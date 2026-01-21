Svadba sinoć ispisala povijest: Harmonika, torta i bacanje buketa osigurali su neviđen spektakl!

Više od 70.000 prodanih ulaznica na samom početku kinodistribucije – apsolutni rekord hrvatske kinematografije.

Sinoć je ispisana nova stranica povijesti hrvatske kinematografije. Prvi put ikada svečana premijera jednog domaćeg filma održana je istovremeno u čak 13 kino dvorana CineStar Branimir Mingle Malla, a u svakoj od njih filmska se ekipa osobno naklonila publici i pretvorila premijernu večer u dosad neviđen spektakl. Druženje i fotografiranje sa zvjezdanom filmskom ekipom proteklo je u pravom "svadbenom" ozračju uz svadbenu tortu i bend, bacanje buketa i prepune dvorane, a film su došle podržati i brojne poznate osobe kao Severina, Lejla i Tarik Filipović, Ivan Vukušić, Ecija Ojdanić, Sanja Vejnović, Barbara Nola, Daniela Trbović, Ornela Vištica, Tamara Vrdoljak, Ana Uršula Najev, Ida Prester, Jakov Jozinović, Nika Turković i brojni drugi.

Već prije dolaska u redovnu kinodistribuciju ''Svadba'' Igora Šeregija srušila je sve postojeće rekorde. Nakon povijesne pretprodaje od 41.263 ulaznice interes publike nastavio je nezaustavljivo rasti te je do večeri premijere prodano više od 70.000 ulaznica. Nadmašila je i najveće svjetske blockbustere koji su se godinama smatrali nedostižnima.

Glumački ansambl sastavljen je od imena koja ne traže posebno predstavljanje: uz Renea Bitorajca, Dragana Bjelogrlića, Lindu Begonja, Vesnu Trivalić, Anđelku Stević Žugić, Roka Sikavicu, Niku Grbelju i Marka Grabeža, film je okupio i glumačke legende Seku Sablić i Srđana Žiku Todorovića, kao i Snježanu Sinovčić Šiškov, Dejana Aćimovića te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić.

Radnja filma ''Svadba'' prati niz neočekivanih i urnebesnih zapleta: hrvatski poduzetnik na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, a istovremeno otkriva da mu je kći trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz komičnih, ali i emotivnih situacija. U formi balkanske anti-rom-com komedije, film progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi nudeći pritom zabavu i humor po mjeri svih generacija.

Redovna kinodistribucija filma započela je sinoć, a prema dosadašnjem interesu jasno je da je "Svadba" već redefinirala granice domaće kinodistribucije i postavila novi standard za hrvatski film. Premijere će se nastaviti i u regiji: u Banjoj Luci 21. siječnja, Sarajevu 22. siječnja, Beogradu 28. siječnja, Novom Sadu 29. siječnja, a u Ljubljani početkom veljače.

Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup.

Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuju Duplicato za Hrvatsku te Blitz za Bosnu i Hercegovinu.

