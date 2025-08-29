Severini pošlo za rukom nešto što nije još nijednom domaćem izvođaču!

Koliko su se Zagrepčani zaželjeli najveće ženske regionalne zvijezde, govori podatak kako je za (jučer) najavljen Severinin koncert u Areni Zagreb, u samo jednom danu prodano gotovo pola kapaciteta dvorane.

Prema podacima Eventima, radi se i o svojevrsnom rekordu domaćeg izvođača kada je u pitanju prodaja ulaznica za prvi koncert zakazan u Areni Zagreb. Ono što je također zanimljivo, dok se nerijetko koncerti najavljuju i po pola godine ranije, Severina je koncert u Zagrebu najavila tek nešto više od dva mjeseca ranije, dok je do splitskog koncerta na Gripama, za koji se također bilježi rekordna prodaja, preostalo i manje od dva mjeseca.

Ova dva koncerta nastavak su Severinine dvoranske turneje, započete još 2023. godine, a jučer ih je na svojim društvenim mrežama najavila ovim riječima:



''Splite, Zagrebe, pa kako ste mislili da će ova dvoranska turneja proći bez vas. Moja dva grada… Grad u kojem sam rođena, odrasla i počela pjevat kao dijete i koji je najlipši na svitu (Split, 24.10., Dvorana Gripe) i grad koji me dočekao raširenih ruku, iz kojeg sam kretala po svijetu i u kojem živim (Zagreb, 07.11., Arena Zagreb)''

