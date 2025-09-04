Hrvatska je bila vječna inspiracija Giorgia Armanija, kadrovi reklame iz Dalmacije obišli su svijet

Giorgio Armani posjetio je Hrvatsku nekoliko puta, a kod nas je snimljena i reklama koja je obišla cijeli svijet.

Giorgio Armani, legendarni talijanski modni dizajner i jedan od najvećih vizionara modne industrije, preminuo je u 92. godini.

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Talijanski vizionar bio je poznat i po velikoj ljubavi prema moru, jedrenju i luksuznim jahtama, a posjetio je i Lijepu Našu. U ljeto 2007. fotografski objektivi su ga uhvatili na njegovoj superjahti Main, dugoj impresivnih 65 metara, usidrenoj u blizini Hvara.

Giorgio Armani Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Giorgio Armani Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Giorgio Armani Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Giorgio Armani Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Dvije godine kasnije, 2009., Armani je ponovno posjetio Hrvatsku. Tada je boravio u Dubrovniku, gdje je razgledavao znamenitosti i izazvao veliku pozornost prolaznika i turista koji su ga prepoznali na Stradunu.

Giorgio Armani u Dubrovniku, 2009. godina Foto: Admir Buljubasic / CROPIX

Giorgio Armani u Dubrovniku, 2009. godina Foto: Admir Buljubasic / CROPIX

Poznato je i da je posjetio Cavtat, Trogir, Korčulu, Brač, a za Hvar je čak izjavio da je to otok koji je tražio čitavog svog života.

Giorgio Armani u Dubrovniku, 2009. godina Foto: Admir Buljubasic / CROPIX

Njegova povezanost s našom obalom potvrđena je i nekoliko godina kasnije, kada je za reklamnu kampanju kultnog parfema Acqua di Giò odabrao upravo hrvatski pejzaž.

Reklama je svjetlo dana ugledala prije godinu dana, a snimana je 2023. na Dugom otoku, u Nacionalnom parku Telašćica, navodi Kult plave kamenice. Glavnu ulogu imao je Aaron Taylor-Johnson, za kojega se već duže vrijeme šuška da je novi James Bond.

Njegova ljubav prema Hrvatskoj i Jadranu ostaje kao još jedan detalj bogatog života u kojem je spojio modu, luksuz i strast za morem. A nasljeđe koje je ostavio, i na pisti i izvan nje, živjet će vječno.

Giorgio Armani Foto: Profimedia

