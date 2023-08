Idris Elba osvanuo u ulozi zbog koje ga sedam sati nećete prestati gledati, evo zašto je njegova "Otmica" televizijski jackpot!

"Otmica" je triler miniserija od sedam epizoda koju jednostavno ne možete prestati gledati. Kada na odlično napisanu priču dodate i Idris Elbu kao glavnog lika, dobijete televizijski jackpot.

Kreatori serije su George Kay i Jim Field Smith, koji je ujedno i jedan od redatelja većine epizoda, a "Otmica" je serija čija se radnja većinski događa u otetom avionu koji leti iz Dubaija za London.

Kay i Smith su napravili ovu triler seriju da traje jednako dugo kao sam let, te time doprinose izrazitoj napetosti koju ova serija ima od samog starta. Radnja se događa u realnom vremenu, napetost raste, spušta se, ponovno raste, te na kraju doživi svoj vrhunac gdje jednostavno ste svjesni da nećete tek tako prestati gledati seriju dok ne dođete do njezinog kraja. Baš kada se čini kako je svega apsolutno previše u avionu, serija nas spusti na zemlju, točnije u London, kako bi uključila ljude koji pokušavaju zaustaviti tragediju.

"Otmica" je iznimno dobro napisana da zaista ne možete predvidjeti u kojem smjeru će se odvijati sudbina nekih od likova. Jasno vam je da je naš glavni lik Sam (Idris Elba) osoba koja će spasiti sve, ali ne možete pretpostaviti koliko daleko ide u svojim pregovaračkim sposobnostima kako bi izvukao sebe i ostale putnike. "Otmica" je izrežirana apsolutno savršeno uz pomoć Jim Field Smitha i Mo Alija, gdje svi likovi u avionu funkcioniraju kao odlično navijen sat, s pregršt detalja koji su pozicionirani baš tamo gdje trebaju, te gdje niti jedan kutak aviona ne ostaje neiskorišten. Iako pretpostavite kakav će biti kraj, zapleti unutar serije ostaju misterija koja vas duboko uvlači iz minute u minutu.

Kay i Smith napetost odlično presjeku sa scenama s političarima i policijskim dužnosnicima koji pokušavaju spasiti svoje državljane, dok u avionu napetost raste konstantno. Ovakve scenarističko redateljske odluke čine da se gledatelji još više uvuku u radnju, ali i daju trenutke odmora kako bi što efikasnije mogli pratiti radnju koja dolazi.

Idris Elba igra ulogu Sam Nelsona, čovjeka za kojeg nikada nismo sigurno točno čime se bavi, ali znamo da je u ulozi pregovarača i na tlu. Elba koristi svaki djelić svog šarma i magnetizma u ovoj seriji koja bi bez njega bila potpuni promašaj. On je razlog zbog kojeg sedam sati stojite prikovani uz male ekrane i čekate da heroj poput Elbe spasi dan. Njegova glumačka prisutnost je toliko istančana i velika da čak čini da drugi glumci oko njega ne dolaze do izražaja, iako bi trebali. Još je jednom pokazao kako je vjerodostojan glavni glumac koji je očaravajući za gledati. Osim lika Sama, ostali likovi se čini dosta mlakima. Likovi nisu dovoljno razvijeni kao Sam Nelson, pa se ponekad čini kako je on doslovno jedini lik kojeg zaista moramo pratiti, što apsolutno ne bi trebalo biti tako.

"Otmica" je serija koju bez dvojbe trebate pogledati, i jedna je od rijetkih serija koja će vas prikovati sedam sati za ekran. Odlično napisan scenarij, perfektna režija, intrigantna priča, te van serijski dobar glavni glumac, razlozi su zbog kojih je "Otmica" jedna od najboljih serija ove godine.

