Naš influencer prvi put u javnom izlasku s partnerom iz Srbije, s kojim je sklopio životno partnerstvo!

Hrvatska premijera filma ''Svadba'' okupila je brojna poznata lica, a među uzvanicima istaknuo se i hrvatski influencer, koji je događaj posjetio u društvu svog partnera.

Na svečanoj premijeri domaćeg filma ''Svadba'', redatelja Igora Šeregija, pojavio se i hrvatski influencer Marko Vuletić u društvu svog partnera Bogoljuba.

Par je pozirao fotografima na ružičastom tepihu i privukao pažnju okupljenih svojim opuštenim izdanjima.

Premijera filma, koja je okupila brojna poznata lica iz svijeta filma, medija i društvenih mreža, bila je jedno od najzapaženijih kulturnih događanja večeri. Influencer i njegov partner nisu skrivali dobro raspoloženje te su s osmijehom podržali domaću filmsku produkciju.

Inače, Marko i Bogoljub prošle godine u ožujku sklopili su životno partnerstvo. Više o tome pričao je na svojim pričama na Instagramu.

''Pozdrav svima, ja sam Bogoljub. Imam 38 godina. Dolazim iz Kruševca, iz Srbije. Već godinu dana živim s Markom u Zagrebu'', rekao je partner našeg influencera.

Ispričali su i da su se upoznali zbog posla.

''Bogi je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji, mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu, koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos'', rekao je Marko.

Otkrili su i planiraju li djecu.

"Ne vjerujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim prolaziti s djetetom. Ne želim djetetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko neodgojeno dijete i kaže: 'Di su ti tate, pe*eri?' Vjerujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome'', rekao je.

Prošle godine Marko je kupio i stan u Zagrebu. Proces renovacije detaljno je dijelio s pratiteljima, svojedobno je otkrio i konačne troškove, od kupnje do uređenja. Više pročitajte OVDJE.

Film ''Svadba'' već nakon prve projekcije izazvao je velik interes publike, a dolazak poznatih lica dodatno je potvrdio njegov status jednog od najiščekivanijih domaćih naslova sezone. Više o filmu čitajte OVDJE.

Na premijeri filma bila je i Severina, koja je svu pozornost privukla skupocjenom torbicom. Fotografije pogledajte OVDJE.

Osim nje, svi pogledi bili su upereni i u zvijezdu "Kumova" Eciju Ojdanić zbog čipkaste suknje. Fotografije su OVDJE.

