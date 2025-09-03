Je li novi glumački miljenik dvojnik našeg reprezentativca? Šuška se i da ljubi kolegicu sa seta

Glumac iz serije ''My Life with the Walter Boys'' brzo je postao miljenik publike, a zbog frizure i izgleda mnogi ga uspoređuju s našim reprezentativcem.

Aktualna serija ''My Life with the Walter Boys'' postala je pravi hit među publikom, a gledatelje je posebno osvojio jedan od glavnih likova – Cole Walter. Glumi ga Noah LaLonde, mlada zvijezda koja je u kratkom vremenu postala miljenik publike i nova nada Hollywooda.

Noah je rođen 22. ožujka 1998. u okolici Detroita, a umjetnički put započeo je još u školskim predstavama. Iako je u tinejdžerskim godinama bio potpuno posvećen hokeju, ozljeda ga je skrenula na put glume, za koju se pokazalo da mu savršeno pristaje. Studirao je na Grand Valley State Universityju, no ubrzo je krenuo prema prvim ozbiljnim angažmanima.

Prije nego što je postao poznat široj javnosti, okušao se u manjim ulogama u serijama i filmovima, uključujući ''Criminal Minds'' i kratki film ''Deer Camp ’86''. No, pravi proboj doživio je 2023. godine kada je dobio ulogu Colea u ''My Life with the Walter Boys''.

Osim glumačkim talentom, Noah je privukao pažnju i izgledom. U seriji u pojedinim trenucima neodoljivo podsjeća na našeg nogometaša Bornu Sosu, i to baš iz razdoblja prije nego što je promijenio imidž i skratio kosu. Ta sličnost nije promaknula ni domaćoj publici, koja je na društvenim mrežama već povukla paralele između njih dvojice.

Njegova popularnost eksplodirala je i na društvenim mrežama, pa ga na Instagramu danas prati više od 1,2 milijuna ljudi.

O privatnom životu ne otkriva mnogo, no šuška se da je u vezi s kolegicom Nikki Rodriguez, koja u seriji glumi Jackie. Njihova kemija pred kamerama, zajednička pojavljivanja u javnosti te preslatke objave na društvenim mrežama rasplamsale su nagađanja.

Za razliku od mnogih mladih zvijezda, Noah zasad nije imao skandala – vodi miran i fokusiran život, posvećen glumi i novim projektima, a sve češće se spominje i kao budući producent. S obzirom na uspjeh ''My Life with the Walter Boys'', čini se da je pred njim velika karijera i da njegovo ime tek dolazi u prvi plan.

Iako je ova serija prikupila brojne simpatije, brojni gledatelji ispred malih ekrana ludi su za još jednom pravom poslasticom - serijom ''The Summer I Turned Pretty'', a zašto je to tako pročitajte OVDJE.

