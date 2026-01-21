Naš influencer prvi put u javnom izlasku s partnerom iz Srbije, s kojim je sklopio životno partnerstvo!

Hrvatska premijera filma ''Svadba'' okupila je brojna poznata lica, a među uzvanicima istaknuo se i hrvatski influencer, koji je događaj posjetio u društvu svog partnera.
Na svečanoj premijeri domaćeg filma ''Svadba'', redatelja Igora Šeregija, pojavio se i hrvatski influencer Marko Vuletić u društvu svog partnera Bogoljuba.3 vijesti o kojima se priča tužna vijest Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih ma koliko godina ima!? Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu "žao mi je jadne supruge..." Bivša Beckhamova ljubavnica reagirala na obiteljski skandal: "Tako sam sretna što..."
Par je pozirao fotografima na ružičastom tepihu i privukao pažnju okupljenih svojim opuštenim izdanjima.
Marko Vuletić i partner Bogoljub - 2 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Premijera filma, koja je okupila brojna poznata lica iz svijeta filma, medija i društvenih mreža, bila je jedno od najzapaženijih kulturnih događanja večeri. Influencer i njegov partner nisu skrivali dobro raspoloženje te su s osmijehom podržali domaću filmsku produkciju.
Marko Vuletić i partner Bogoljub - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell
Inače, Marko i Bogoljub prošle godine u ožujku sklopili su životno partnerstvo. Više o tome pričao je na svojim pričama na Instagramu.
Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram
''Pozdrav svima, ja sam Bogoljub. Imam 38 godina. Dolazim iz Kruševca, iz Srbije. Već godinu dana živim s Markom u Zagrebu'', rekao je partner našeg influencera.
Pogledaji ovo Celebrity Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''
Ispričali su i da su se upoznali zbog posla.
''Bogi je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji, mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu, koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos'', rekao je Marko.
Otkrili su i planiraju li djecu.
"Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: 'Di su ti tate, pe*eri?' Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome'', rekao je.
Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram
Pogledaji ovo inMagazin Mario Mihelj otkriva nam zašto MasterChef ima moć koju rijetke emisije imaju: ''To je njegova najveća snaga''
Prošle godine Marko je kupio i stan u Zagrebu. Proces renovacije detaljno je dijelio s pratiteljima, svojedobno je otkrio i konačne troškove, od kupnje do uređenja. Više pročitajte OVDJE.
Film ''Svadba'' već nakon prve projekcije izazvao je velik interes publike, a dolazak poznatih lica dodatno je potvrdio njegov status jednog od najiščekivanijih domaćih naslova sezone. Više o filmu čitajte OVDJE.
Na premijeri filma bila je i Severina, koja je svu pozornost privukla skupocjenom torbicom. Fotografije pogledajte OVDJE.
Osim nje, svi pogledi bili su upereni i u zvijezdu "Kumova" Eciju Ojdanić zbog čipkaste suknje. Fotografije su OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Danijela Martinović o trenutku koji nikada neće zaboraviti: "Bila sam samo djevojčica..."
Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram
1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity "Odakle joj energije?" Pogledajte žestoki trening trudne Dilette Leotte
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Boris Rogoznica s nove, daleke destinacije najavio povlačenje s društvenih mreža