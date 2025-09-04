Pretraži
mislila na svaki detalj

Prijina mama doček unuke slavila u majici s posebnim natpisom!

Piše E.G., Danas @ 10:56 Celebrity komentari
Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 1 Aleksandra Prijović i mama Borka Mihajlović - 1 Foto: Instagram

Borka Mihajlović, majka Aleksandre Prijović, na Instagramu je pokazala kako su obitelji proslavile rođenje djevojčice Arije.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je Richard Browning, stvarni "Iron Man"?
promijenio povijest
Znate li o čemu je riječ? Projekt ovog čovjeka postao je globalna senzacija
Maja Šuput i Šime Elez u Splitu
vruće ljeto još traje
Maja Šuput i markantni Šime opet skupa, razotkrile ih objave na Instagramu
Majka Aleksandre Prijović u posebnoj majici povodom rođenja unuke
mislila na svaki detalj
Prijina mama doček unuke slavila u majici s posebnim natpisom!
Marco Cuccurin u čišćenju oštećenog stana
objavio video!
Naš influencer pokazao stan koji mu je uništio podstanar: "Ostavila nam sve u derutnom stanju..."
Aleksandra Prijović se oglasila nakon rođenja kćeri
veselje u obitelji
Prija objavila prvu fotografiju novorođene kćeri: "Život nam je svega dao"
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
Iva Jerković i Ivan Oreški očekuju prvo dijete
skrivali su trudnoću
Razotkrila ih kolegica! Naša glumica s liječnikom očekuje prvo dijete
Šime Elez je pun dojmova nakon motorističke avanture
''još nisam svjestan...''
Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Vijetnam slavi Dan neovisnosti velikom vojnom paradom
Slavlje u Vijetnamu
FOTO Potez bez presedana: Masovno dijele novac, puštaju tisuće zatvorenika, organizirali i veliku vojnu paradu
Pretjerano korištenje tableta protiv bolova jača otpornost bakterija na antibiotike
"PRIJETNJA JAVNOM ZDRAVSTVU"
Lijekovi koje Hrvati masovno koriste izazivaju mutacije: Osobito je ugrožena jedna skupina
show
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
A jadan…
Pas se našao u velikim problemima, snimka raznježila gledatelje i skupila više od 100 milijuna pregleda
tech
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
4. susret nastavnika iz STEM područja
Dekan FER-a nastavnicima STEM predmeta: "Nećemo imati bolje društvo samo zato što se bavimo tehnologijom"
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Trajni poremećaji
Zabrinjavajući rezultati istraživanja: Poznati pesticid povezan je s raširenim abnormalnostima mozga kod djece
Koliko ste spremni platiti za najskuplji iPhone? U Appleu vjeruju da mnogima cijena neće biti problem
Raste optimizam u kompaniji
Koliko ste spremni platiti za najskuplji iPhone? U Appleu vjeruju da mnogima cijena neće biti problem
sport
Otkrio mu je suigrač, a fenomen potvrdili liječniic: "Penis mu je veći od pola noge"
bivši reprezentativac
Nogometaš otkrio priču ispod tuša, liječnici potvrdili priču žene: "Penis mu je veći od pola noge"
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
Slavni Crnogorac dolazi na Maksimir, a suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
Napeta atmosfera
Slavni Crnogorac uoči dolaska na Maksimir puni naslovnice: Suigračima je naredio da njega ne smiju pozdravljati
tv
Leyla: Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
LEYLA
Čuo se pucanj - svi su odmah krenuli prema njegovoj sobi
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Iznenadio ih je - o čemu želi razgovarati?
putovanja
Vila Desert Rose na otoku Pagu, Airbnb
Ima i bazen
100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Dolina kitova: Mjesto na kojem su najveći morski sisavci u pijesak zbili - noge
Wādī al-Ḥītān
Dolina kitova: Najveće groblje kitova na svijetu nalazi se usred pustinje
novac
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Novi omiljeni gadget
Kako je Kinez iz San Francisca osmislio uređaj koji bi mogao postati popularniji od mobitela
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
nije nemoguće
Ako radiš pet dana, gledaju te čudno. Ova država ima najkraći radni tjedan, a u vrhu su po bogatstvu i sreći djece
lifestyle
Vanna u predimenzioniranoj mini haljini modne kuće Ganni
SJAJNA JE
Vanni odlično stoji haljina koja je potpuno drugačija od kreacija koje najčešće nosi
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Street style: Kompleti sa zagrebačke špice
PRAKTIČNI I UDOBNI
Ovih 25 kompleta sa zagrebačke špice jasno pokazuje zašto su toliko popularni
sve
Tko je Ana Bekuta?
preko trnja do zvijezda
Tko je diva narodne glazbe koja stiže u Arenu Zagreb? Ime pod kojim sad nastupa nije joj pravo!
Rodila Aleksandra Prijović
lijepa vijest
Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici dali su baš posebno ime
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije
"Čekat ću te..."
Osvanula prva objava Halida Bešlića nakon hospitalizacije, ovo je podijelio s pratiteljima
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene