Bivši mister Hrvatske Dino Bubičić progovorio o odnosu s bivšom suprugom i sinovima

Na 17. izdanju modnog showa „Riječke stepenice“ pojavio se i bivši Mister Hrvatske Dino Bubičić. Bacio se u novi biznis, a otkrio nam je i u kakvim je odnosima s majkom svojih sinova, bivšom misicom Ivanom Paris. Okrunjene ljepotice, majka i kći – Danijela i Ema Gračan – priznale su nam kako izgledaju njihovi zajednički izlasci, a pred naš mikrofon stala je i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić. Na glamurozne Riječke stepenice vodi vas naš Davor Garić.

Čak sedamnaest modnih revija sinoć je prodefiliralo centrom Rijeke, što modni show ''Riječke stepenice'', sedamnaestu godinu zaredom, čini jednim od najvećih domaćih modnih događaja.

''Mi smo modna prijestolnica Hrvatske. Ovoliko modnih revija u jednoj večeri nema nigdje u Hrvatskoj. Imamo tu jedinstvenu pozornicu kamene stepenice. Održivi smo, podupiremo poduzetnike, kad vidim da su ''Riječke stepenice'' više od revije stvarno sam sretna i zahvalna'', kaže Ivana Delač.

Na reviji smo sreli i mistera koji je nekad punio medijske stupce, a danas živi povučenim i mirnim životom sa svojim sinovima.

''Sjećam se trenutka kad su me proglasili, bilo je neočekivano, lijepa uspomena. Prošlo je puno puno godina'', prisjetio se Dino Bubičić, Mister Hrvatske 2008.

''U modelingu sam jednom nogom, ne dam se van, a inače otvorio sam autopraonicu, hobi sam pretvorio u posao.''

In Magazin: Riječke Stepenice - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Riječke Stepenice - 2 Foto: In Magazin

Otkrio nam je i kakav je njegov odnos sa sinovima.

''Ja sam s njima 0-24 već dugi niz godina. Ima uspona i padova, lijepih i manje lijepih trenutaka, imam jednog pubertetliju i jednog manjeg, ali i ja učim s njima. Gledam na pubertet iz drugog kuta i moram priznati da je intenzivno'', priznaje.

U cijelu priču uklapa se i njegova bivša supruga Ivana Paris.

''U dobrim smo odnosima, prijateljski i roditeljski nastrojeni. Ona je tu i teško je odgajati djecu bez oboje roditelja, tu je i pomaže'', kaže.

In Magazin: Riječke Stepenice - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Riječke Stepenice - 3 Foto: In Magazin

Riječke stepenice nije propustila ni prva žena Grada Rijeke, Iva Rinčić. Je li moda političarkama važna stavka?

''Kako koji dan. Nekad je to stvarno o pet minuta, nekad to malo duže traje pa ostane onako jedna hrpa na krevetu koja čeka popodne...'' smije se.

Obično mislimo da političarke doma imaju spremačice, kuharice, kakva je situacija kod nje?

''Pa nije baš tako. Krpamo se, snalazimo. Puno je lakše kad čovjek malo isplanira sve, ali nije to uvijek slučaj.''

In Magazin: Riječke Stepenice - 6 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo inMagazin Ekskluzivno! Razgovarali smo s daljnjom rođakinjom Travisa Kelcea, zaručnika Taylor Swift

Može li se zamisliti u ulozi manekenke da i ona prošeta ovim stepenicama?

''Nada se da to neće biti potrebno!'' smije se.

Svoju kćer, Kraljicu Hrvatske 2018., dok nosi reviju, iz prvog je reda pratila slavna mama – Kraljica svijeta 1990.

''Za svakog roditelja je najbitnije da su djeca zdrava, da su složne, da budu jedna uz drugu i da se imaju za cijeli život'', govori Danijela Gračan.

Kako tata na kraj izlazi sa silnim ženama kod kuće?

''Teško, ali izlazi. Rekao je tko s nama može izdržat da može sve!'' dodaje Ema Gračan.

Galerija 3 3 3 3 3

A što je o putovanju u Afriku rekla Ivana Delač, pogledajte u videu.

Zvuči nevjerojatno, ali ovaj modni show sljedeće će godine postati punoljetan i proslaviti svoje 18. izdanje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Kako izgleda sin Martine Tomčić? Rijetko ga se viđa u javnosti

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Pjevačica usred teške borbe s rakom podijelila još jednu tužnu vijest: ''Nažalost...''

Pogledaji ovo Celebrity Više nikome nije jasno što se događa s nekad popularnim glazbenikom

Pogledaji ovo Clubzone Severini pošlo za rukom nešto što nije još nijednom domaćem izvođaču!