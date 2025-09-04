Prijina mama doček unuke slavila u majici s posebnim natpisom!

Borka Mihajlović, majka Aleksandre Prijović, na Instagramu je pokazala kako su obitelji proslavile rođenje djevojčice Arije.

Regionalna zvijezda Aleksandra Prijović u srijedu je postala drugi put mama. Pjevačica, koja će za dva i pol tjedna navršiti 30 godina, i njezin suprug Filip Živojinović dobili su djevojčicu koju su nazvali Aria.

Prva djevojčica u obitelji poslije mnogo godina razveselila je brojne članove obitelji Živojinović, koji su u svom restoranu organizirali gala proslavu.

Borka Mihajlović - 2 Foto: Instagram

Viktor Živojinović Foto: Instagram

Borka Mihajlović - 1 Foto: Instagram

Na njoj se našla i Aleksandrina majka Borka Mihajlović, koja je pokazala i kako je Arijino rođenje imalo i posebni vizual, koji se našao na majicama i objavama za društvene mreže.

Aleksandra Prijović - 1 Foto: Instagram

Borka Mihajlović, Aleksandra Prijović Foto: Instagram

Borka Mihajlović Foto: Instagram

Borka Mihajlović Foto: Instagram

"Rodila se Aria", piše na majici, ali i vizualu kojeg je podijelio i polubrat Filipa Živojinovića Viktor.

Kako pišu srpski mediji, porod je prošao bez komplikacija, a majka i dijete se osjećaju dobro.

Da je trudna, otkriveno je sredinom siječnja, kada je bila u prvom tromjesečju.

Aleksandra i Filip vjenčali su se u lipnju 2018. godine u Beogradu, nakon tri godine veze. Svatovi su se prvo okupili pred kućom Živojinovića i Brene, a zatim su u kočijama otišli do crkve svetog Vasilija Oštroskog na Bežanijskoj kosi, gdje je održano vjenčanje. Godinu poslije dobili su sina Aleksandra.

Prijović se javila nakon rođenja kćeri, o čemu više pročitajte OVDJE.

Nedavno su se preselili u novu vilu, a tko je bio prijašnji vlasnik, pogledajte OVDJE.

