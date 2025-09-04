Svi pričaju o haljini u kojoj je ministrica došla na sjednicu vlade

Dorothee Bär došla je u haljini nalik dirndl haljini na sjednicu njemačke vlade, čime je izazvala mnoge komentare.

Njemačka ministrica tehnologije i istraživanja iz Kršćansko-socijalne unije Dorothee Bär izazvala je mnoge komentare svojim modnim odabirom kada je došla na sjednicu njemačke vlade.

Četrdesetsedmogodišnja Bavarka, koja je na svoju funkciju došla u svibnju ove godine, odlučila je pokazati svoje korijene i na sjednicu saveznog kabineta doći u dirndl haljini, inačici tradicionalne bavarske nošnje, koja joj je naglasila grudi.

Galerija 14 14 14 14 14

Dorothee Bär - 5 Foto: Afp

Dorothee Bär - 1 Foto: Afp

Dorothee Bär - 10 Foto: Afp

Dorothee Bär - 13 Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Naš odbjegli pjevač ima novu djevojku? Objavio je njezinu fotografiju na Instagramu!

Prema njezinim riječima, poslije kabineta žurila se na proslavu sa zaposlenicima iz svog ministarstva, koja je organizirana u stilu Oktoberfesta, pa je htjela biti spremna za odlazak ako se sastanak prolongira.

Je li ovo primjereno za ministricu? Ne, postoji kod za odijevanje

Da, ako je bila spremna za kasniji događaj

Ne vidim problem Ne, postoji kod za odijevanje

Da, ako je bila spremna za kasniji događaj

Ne vidim problem Ukupno glasova:

Dorothee Bär - 4 Foto: Afp

Dorothee Bär - 11 Foto: Afp

Dorothee Bär - 3 Foto: Afp

Dorothee Bär - 2 Foto: Afp

Ovo nije prvi put da Bär privlači pozornost svojim modnim izričajem. Prije deset godina na sjednicu njemačkog parlamenta došla je u dresu minhenskog Bayerna, a na dodjelu kompjuterskih nagrada došla je u uskoj kratkoj haljini bez naramenica.

Znate li tko je Richard Browning? Više saznajte OVDJE.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Znate li o čemu je riječ? Projekt ovog čovjeka postao je globalna senzacija

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naš influencer pokazao stan koji mu je uništio podstanar: "Ostavila nam sve u derutnom stanju..."

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput i markantni Šime opet skupa, razotkrile ih objave na Instagramu

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik odgovorila na pitanje s kim žive njezine kćeri, s njom ili bivšim suprugom