Znate li o čemu je riječ? Projekt ovog čovjeka postao je globalna senzacija

Richard Browning, britanski inovator koji stoji iza "Daedalus Flight Pack", viđen je na odmoru na Barbadosu.

Stvarni "Iron Man" Richard Browning privremeno se odmaknuo od svog odijela "Daedalus Flight Pack", osobnog pogonskog sustava koji ljudima omogućuje let nalik slavnom superjunaku. S Delores Cook viđen je na jednoj plaži na Barbadosu, gdje je uživao u sunčanju i plivanju.

I dok je Browning bio u crnim boksericama, Cook je nosila neonsko rozi bikini u koje je pokazala svoju figuru.

Galerija 17 17 17 17 17

Richard Browning - 1 Foto: Profimedia

Richard Browning - 3 Foto: Profimedia

Richard Browning - 5 Foto: Profimedia

Richard Browning - 17 Foto: Profimedia

Nije poznato otkad je par u vezi, no od ranije je poznato kako Browning ima dvoje djece s Deborah Louise Browning, direktoricom u tvrtki Gravity Industries.

Pogledaji ovo Celebrity Prija objavila prvu fotografiju novorođene kćeri: "Život nam je svega dao"

Nakon studija na Queen's Collegeu u Tauntonu i Sveučilištu u Cardiffu, Browning je radio 16 godina kao trgovac nafte za British Petrol i bio u rezervnim snagama kraljevskih marinaca. Inspiriran ljubavlju prema inženjerstvu, koju je naslijedio od oca aeronautičkog inženjera, Browning je 2016. godine odlučio eksperimentirati s mikro-turbinskim motorima. Nakon mjeseci testiranja, uspio je poletjeti, što je bio početak njegovog izuma koji će promijeniti povijest.

Richard Browning - 10 Foto: Profimedia

Richard Browning - 4 Foto: Profimedia

Richard Browning - 16 Foto: Profimedia

Godine 2017. osnovao je Gravity Industries, tvrtku posvećenu razvoju osobnih letećih odijela. Njegov projekt ubrzo je postao globalna senzacija. Prvo predstavljanje održano je u suradnji s WIRED-om i Red Bullom, a videozapis Browningovog leta postao je viralan.

Njegovo odijelo koristi više mini-mlaznih turbina koje su montirane na ruke i leđa pilota, a upravljanje zahtijeva nevjerojatnu ravnotežu i snagu.

Richard Browning - 20 Foto: Profimedia

Richard Browning - 15 Foto: Profimedia

Richard Browning - 12 Foto: Profimedia

Ubrzo je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kada je u svom jet suit-u dosegao brzinu od 135 km/h. Od tada je odijelo testirano u raznim industrijama, uključujući spasilačke misije u planinama te vojne i povijesne informacije.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer pokazao stan koji mu je uništio podstanar: "Ostavila nam sve u derutnom stanju..."

Prema njegovim riječima, inovacija nije samo tehnološki napredak, već i mentalna disciplina. Njegova priča ima i osobnu dimenziju: otac mu je preminuo kada je imao 15 godina, a to ga je potaknulo da živi hrabro i realizira svoje ideje.

"Ne radi se samo o tehnologiji; radi se o ljudskoj sposobnosti da vjerujemo u nemoguće", često govori Browning, vizionar koji je spojio snove iz stripova i filmova s vrhunskim inženjeringom.

Njegov jet suit promijenio je percepciju osobnog leta i otvorio vrata budućnosti u kojoj su brze spasilačke misije, vojne operacije i slobodan let dostupni svakome.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Prijina mama doček unuke slavila u majici s posebnim natpisom!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput i markantni Šime opet skupa, razotkrile ih objave na Instagramu

Pogledaji ovo Celebrity Naš odbjegli pjevač ima novu djevojku? Objavio je njezinu fotografiju na Instagramu!

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik odgovorila na pitanje s kim žive njezine kćeri, s njom ili bivšim suprugom