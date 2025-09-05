Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''

Danijelu Dvornik šokirao je prizor koji ju je zateko u njezinoj rodnoj kući.
Danijela Dvornik ovih je dana Brač zamijenila Komižom na Visu, gdje je otputovala kako bi posjetila svoju majku, Žarku Kuljiš.3 vijesti o kojima se priča ''tada je umro dio mene...'' Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom preslatki trenuci Drugačija strana premijera Plenkovića! Najmlađi nasljednik tatu nije ispuštao iz zagrljaja ''Neka pati koga smeta'' Brutalna figura Žanamari pala je u drugi plan zbog emotivnog priznanja: ''Ništa nije kako izgleda...''
Boravak u rodnoj kući započeo je mirno i ugodno, no ubrzo se pretvorio u neočekivanu scenu koja se ne viđa svakog dana, a sve je podijelila na društvenim mrežama.
Danijela Dvornik - 4 Foto: Screenshot
Naime, otkrila je kako je u svoju kuću primila američkog turista koji je ondje proveo tek jednu noć, no i to je bilo dovoljno da za sobom ostavi potpuni nered. Na snimci se mogu vidjeti razbacana posteljina i zavjese, koje je gost odlučio skinuti s prozora.
Pogledaji ovo Celebrity Sviđa li vam se? Velika promjena Kate Middleton podijelila mišljenja
Galerija 26 26 26 26 26
''Znači ovdje je bio jučer jedan lik, samo jednu noć i lik je uspio skinuti bonagracije i koltrine s prozora. Znači to je bacio na pod, ja ne mogu vjerovati… Da li ljudi dođu u hotel i skidaju zavjese?'', ispričala je šokirana Danijela u videu.
Danijela Dvornik na Instagramu Foto: Instagram
OVDJE pogledajte žestoku rutinu vježbanja Danijele Dvornik pomoću koje je isklesala svoju liniju.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Hrvatska je bila vječna inspiracija Giorgia Armanija, kadrovi reklame iz Dalmacije obišli su svijet
Idiličnu kućicu na Braču u masliniku sama uređuje, a kako ona izgleda pogledajte OVDJE.
Danijela Dvornik - 1 Foto: Danijela Dvornik/Instagram
Nedavno je na društvenim mrežama pokazala i svoju sestru Anu. Njihov odnos nije uvijek bio najbolji, a fotke pogledajte OVDJE.
Danijela Dvornik - 1 Foto: Instagram
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Drugačija strana premijera Plenkovića! Najmlađi nasljednik tatu nije ispuštao iz zagrljaja
1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Znate li tko glumi Stevena u hit-seriji ljeta? Privatno ga povezuju s kolegicom sa seta
Pogledaji ovo Celebrity Preslatko! Naša glumica podijelila neodoljive trenutke s novorođenom kćerkicom