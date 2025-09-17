Više od 7000 naših čitatelja izjasnilo se o bojkotu Hrvatske na Eurosongu zbog Izraela!

Nakon skandala koji je potresao Eurosong i najava bojkota iz pet zemalja pitali smo čitatelje treba li se i Hrvatska povući s natjecanja.

Nakon što je čak pet europskih zemalja – među kojima su Irska, Island, Nizozemska, Španjolska, Slovenija – najavilo bojkot Eurosonga ako Izrael bude nastupao, otvorila se snažna rasprava i u Hrvatskoj: trebamo li se i mi povući s natjecanja?

Pitanje je izazvalo burne reakcije javnosti, a mi smo odlučili izravno pitati vas – naše čitatelje. U anketi koju smo proveli glasalo je ukupno 7326 ljudi, a rezultati su vrlo jasni.

Rezultati ankete: Treba li se Hrvatska povući s Eurosonga ako se Izrael bude natjecao Foto: Screenshot

Čak 75 % vas smatra da bi se Hrvatska trebala povući s Eurosonga ako Izrael ostane u natjecanju. S druge strane, 21 % čitatelja smatra da Hrvatska ipak treba nastupati bez obzira na političku situaciju, dok je 4 % ispitanika izjavilo da nije sigurno što bi bila ispravna odluka.

Stotine komentara stigle su na našim društvenim mrežama – od podrške preko poziva na bojkot pa sve do oprečnih mišljenja o tome treba li glazba ostati izvan politike.

Eurosong 2025. - 2 Foto: Profimedia

''Trebaju se svi povući, ne samo Hrvatska (u znak protesta)'', ''Neka svi odustanu, samo Izrael neka ide'', ''Naravno'', ''Apsolutno'', ''Obavezno'', ''E, da je i malo empatije, svi bi ih bojkotirali'', ''Nas male ovako i onako nitko ništa ne pita. Izraelu nije mjesto na Eurosongu, kao i na svim sportskim natjecanjima'', ''Treba, sigurno'', dio je komentara onih koji podržavaju bojkot Hrvatske na Eurosongu.

Eurosong 2025. - 3 Foto: Profimedia

''Ne treba, zašto bismo se povukli, mi imamo svoje pjevače, ljudi žive za taj dan, a lijepo je i vidjet naše mlade pjevače, pa ne možemo u svemu biti najbolji. Ludost. Zašto se nogometaši, košarkaši i ostali ne povuku iz puno toga?'', ''Ne, neka Hrvatska gleda svoja posla i šalje kvalitetne natjecatelje na Eurosong i na primjeran način predstavlja svoju zemlju, a politiku zaobiđe u širokom luku'', ''Ne miješajte kruške i jabuke'', dio je komentara onih koji su drugačijeg mišljenja.

