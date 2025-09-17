Druga strana zagrebačkog gradonačelnika: Poveo je svoju mamu u poseban izlazak

Tomislav Tomašević odveo je mamu na poseban koncert u Zagrebu.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na društvenim mrežama je podijelio emotivan trenutak sa svojom majkom Ivankom.
Naime, mamu je odveo na koncert u čast glazbenoj obitelji Dedić.
''Izveo mamu na koncert za Gabi Novak, Arsena i Matiju Dedića, uživali smo zajedno s brojnim sugrađanima'', napisao je na Instagramu.
Tomislav Tomašević, komemoracija Gabi Novak Foto: Damjan Tadic / CROPIX
''Program je bio osmišljen kao glazbeni mozaik u kojem će se ispreplitati bezvremenske pjesme Arsena Dedića, vječne melodije koje nam je u život utkala Gabi Novak, instrumentali i recitali Arsenovih stihova te jazz-kompozicije Matije Dedića. Hvala svima koji su sudjelovali kako bi Zagreb dostojanstveno odao počast stvaralaštvu ove genijalne obitelji'', dodao je.
Tomislav Tomašević i mama Ivanka Foto: Instagram
Publika je u uživala u jedinstvenom koncertu, a Tomaševićev osobni trenutak s majkom izazvao je velik broj pozitivnih komentara i simpatija.
''Prekrasno, baš lijepa večer za tebe, a pogotovo za mamu'', ''Baš slatko'', ''Predivno'', ''Slatko'', ''Bravo'', dio je komentara s Instagrama.
Tomislav Tomašević Foto: Damjan Tadic/Cropix
