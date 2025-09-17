Haljina sa zbilja prevelikim izrezima potaknula rasprave o zdravlju kćeri slavne ljepotice

Lila Moss privukla je pažnju na New York Fashion Weeku u odvažnoj crnoj haljini s otvorenim leđima, a senzori na njezinim nadlakticama potaknuli su rasprave o njezinom zdravlju.

Mlada manekenka i kći legendarne Kate Moss, Lila Moss, ponovno je privukla pažnju javnosti, ovaj put na događanju u sklopu New York Fashion Weeka, gdje je prisustvovala eventu koji je organizirao bivši glavni urednik britanskog Voguea, Edward Enninful.

Za ovu prigodu Lila je odabrala crnu večernju haljinu s dubokim izrezima sa strane i potpuno otvorenim leđima, koja je otkrivala njezinu vitku figuru i besprijekoran ten. Elegantna, ali itekako odvažna modna kombinacija nije prošla nezapaženo, pogotovo jer je pokazala i detalje koje inače ne viđamo često na crvenom tepihu.

Moss je nosila diskretnu šminku i kosu pustila u opuštenim valovima, a sve je upotpunila malom crnom torbicom s detaljima u zlatnoj boji. Na nadlakticama su joj se jasno vidjela dva senzora, što je dodatno potaknulo rasprave na društvenim mrežama. Mnogi nagađaju da je riječ o medicinskim senzorima za praćenje razine šećera u krvi.

Inače, Lila je prošle godine otkrila da boluje od dijabetesa tipa 1.

Lila je Kateina kći jedinica, a dobila ju je s izdavačem Jeffersonom Hackom. Njih dvoje bili su u vezi od 2001. do 2004. godine, a nakon prekida su ostali u dobrim odnosima.

Majka i kći snimile su i nekoliko zajedničkih modnih kampanja te naslovnica časopisa, a Lila je naslijedila Kate kao zaštitno lice brenda Calvin Klein.

