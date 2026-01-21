Pretraži
domaći hit

Svadba sinoć ispisala povijest: Harmonika, torta i bacanje buketa osigurali su neviđen spektakl!

Piše showbuzz.hr, Danas @ 10:29 Preporuke komentari
Premijera filma ''Svadba'' Premijera filma ''Svadba'' Foto: PR

Više od 70.000 prodanih ulaznica na samom početku kinodistribucije – apsolutni rekord hrvatske kinematografije.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Održana premijera filma ''Svadba'' koja je ispisala povijest
domaći hit
Svadba sinoć ispisala povijest: Harmonika, torta i bacanje buketa osigurali su neviđen spektakl!
Zvijezda filma ''Svadba'' Anđelka Stević Žugić zablistala na premijeri
prelijepa glumica
Zvijezda novog domaćeg hit-filma pokazala drugačiji imidž, ova kombinacija sve je oduševila!
Marko Vuletić na premijeru filma ''Svadba'' poveo partnera Bogoljuba
uživali u filmu
Naš influencer prvi put u javnom izlasku s partnerom iz Srbije, s kojim je sklopio životno partnerstvo!
Ecija Ojdanić u čipkastoj kombinaciji pokazala sjajnu figuru na premijeri filma ''Svadba''
privukla je sve poglede!
Čipkasta prozirna suknja zvijezde Kumova istaknula je njene brutalno utrenirane noge
Intervju s Markom Kutlićem uoči Dore 2026.
''Ulica ne trpi laž, a ni ja...''
Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''
Preminula je Beti Đorđević
tužna vijest
Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih
Preminula je Senka Veletanlić, jedna od najprepoznatljivijih pjevačica i glumica jugoslavenske glazbene scene
u 89. godini
Preminula je jedna od najprepoznatljivijih pjevačica i glumica jugoslavenske glazbene scene
Rebecca Loos stala je na stranu Brooklyna Beckhama u sukobu s roditeljima
"žao mi je jadne supruge..."
Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev emotivnom objavom čestitala rođendan majci
ma koliko godina ima!?
Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
Tko je supruga rukometaša Marija Šoštarića?
u braku su 15 godina
Supruga rukometaša Šoštarića zbog njegove se karijere odrekla onog što joj je bilo jako važno
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Vučić poslao poruku iz Davosa: "Hrvatska je podcjenjena"
Razgovarao s Plenkovićem
Vučićeva poruka iz Davosa: "Podcijenili smo ih prije 30 godina. Danas nismo glupi"
Tragedija u dječjem vrtiću u Berlinu: Vrata pritisnula dječaka (5) i ubila ga
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
Agencija ostavila četvero djece na skijalištu na Kopaoniku u Srbiji
Skijanje na Kopaoniku
Četvero djece ostavljeno na skijalištu, agencija otišla bez njih: Odgovor im je bizaran
show
Preminula je Beti Đorđević
tužna vijest
Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev emotivnom objavom čestitala rođendan majci
ma koliko godina ima!?
Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
Rebecca Loos stala je na stranu Brooklyna Beckhama u sukobu s roditeljima
"žao mi je jadne supruge..."
Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Popečci od pire krumpira: 5 recepata koji spašavaju ručak kad nemate ideje ni vremena
Po preporuci nutricionistice
Popečci od pire krumpira: 5 recepata koji spašavaju ručak kad nemate ideje ni vremena
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
Preslatko!
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čovječe!
Zaljubljeni par za dlaku izbjegao tragediju, kamera zabilježila šokantni trenutak
Čisti kriminal: Snimka iz Zagreba šokirala gledatelje, svi se pitaju gdje je policija
Jao…
Čisti kriminal: Snimka iz Zagreba šokirala gledatelje, svi se pitaju gdje je policija
tech
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Razmislite prije klikanja
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Sve zbog male greške u protokolu
Dovoljno je tek 15 sekundi da vas hakeri počnu prisluškivati, evo kako to spriječiti
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Isključite je odmah!
Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
sport
Brat srpskog nogometaša Nemanje Vidića pronađen mrtav
Strašno
Užasne vijesti iz Beograda: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav!
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Bit će borbe
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Senzacija na rukometnom Euru: Moćna Danska nokautirana od Portugala!
Kakva utakmica
Senzacija na rukometnom Euru: Moćna Danska nokautirana na svom terenu!
tv
Daleki grad: Na monitoru se pojavila ravna linija
DALEKI GRAD
Na monitoru se pojavila ravna linija
Daleki grad: Je li mogla biti bolja majka?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li mogla biti bolja majka?
Tajne prošlosti: Hoće li uspjeti u svojim namjerama i proći neopaženo?
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Hoće li uspjeti u svojim namjerama i proći neopaženo?
putovanja
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Slasna rafanata
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Tjedni jelovnik jela od 30 minuta od 19.1. do 25.1. 2026.
Tjedni jelovnik
7 finih jela za svaki dan ovoga tjedna koje se mogu napraviti u 30 minuta, ili još manje od toga
Kako smanjiti nadutost i vjetrove kod graha
Mali trikovi majstora
U grahu se može uživati bez straha od nadutosti i plinova – treba samo napraviti ove tri stvari
novac
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
ShoeBeDo outlet u Stupniku vrijedan 2,35 milijuna eura nakon stečaja našao kupca na aukciji
Aukcija završava danas
Nekad popularan outlet kraj Zagreba našao kupca na aukciji
lifestyle
Pet boja koje će biti hit za 2026. prema Pinterestu
Odvažne i zanimljive
Pet boja koje će biti veliki hit: Pinterest ih obožava, a jasno je zašto
Ulična moda Zagreb u bundi i minici
Savršen komplet
Gore glamur, a dolje - papuče: Izdanje mame iz Zagreba u minici koje viče - budi svoja
Recept za viralni cheesecake s grčkim jogurtom
Jako dobro
Potrebne su dvije sekunde i dva sastojka da pripremite viralni cheesecake s grčkim jogurtom
sve
Brat srpskog nogometaša Nemanje Vidića pronađen mrtav
Strašno
Užasne vijesti iz Beograda: Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav!
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Bit će borbe
Hrvatska doznala sva četiri suparnika u drugom krugu Europskog rukometnog prvenstva
Senzacija na rukometnom Euru: Moćna Danska nokautirana od Portugala!
Kakva utakmica
Senzacija na rukometnom Euru: Moćna Danska nokautirana na svom terenu!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene