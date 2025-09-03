Kulturni fenomen: Zašto su žene lude za serijom koja je pokorila intrernet?

Serija The Summer I Turned Pretty, snimljena prema trilogiji Jenny Han, u trećoj sezoni privukla je čak 25 milijuna gledatelja i postala pravi kulturni fenomen.
Serija je nastala prema popularnoj trilogiji Jenny Han, čiji je prvi roman objavljen još 2009. godine, a treća i finalna sezona krenula je sredinom srpnja kada su premijerno prikazane prve dvije epizode. Od tada izlazi po jedna epizoda tjedno, a veliko finale zakazano je za 17. rujna. Već u prvom tjednu treća sezona privukla je oko 25 milijuna gledatelja širom svijeta, što je rast od gotovo 40 posto u odnosu na prethodnu sezonu i čak trostruko više nego kod prve. Time je serija ušla među najgledanije naslove na Prime Videu, posebno kod žena u dobi od 18 do 34 godine, čime je jasno potvrdila svoj status kulturnog fenomena.
Lola Tung - serija ''The Summer I Turned Pretty''
Lola Tung - serija ''The Summer I Turned Pretty''
No što je to toliko posebno u ovoj priči da su žene – a sve češće i muškarci – poludjele za njom?
Radnja vraća gledatelje u bezbrižne ljetne dane, pune mora, sunca i prvih zaljubljivanja. Upravo ta atmosfera budi uspomene i emocije koje rijetko koja serija uspijeva prenijeti. U središtu je ljubavni trokut između Belly, Conrada i Jeremiaha – klasičan motiv ispričan na svjež i emotivan način, zbog čega se žene lako poistovjećuju s junacima, prisjećajući se vlastitih mladenačkih dilema i odluka srca.
Likovi nisu plošni niti jednodimenzionalni, već slojeviti i realistični, pa se svatko može prepoznati barem u dijelu njihove priče. Dok jedni navijaju za "tim Conrada", drugi su uvjereni da je Jeremiah pravi izbor, a ta podjela samo dodatno pojačava angažman publike.
Serija uspješno balansira između romantike i ozbiljnijih tema – lagane ljetne scene isprepliću se s pričama o obiteljskim odnosima, gubicima i odrastanju. Uz to, vizualna estetika – more, plaže, zalasci sunca i mladenačka energija – daje seriji identitet koji osvaja na prvu.
Serija ''The Summer i Turned Pretty''
''The Summer I Turned Pretty postao je i zajednički doživljaj''. Sve više muškaraca priznaje da seriju gledaju sa svojim nježnijim polovicama, a upravo to zajedničko gledanje stvorilo je novu dimenziju njezine popularnosti. Na TikToku se pak svakodnevno pojavljuju brojni videi – od emotivnih scena i romantičnih trenutaka, do navijanja za omiljeni ljubavni par. Viralni isječci dodatno su približili seriju mlađoj publici i stvorili osjećaj zajedništva među fanovima.
@heeynaani this is so amazing aaa #thesummeriturnedpretty #summer #bryantpark #teamjeremiah #teamconrad #fyp #thingstodoinnyc @the summer i turned pretty ♬ Red cinematic version - Néylore
@rams Replying to @Kobie Turner only one answer 🤭 #LARams #tsitp #KobieTurner #TeamConrad ♬ Beat Type 90s Madrugada Relaxar - Beatdohostil
U toj popularnosti ogleda se i osobna povezanost brojnih gledateljica. Primjer je 39-godišnja Courtney Gilberto, glumica poznata iz filma ''Zamka za roditelje'' (1998.). Danas seriju gleda sa svojom kćeri, a u liku Belly Conklin prepoznaje podsjetnik na mladenačku ljubav i uzbuđenje prvih pogleda.
"Svijet koji je stvorila Han prizemljio me kada se sve ostalo činilo izvan kontrole. Određena sjećanja postala su svježa, poput hihotanja u trgovačkom centru, šuljanja na kućne zabave i razgovora s dečkima. Poput protagonistice Belly, sjećam se prvog puta kada me dečko primijetio - kako je to bilo uzbudljivo i zbunjujuće", napisala je za Elle.
Serija ''The Summer i Turned Pretty''
Stručnjakinja za odnose Deborah Robbins objašnjava zašto serija nadilazi tipičan okvir tinejdžerske drame. Prema njezinim riječima, ona spaja romantičnu fantaziju i psihološku slojevitost, podsjećajući na klasične serije poput ''Beverly Hillsa 90210'', ''Dawson’s Creeka'' ili ''My So-Called Life'', koje su oblikovale generacije i ostavile snažan emocionalni trag.
Serija ''The Summer i Turned Pretty''
"Čak i ako smo prerasli bajke, većina nas još uvijek nosi u sebi onaj glas koji se pita – što ako ipak mogu biti sretni do kraja života? Upravo zato ova serija nadilazi granice tinejdžerske drame i funkcionira kao vremenski stroj, nježan portal u prošla ljeta i u verzije nas samih koje su možda i dalje tu'', rekla je.
Serija ''The Summer i Turned Pretty''
Serija ''The Summer i Turned Pretty''
Lola Tung - serija ''The Summer I Turned Pretty''
Zbog svega toga The Summer I Turned Pretty nije tek još jedna ''teen serija''. Ona je podsjetnik na osjećaje i trenutke koji nikada ne blijede – prve simpatije, prvi pogledi i ona ljetna uzbuđenja koja nas prate cijeli život.
Serija ''The Summer i Turned Pretty''
Christopher Briney
