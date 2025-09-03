Modni gaf ili hrabrost? Bez grudnjaka u prozirnoj haljini podijelila je publiku

Indya Moore privukla je pažnju na prestižnom festivalu svojim prozirnim izdanjem.

Američka glumica Indya Moore privukla je sve poglede na 82. Filmskom festivalu u Veneciji, ali ne samo zbog uloge u filmu ''Father Mother Sister Brother''.

Na službenom fotografiranju pojavila se u izdanju koje je podjednako šokiralo i oduševilo – dugoj, pripijenoj haljini od prozirnog smeđeg materijala koja je otkrivala više nego što je skrivala.

Haljina minimalističkog kroja nije imala nikakve dodatke ni izrez, no upravo je zbog svoje prozirnosti bila dovoljno provokativna da se o njoj priča. Indya se odlučila odreći grudnjaka i, umjesto njega, posegnula za modnim trikom – koristila je samo traku kako bi tkanina stajala na mjestu.

Njezino venecijansko izdanje mnogi su okarakterizirali kao modni gaf, dok su drugi istaknuli da je riječ o odvažnom potezu dostojnom zvijezde koja ruši tabue.

Inače, Moore se proslavila u seriji ''Pose'' u kojoj je glumila Angel Evangelistu. Za sebe kaže da je nebinarna osoba.

Ranije je već govorila kako je napustila dom s 14 godina jer su njezini rodili bili transfobni i otišla je u udomiteljsku skrb.

I ranije se na prestižnim događanjima pojavila u osebujnim izdanjima. Jednom prilikom tijelo je prekrila tisućama kristala. Fotke pogledajte OVDJE.

