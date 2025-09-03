Sličnost koja ne može proći nezapaženo! Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom

Ana Ivanović dirnula je pratitelje objavom s majkom povodom njezina rođendana, pokazavši od koga je naslijedila eleganciju i šarm.
Osim što je oduševila svojim prepoznatljivim stilom, Ana je ovom objavom pokazala i od koga je naslijedila svoj šarm i držanje. Njezina majka, inače odvjetnica, očarala je pratitelje jednako kao i slavna kći.
"Sretan rođendan najdivnijoj i najinspirativnijoj ženi na ovom svijetu. Puno te volim!" napisala je Ana u opisu objave, koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare.
Ana Ivanović
Uz rođendanske čestitke, mnogi su komentirali koliko su obje dame elegantne i dostojanstvene, a među porukama se izdvajaju: "Volim ovu kulturnu, divnu Anu", "Dame", "Ljepotice naše".
Ana Ivanović
Ana Ivanović - 2
U pozadini ove objave ipak se nastavlja šuškati o Ani i njezinu privatnom životu. Nakon što su srpski mediji prenijeli vijesti o razvodu od Bastiana Schweinsteinera, sve više se piše i o njegovom novom životu na Mallorci, gdje navodno uživa s novom partnericom u luksuznoj vili uz more.
Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger
Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger
Iako ni Ana ni Bastian nisu javno komentirali glasine, njihova tišina i dalje izaziva pažnju javnosti.
Tko je nova fatalna Bastianova partnerica, čitajte OVDJE.
