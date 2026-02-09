Jedan susret promijenio joj je život, ali sudbina joj je okrutno presudila sa samo 12 godina

Dječja zvijezda filma ''Poltergeist", Heather O’Rourke, proslavila se već s pet godina, a svijet je osvojila rečenicom "They’re here!" No njezin je život tragično prekinut 1988. godine, u dobi od samo 12 godina.

Film "Poltergeist" iz 1982. jedan je od najpoznatijih horora svih vremena, no neki glumci iz ansambla nisu mogli uživati u životu poslije snimanja.

Heather Michele O’Rourke bila je američka glumica dijete, koja je, iako vrlo mlada, postala jedna od najprepoznatljivijih malih zvijezda 1980-ih zahvaljujući ulozi najmlađe članice obitelji Freeling, Carol Anne, u kultnom horor-filmu "Poltergeist", no njezina karijera naglo je zaustavljena prije najvećeg razvoja.

Heather O'Rourke - 4 Foto: Profimedia

Rođena je 27. prosinca 1975. u San Diegu u Kaliforniji, u obitelji majke krojačice i oca građevinskog radnika. Sestre su joj dale prvi kontakt s zabavnom industrijom, a njezin život iz temelja se promijenio kada ju je, sa samo pet godina, dok je čekala s majkom u MGM-ovu restoranu, primijetio Steven Spielberg i odmah prepoznao njen poseban talent za kameru.

Heather O'Rourke - 2 Foto: Profimedia

Iako je prvotno bila najmlađa među kandidatkinjama, Spielberg ju je pozvao da ponovno dođe na audiciju te joj je nakon drugog pokušaja povjerio ulogu Carol Anne Freeling u horor-hitu "Poltergeist" iz 1982. godine, zbog čega je Spielbergovo kumče, Drew Barrymore, ostalo bez uloge. Film je postao veliki uspjeh, a Heatherina izjava "They’re here!" ostala je jedna od najpoznatijih filmskih replika svih vremena.

Heather O'Rourke - 5 Foto: Profimedia

Nakon velikog uspjeha "Poltergeista" Heather je nastavila raditi na televiziji, s ponavljanim ulogama u serijama poput "Happy Days" i "Webster" te pojavljivanjima u drugim popularnim showovima.

"Poltergeist" je postao franšiza, pa je Heather reprizirala ulogu Carol Anne u nastavcima "Poltergeist II: The Other Side" (1986.) i "Poltergeist III" (1988.).

Heather O'Rourke - 7 Foto: Profimedia

Iako je bila na vrhuncu karijere, Heatherino zdravlje počelo se pogoršavati. Godine 1987. dobila je giardijazu od zagađene vode, a naknadno je pogrešno dijagnosticirana s Crohnovom bolesti, pa je bila na kortizonskom liječenju, što joj je uzrokovalo oticanje lica.

Početkom 1988. počela je pokazivati simptome slične gripi, ali stanje joj se vrlo brzo pogoršalo. Srušila se u svom domu 1. veljače i hitno je dovedena u bolnicu. Liječnici su otkrili stenozu crijeva i ozbiljnu opstrukciju crijeva, što je dovelo do sepse i srčanog zastoja, iz kojeg se nije uspjela oporaviti – Heather je preminula 1. veljače 1988., mjesec i pol nakon 12. rođendana.

Heather O'Rourke - 6 Foto: Profimedia

Unatoč svom kratkom životu, Heather O’Rourke ostavila je velik trag u filmskoj i televizijskoj industriji. Uloga Carol Anne označila ju je kao jednu od najpoznatijih dječjih glumica 1980-ih, a njezina izvedba ostaje trajno upamćena u žanru horora.

Iako su nakon njezine smrti kružile legende o "kletvi Poltergeista", Heatherina smrt nije imala nikakve veze s natprirodnim – uzrok je bila prirodna, ali tragična medicinska komplikacija.

Heather O'Rourke - 3 Foto: Profimedia

Danas, njezin rad i dalje nadahnjuje generacije gledatelja i filmskih ljubitelja diljem svijeta, a njen glas i lik ostat će zapamćeni kao simbol iznimnog talenta, koji je prerano nestao.

