Druga strana zagrebačkog gradonačelnika: Poveo je svoju mamu u poseban izlazak

Tomislav Tomašević odveo je mamu na poseban koncert u Zagrebu.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na društvenim mrežama je podijelio emotivan trenutak sa svojom majkom Ivankom.

Naime, mamu je odveo na koncert u čast glazbenoj obitelji Dedić.

''Izveo mamu na koncert za Gabi Novak, Arsena i Matiju Dedića, uživali smo zajedno s brojnim sugrađanima'', napisao je na Instagramu.

Tomislav Tomašević, komemoracija Gabi Novak

''Program je bio osmišljen kao glazbeni mozaik u kojem će se ispreplitati bezvremenske pjesme Arsena Dedića, vječne melodije koje nam je u život utkala Gabi Novak, instrumentali i recitali Arsenovih stihova te jazz-kompozicije Matije Dedića. Hvala svima koji su sudjelovali kako bi Zagreb dostojanstveno odao počast stvaralaštvu ove genijalne obitelji'', dodao je.

Tomislav Tomašević i mama Ivanka

Publika je u uživala u jedinstvenom koncertu, a Tomaševićev osobni trenutak s majkom izazvao je velik broj pozitivnih komentara i simpatija.

''Prekrasno, baš lijepa večer za tebe, a pogotovo za mamu'', ''Baš slatko'', ''Predivno'', ''Slatko'', ''Bravo'', dio je komentara s Instagrama.

Tomislav Tomašević

