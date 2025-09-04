Prijina mama doček unuke slavila u majici s posebnim natpisom!

Borka Mihajlović, majka Aleksandre Prijović, na Instagramu je pokazala kako su obitelji proslavile rođenje djevojčice Arije.
Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović u srijedu je postala drugi put mama. Pjevačica, koja će za dva i pol tjedna navršiti 30 godina, i njezin suprug Filip Živojinović dobili su djevojčicu koju su nazvali Aria.
Prva djevojčica u obitelji poslije mnogo godina razveselila je brojne članove obitelji Živojinović, koji su u svom restoranu organizirali gala proslavu.
Borka Mihajlović - 2 Foto: Instagram
Viktor Živojinović Foto: Instagram
Borka Mihajlović - 1 Foto: Instagram
Na njoj se našla i Aleksandrina majka Borka Mihajlović, koja je pokazala i kako je Arijino rođenje imalo i posebni vizual, koji se našao na majicama i objavama za društvene mreže.
Aleksandra Prijović - 1 Foto: Instagram
Borka Mihajlović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram
Borka Mihajlović Foto: Instagram
Borka Mihajlović Foto: Instagram
"Rodila se Aria", piše na majici, ali i vizualu kojeg je podijelio i polubrat Filipa Živojinovića Viktor.
Kako pišu srpski mediji, porod je prošao bez komplikacija, a majka i dijete se osjećaju dobro.
Da je trudna, otkriveno je sredinom siječnja, kada je bila u prvom tromjesečju.
Aleksandra i Filip vjenčali su se u lipnju 2018. godine u Beogradu, nakon tri godine veze. Svatovi su se prvo okupili pred kućom Živojinovića i Brene, a zatim su u kočijama otišli do crkve svetog Vasilija Oštroskog na Bežanijskoj kosi, gdje je održano vjenčanje. Godinu poslije dobili su sina Aleksandra.
