Svi pričaju o haljini u kojoj je ministrica došla na sjednicu vlade

Dorothee Bär došla je u haljini nalik dirndl haljini na sjednicu njemačke vlade, čime je izazvala mnoge komentare.
Njemačka ministrica tehnologije i istraživanja iz Kršćansko-socijalne unije Dorothee Bär izazvala je mnoge komentare svojim modnim odabirom kada je došla na sjednicu njemačke vlade.
Četrdesetsedmogodišnja Bavarka, koja je na svoju funkciju došla u svibnju ove godine, odlučila je pokazati svoje korijene i na sjednicu saveznog kabineta doći u dirndl haljini, inačici tradicionalne bavarske nošnje, koja joj je naglasila grudi.
Prema njezinim riječima, poslije kabineta žurila se na proslavu sa zaposlenicima iz svog ministarstva, koja je organizirana u stilu Oktoberfesta, pa je htjela biti spremna za odlazak ako se sastanak prolongira.
Outfit "The day after" @FCBayern #weilwiringutenwieinschlechtenZeitenzueinanderstehn pic.twitter.com/SikRDdiKRI— Dorothee Bär (@DoroBaer) May 7, 2015
Ovo nije prvi put da Bär privlači pozornost svojim modnim izričajem. Prije deset godina na sjednicu njemačkog parlamenta došla je u dresu minhenskog Bayerna, a na dodjelu kompjuterskih nagrada došla je u uskoj kratkoj haljini bez naramenica.
