Šokirao brojkom! Što kažete na iznos koji je naš influencer platio za stan i kompletnu renovaciju?

Influencer Marko Vuletić u novom videu osvrnuo se na ukupne troškove kompletne renovacije stana i kupnju istog.
Influencer Marko Vuletić (25), kojeg publika najbolje poznaje po duhovitim videima na društvenim mrežama, nedavno je uselio u svoj novi stan u Zagrebu. Proces renovacije detaljno je dijelio s pratiteljima, a sada je odlučio otkriti i konačne troškove, od kupnje do uređenja.
Sam stan platio je 195.000 eura + PDV.
"PDV još čekam", rekao je, objašnjavajući da "postoji caka da se mladima i prvim vlasnicima stana taj novac vrati. Tako da ću platiti PDV i vratit će se na neki način."
Marko Vuletić - kupaonica (prije) Foto: Instagram
Troškovi radova kretali su se u desecima tisuća eura. Rušenje zidova i odvoz šute koštali su ga 5250 eura, dok je nova električna instalacija iznosila 4000 eura.
"Provući i postaviti novu struju u stanu je ispalo 4000 eura", objasnio je.
Nove vodovodne instalacije i kupaonica došli su ga 6700 eura, dok je za namještaj po mjeri izdvojio malo ispod 17.000 eura – u tu cijenu uključena je kuhinja, ormari, otok, radni stol i komoda u dnevnom boravku. Vrata je platio 3500 eura, a PVC prozore 8500 eura.
Za utičnice je izdvojio 300 eura, a ono što je nazvao "sve da stan izgleda lijepo" (estrih, bojanje i zidovi) došlo ga je čak 17.000 eura.
"Dakle, od nule do ovako kako je", dodao je.
Ukupno, kupnja i renovacija koštali su ga 257.250 eura bez namještaja i pločica, a kada se sve zbroji, cifra se penje na 283.000 eura. Prema njegovim riječima, kvadrat je u startu bio 2800 eura, a sada vrijedi oko 4000 eura.
Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram
Marko Vuletić Foto: Instagram
"Može biti puno jeftinije, može biti puno skuplje, sve zavisi od toga kakve materijale želite, kakve radnike želite i naravno, koliko posla zapravo ima", zaključio je Marko, dodavši i da je na pojedinim stvarima mogao uštedjeti.
Video u kojem je sve detaljno predočio prikupio je više od 200 tisuća pregleda u samo jednom danu. Reakcije pratitelja bile su podijeljene – neki su se čudili troškovima, dok su drugi bili zahvalni na transparentnosti.
Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram
Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram
Marko Vuletić - terasa Foto: Instagram
"Zar je normalno da majstori toliko naplaćuju svoj rad", "Druže, meni se zavrti u glavi od tih cifri, za te pare si mogao kupiti kuću ključ u ruke hahaha", komentirali su. Bilo je i onih koji su pohvalili njegovu otvorenost.
"Svaka čast što si uvijek oko svega transparentan, kao netko tko planira slično uskoro, odlične informacije" i "Stan ti je brutalan", poručili su mu obožavatelji.
