Sličnost koja ne može proći nezapaženo! Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom

Ana Ivanović dirnula je pratitelje objavom s majkom povodom njezina rođendana, pokazavši od koga je naslijedila eleganciju i šarm.

Ana Ivanović (37), nekadašnja teniska prvakinja i ikona elegancije, nedavno je na Instagramu podijelila dirljivu fotografiju s majkom Draganom Ivanović, uz čestitku povodom njezina rođendana.

Osim što je oduševila svojim prepoznatljivim stilom, Ana je ovom objavom pokazala i od koga je naslijedila svoj šarm i držanje. Njezina majka, inače odvjetnica, očarala je pratitelje jednako kao i slavna kći.

"Sretan rođendan najdivnijoj i najinspirativnijoj ženi na ovom svijetu. Puno te volim!" napisala je Ana u opisu objave, koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare.

Ana Ivanović Foto: Instagram

Uz rođendanske čestitke, mnogi su komentirali koliko su obje dame elegantne i dostojanstvene, a među porukama se izdvajaju: "Volim ovu kulturnu, divnu Anu", "Dame", "Ljepotice naše".

Ana Ivanović Foto: Instagram

Ana Ivanović - 2 Foto: Instagram

U pozadini ove objave ipak se nastavlja šuškati o Ani i njezinu privatnom životu. Nakon što su srpski mediji prenijeli vijesti o razvodu od Bastiana Schweinsteinera, sve više se piše i o njegovom novom životu na Mallorci, gdje navodno uživa s novom partnericom u luksuznoj vili uz more.

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 18 Foto: Profimedia

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger - 9 Foto: Profimedia

Iako ni Ana ni Bastian nisu javno komentirali glasine, njihova tišina i dalje izaziva pažnju javnosti.

Tko je nova fatalna Bastianova partnerica, čitajte OVDJE.

