United Media i MetFilm predstavljaju "Queen Panther": Detaljan prikaz života ikone kriminalne organizacije Pink Panther

MetFilm i United Media ponosno najavljuju razvoj dokumentarne serije pod nazivom ''Queen Panther'', koja detaljno istražuje izvanredan život Olivere Ćirković, bivše vođe ozloglašene kriminalne organizacije Pink Panthers. Nevjerojatna priča prati njezin put od sportske zvijezde do kriminalnog genija, od najtraženije bjegunke na Interpolovoj listi do konačnog iskupljenja.

United Media također je u procesu razvoja igrane serije temeljene na autobiografiji Olivere Ćirković pod naslovom ''Ja, Pink Panther''.

Nekad slavna sportašica i članica Jugoslavenske košarkaške reprezentacije, Olivera Ćirković, ostvarila je uspješnu karijeru u Grčkoj, nastupajući za profesionalni klub Pangrati i vodeći ga do titule prvaka. Bila je miljenica u Grčkoj, kao i u bivšoj Jugoslaviji.

No, njezin život drastično se promijenio kada se zaljubila u vještog i šarmantnog kriminalca koji ju je uveo u međunarodnu mrežu poznatu kao Pink Panthers. Odmah je bila očarana tim svijetom te se brzo probila unutar organizacije. Potvrdila se kao briljantna pljačkašica i neumoljivi vođa. Nakon neuspješne pljačke uhvaćena je i osuđena na osam godina zatvora s visokim stupnjem sigurnosti. Tijekom svog drugog zatvorskog kaznenog postupka Ćirković je uspjela pobjeći te je postala bjegunka – jedina zatvorenica ikada koja je uspjela pobjeći iz zloglasnog atenskog zatvora Korydallos.

"Oduševljeni smo radom na ovom fascinantnom projektu. Naš tim u United Mediji temeljito je istražio izvanrednu priču Olivere Ćirković. Suradnja s MetFilmom iznimno nam je važna jer je riječ o kompaniji s impresivnim katalogom dokumentarnih filmova i sigurni smo u kvalitetu ove nadolazeće serije," rekla je Tatjana Pavlović, direktorica prodaje originalnog sadržaja i koprodukcije u United Mediji.

"Veselimo se suradnji s United Medijom na ovoj uzbudljivoj seriji," dodao je Al Morrow, voditelj dokumentarnog programa u MetFilmu.

"Priča Olivere Ćirković odjeknut će kod publike diljem svijeta, pružajući rijedak ženski pogled na život kriminala."

Serija će se snimati u Srbiji i Grčkoj, ali i na drugim međunarodnim lokacijama. Izvršni producenti projekta su Al Morrow, Stewart le Maréchal, Rebecca Banovic i Jerry Rothwell. Met Film Sales će biti zadužen za međunarodnu prodaju serije.

O kompaniji United Media

United Media dio je kompanije United Group i vodeća medijska kompanija u jugoistočnoj Europi, prisutna u osam zemalja. S 4.200 zaposlenika United Media godišnje producira više od 40.000 sati originalnog sadržaja koji se distribuira na tržištu od više od 40 milijuna ljudi putem vodećih međunarodnih operatora i besplatne televizijske distribucije. Kompanija u svom portfelju ima više od 120 medija – više od 60 televizijskih kanala, 45 vodećih portala u regijama gdje posluje, 9 tiskanih izdanja i 5 radijskih postaja te nudi jedinstvene i konkurentne mogućnosti oglašavanja.

O MetFilmu

MetFilm Studio sastoji se od nagrađivane produkcijske kuće koja proizvodi visokokvalitetne dokumentarne i igrane filmove i televizijske sadržaje, specijalizirane prodajne tvrtke fokusirane na pretprodaju i prodaju dokumentarnih filmova i serija te britanske distribucijske kompanije usmjerene na najbolja ostvarenja britanske i svjetske kinematografije, u igranom, ali i u dokumentarnom formatu.

MetFilm Production je dobitnik nagrada BAFTA, BIFA i Grierson, s više od 25 produciranih filmova i televizijskih emisija. Najnoviji projekt je za BAFTA TV nominirana serija "The Enfield Poltergeist", hibridna dokumentarno-dramska serija proizvedena za Apple TV+, koja istražuje slučaj enfieldskog poltergeista i premijerno je prikazana 2023. godine. U pripremi za 2025. godinu je "Last Breath", igrana adaptacija istoimenog dokumentarca MetFilma, u kojoj glume Woody Harrelson i Simu Liu. Film je globalno prodan putem FilmNationa, a u SAD-u će biti prikazan u više od 2.000 kina zahvaljujući distribuciji Focus Features.

MetFilm Sales nudi producentima cjelovitu uslugu zastupanja, od pakiranja i predstavljanja projekata, pomoći u prikupljanju financijskih sredstava i pretprodaji, do strategije za festivale i njezine provedbe, marketinških savjeta te globalne prodaje svih distribucijskih prava kroz razne medije. Nedavni filmovi uključuju "Werner Herzog: Radical Dreamer", "Wilding" i "Name Me Lawand".

MetFilm Distribution je distributer sa svim pravima koji surađuje s lokalnim i međunarodnim filmašima i partnerima kako bi isporučio dinamične i upečatljive kampanje, prikazujući filmove u kinima i u svim medijima diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Irske. Nedavna izdanja uključuju najveći dokumentarni hit godine "Wilding", višestruko nagrađivani film "The Innocent" te povijesnu dramu "Firbrand" s Judeom Lawom i Alicijom Vikander.