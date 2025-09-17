Pretraži
Haljina sa zbilja prevelikim izrezima potaknula rasprave o zdravlju kćeri slavne ljepotice

Piše I.G., Danas @ 07:30 Celebrity komentari
Lila Moss - 2 Lila Moss - 2 Foto: Profimedia

Lila Moss privukla je pažnju na New York Fashion Weeku u odvažnoj crnoj haljini s otvorenim leđima, a senzori na njezinim nadlakticama potaknuli su rasprave o njezinom zdravlju.

Influencerica NikkieTutorials bila je transrodna žena
Šokirala javnost
Znate li da je megapopularna influencerica bila muško? Tajnu je otkrila nakon ucjene
Poznati na špici
nisu izbjegli fotografa
Na toplu rujansku subotu u metropoli izašla i lica koja često ne vidimo u Zagrebu
Kviz o Draženu Zečiću
Sve imate točno ili?
Koliko dobro poznajete Dražena Zečića? Riješite kviz i provjerite svoje znanje
U avionskoj nesreći poginuo tekstopisac Brett James
pokraj škole
Glazbenik poginuo u strašnoj nesreći, s njim su bile još dvije osobe
Trudna supruga Janka Popovića Volarića Lovorka Sršen žrtva je krađe
postala žrtva
Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji
Tko je umjetnica Milo Moire koja je 2017. gola šetala Rijekom?
osebujna crnka
Tko je žena koja je potpuno gola prošetala riječkim Korzom?
Tko je Endi Demneri?
gradi uspješnu karijeru!
Tko je Albanka koju zovu najljepšom? Lice joj je toliko besprijekorno da svi misle da se podvrgnula zahvatima
Sve više oboljelih od COVID-a, epidemiolog otkrio kakvi su simptomi: "Ovi se mogu pojaviti kod djece..."
Ivica Mandić gost Dnevnika Nove TV
gost Dnevnika Nove TV
Vojni analitičar o paradi u Srbiji: "Da budem iskren, najviše su me impresionirale čudne boje na zastavi..."
Rastu napetosti između SAD-a i Venezuele, Trump im zaprijetio: "Ako ovo ne napravite, platit ćete neopisivu cijenu!"
poslao upozorenje
Trump zaprijetio ovoj državi: "Ako ovo ne napravite, platit ćete neopisivu cijenu!"
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
Ne morate ga se odreći!
Ovo je najbolji kruh za mršavljenje prema nutricionistima!
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Postoji niz alternativa
4 najzdravije zamjene za maslac za kuhanje i pečenje
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
POKROVITELJ DONAT
Otkrijte kako 14 dana mijenja vaš imunološki sustav
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Urnebesno
Kako prepoznati Balkanca u SAD-u? Pogledajte registraciju
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Svaka čast
Bahato mu prepriječio prijelaz, a ono što je pješak napravio oduševilo je društvene mreže
Mislite da znate sve? Samo će pravi znalci osvojiti 6/6 na ovom kvizu
IZAZOV!
Mislite da znate sve? Samo će pravi znalci osvojiti 6/6 na ovom kvizu
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Geran-3
Opasan ruski dron prkosi sankcijama: Ima mlazni pogon, satelitsku navigaciju i prepun je komponenti iz Kine i Zapada
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Mnoge su industrije ugrožene
Slijedi velika promjena na tržištu rada: Evo tko će prvi ostati bez posla, prema Samu Altmanu
Nove ovlasti WHO-a stupile na snagu: Mogu proglasiti izvanredno stanje zbog pandemije
Nova pravila za buduće krize
Nove ovlasti WHO-a stupile na snagu: Mogu proglasiti izvanredno stanje zbog pandemije
VIDEO Navijači Dinama na praznom Poljudu iznenadili Marija Kovačevića ovacijama
Ovo će pamtiti
VIDEO Navijači Dinama na praznom Poljudu iznenadili jednog čovjeka ovacijama
VIDEO Benfica uvjerljiva protiv AVS-a u Mourinhovom debiju, Ivanović strijelac
Ovo se čekalo
VIDEO Mourinhov debi na klupi Benfice okrunjen majstorijom Ivanovića
VIDEO Ivan Prtajin upisao hattrick i asistenciju u pobjedi nad Munsterom
Forma života
VIDEO Hrvatski napadač eksplodirao u Njemačkoj: Zabio hattrick i dobio čistu desetku
MasterChef: Mario usred snimanja napustio set i napravio ovo!
VRTLOG EMOCIJA!
Mario usred snimanja MasterChefa napustio set i napravio ovo!
MasterChef: Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
USPJEH!
Napetije od nekog akcijskog trilera! Mario poručio: "Ovo je i mene zabolilo!"
MasterChef: Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
ZANIMLJIVO!
Savannah je bome bez dlake na jeziku! Evo što je poručila Stipi!
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Nježna i puna okusa
Nije za svaki dan: Recept za savršenu čokoladnu tortu od tri sloja koji se tope u ustima
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Škafetin
Skriveni restoran u obiteljskoj kući: Ispunjeni san bivšeg natjecatelja MasterChefa u kojem ćete poželjeti ostati satima
Recept za hrskave pečene krumpire
Slijedite upute
Savršeno hrskavi i božanstveno ukusni: Recept za najbolje pečene krumpire
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Gdje je bogatstvo?
Ovo je deset hrvatskih gradova s najuspješnijim tvrtkama. Treće mjesto je iznenađenje
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Napeti odnosi
Jedna mediteranska zemlja ozbiljno se naoružava. Potrošit će 25 milijardi eura, uskoro joj stiže četvrta fregata Belharra
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Blagostanje
Susjedna država ima obvezni regres, a sad planiraju uvesti i obveznu božićnicu
Street sytle u muškim trapericama iz Bershke
Tip-Top
Pogledajte kako su se prijateljice skockale za kavu, sve je top, ali muške traperice su pobijedile
Domaće glumice s najviše stila
Moda u malom prstu
Izaberite najbolje odjevenu hrvatsku glumicu, tko je naša kraljica stila?
Papin kolač: Recept za kolač s grizom, pudingom i malinama
lagan i osvježavajući
Gotov za 20 minuta: Ljubitelji kremastih kolača, isprobajte recept za Papin kolač
