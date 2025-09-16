Objava Danijele Dvornik o ženama iznad 50 godina izazvala lavinu reakcija: ''Neka vas ne vrijeđa...''

Danijela Dvornik na društvenim mrežama posvetila je nekoliko rijeći ženama iznad 50 godina.

Danijela Dvornik svojim je riječima na Instagramu dirnula mnoge žene i pokrenula pravu lavinu reakcija.

U iskrenoj objavi progovorila je o ljepoti, godinama i snazi koju žene nose nakon pedesete, a njezina poruka odjeknula je snažno među obožavateljicama.

''Žene ne gube svoju ljepotu sa starošću, gube naivnost i spremnost da toleriraju gluposti. Ne podnose površnost, žele dubinu, prisutnost i istinu. Žena nakon 50-te može sjajiti najljepšim svjetlom. Ljepota je u energiji, ljepota je sjaj u njenim očima, ljepota je u duši i njenoj samosvijesti. Takva žena nosi najveću snagu sasvim prirodno i nenametljivo'', napisala je na Instagramu.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram

''Sve su to stvari koje danas većinu muškaraca nesvjesno plaše, samo hrabri i prosvijetljeni mogu se uhvatiti u koštac s takvom ženom. I zato, svijetlite vašim sjajem na najjače. Neka vas ne vrijeđa što će vas oni, kojima ste nedostižni, prozvati ''starom'' jer je tako lakše'', dodala je.

Slažete li se s Danijelinim mišljenjem? Sve je u pravu!

Djelomično, ima istine u tom što kaže

Ne bih se baš složio/la Sve je u pravu!

Djelomično, ima istine u tom što kaže

Ne bih se baš složio/la Ukupno glasova:

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

Njezina objava pokrenula je lavinu reakcija.

Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram

''Uostalom, doživjeti naše godine je blagoslov jer smo žive, zdrave, a najviše je bitno što nam je duh mlad još uvijek. Bore i trbušić i ostalo je totalno ne bitno. Život je još pred nama. Volim te generacijo i imenjakinjo moja draga'', ''Bravo'', ''Carice. Pročitaj obavezno knjigu put carice. To je to'', ''Što starije kao vino'', ''Točno tako'', ''Pa naravno vrlo svjesna svojih godina. Ne dira me više što će netko reći'', dio je komentara s Instagrama.

Danijela Dvornik Foto: Instagram

