisu Alka.

Pozirala je pored bazena u jednodijelnom badiću tigrastog uzorka.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Impresivna Britannia! Što sve sadrži kraljevska jahta kojom su Diana i Charles plovili na medeni mjesec?

U komentarima se brzo pokrenula rasprava.

''Radi i funkcionira zato što ne plaćaju porez državi. Cijene su digli u nebo gdje koktel uopće nemam pojma koliko košta, a za pivoljupce boca lokalnog piva Mythos je bila oko 15-20 eura (ovo su cijene od prije 10-ak, 15-ak godina kad sam tamo imao booking i nastupao 3 mjeseca). Ljudi su ok... ali od super gostoljubivih lokalaca do babe koja bi radila noćnu u privatnom mini marketu i ispod pulta čuvala pušku za nedajbože krađe. Ali... ima nešto neopisivo u tom mjestu...'', napisao je jedan pratitelj.

Alka Vuica - 2 Foto: Instagram

Alka Vuica - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Andrea Šušnjara podijelila rijetku fotku u badiću, nasmijat će vas kako je nastala

''Takav je odmor za vas privilegirane koji imate novaca da to platite, ali zaboravljate da u Hrvatskoj ljudi koji su 2 sata udaljeni od mora ne mogu si priuštiti ni jedan dan na moru, a posebno penzioneri... Ja sam trenutno na Fuerteventuri... Tu su cijene ok... Možda nema takvog luksuza, ali plaže su predivne... Uživajte i dalje'', dodala je druga pratiteljica.

Jeste li bili na Mykonosu i slažete li se s Alkom? Jesam, slažem se s njom

Jesam, ali ne slažem se s njom

Nisam bio/la

Nisam, ali mislim da su u pravu pratitelji Jesam, slažem se s njom

Jesam, ali ne slažem se s njom

Nisam bio/la

Nisam, ali mislim da su u pravu pratitelji Ukupno glasova:

Alka je nedavno podijelila kako je izgledala u mladosti, fotografiju pogledajte OVDJE.

Alka Vuica Foto: Josip Moler/Cropix

Alka Vuica Foto: Josip Moler/Cropix

Galerija 19 19 19 19 19

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Je li outfit hrvatske snahe najbizarniji s crvenog tepiha u Veneciji?

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity ''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi

Pogledaji ovo inMagazin Bivši mister Hrvatske Dino Bubičić progovorio o odnosu s bivšom suprugom i sinovima