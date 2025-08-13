Tko je zapravo šarmantni holivudski zavodnik?

Pedro Pascal tumači idealnog muškarca u filmu Spoj iz snova, romantičnoj komediji redateljice Celine Song koja 14. kolovoza stiže u hrvatska kina. Glumac čija je životna priča jednako intrigantna kao i njegove uloge, ponovno dokazuje zašto je postao miljenik publike.

Romantično, duhovito i šarmantno – tako će biti ovog tjedna u kinima i to zahvaljujući Pedru Pascalu. Naime, 50-godišnji čileanski i američki glumac u novoj romantičnoj komediji Spoj iz snova (Materialists, 2025.), redateljice Celine Song, tumači ulogu savršenog muškarca o kojem svaka žena sanja. Film u hrvatska kina dolazi 14. kolovoza, a zbog zvjezdane glumačke postave i intrigantne priče, već je izazvao zanimanje publike, piše Kinofilm.



Glavnu junakinju tumači Dakota Johnson, te ju gledamo kao ambicioznu njujoršku stručnjakinju za spojeve koja se nađe rastrgana između prošlosti i sadašnjosti – birajući između svog nesavršenog bivšeg (Chris Evans) i Pascalovog lika, koji utjelovljuje sve ono što bi trebalo biti idealno. Redateljica Celine Song, čiji je debitantski film Prošli životi (Past Lives, 2023.) bio nominiran za Oscara za najbolji film i scenarij, ponovno donosi priču o izborima, emocijama i identitetu, ovaj put s laganijim, ali jednako pronicljivim tonom.





Pedro Pascal rođen je kao José Pedro Balmaceda Pascal u Santiagu, u Čileu, 1975. Njegova obitelj bila je politički progonjena tijekom diktature Augusta Pinocheta, zbog čega su izbjegli prvo u Dansku, a potom u SAD. Naime, njegovi roditelji bili su mladi, liberalni studenti koji su hrabro odlučili započeti novi život, što je Pascal često isticao kao ključnu točku svog identiteta i karijere: "Bez njih ne bih bio ovdje", rekao je u jednom razgovoru.



Prije nego što je postao jedno od najtraženijih glumačkih imena današnjice, Pascal je godinama gradio karijeru manjim ulogama u serijama poput Zakon i red (Law & Order, 1990. – danas), Buffy, ubojica vampira (Buffy the Vampire Slayer, 1997. – 2003.) i Njujorški plavci (NYPD Blue, 1993. – 2005.). Šira publika zapazila ga je tek kada je 2014. utjelovio Oberyna Martella, u hit-seriji Igra prijestolja (Game of Thrones, 2011. – 2019.). Uslijedile su ključne uloge u Narcosu (2015. – 2017.), The Mandalorianu (2019. – danas) i hvaljenoj HBO-ovoj adaptaciji videoigre The Last of Us (2013. -. Danas), u kojoj igra Joela, lika čiji je očinski instinkt jedan od glavnih pokretača radnje.



Koji žanr je najdraži Pascalu, koliko njegove uloge imaju dodirnih točaka s glumcem privatno te kako se nosi s popularnošću