Znate li tko se krije iza Jeremiaha iz serije o kojoj bruji TikTok? Bio je u još jednom velikom hitu!

U trenutno najgledanijoj i najspominjanijoj seriji ljeta "The Summer I Turned Pretty", ulogu mnogima omraženog Jeremiaha tumači Gavin Casalegno.
Bilo da se radi o sportskoj ekipi ili glazbenicima, posljednjih nekoliko tjedana TikTokom vlada trend u kojem se ispituje korisnike jesu li tim Conrad ili tim Jeremiah.3 vijesti o kojima se priča prerani odlazak Preminula 42-godišnja glumica čiji je talent bio daleko poznat fotke obišle svijet Je li to bila djevojačka večer? Fotke zabave na luksuznoj jahti potaknule šuškanja jedni došli, drugi odlaze Najveći radijski transfer u Hrvatskoj! Poznato je gdje ćemo opet slušati Mišerić, Hana i Bucića!
Ukoliko nemate pretplatu na Amazon Prime Video, vjerojatno ne znate kako je u pitanju biranje strane u seriji "The Summer I Turned Pretty". U glavnoj ulozi je Belly, koju tumači Lola Tung, koja mora birati između dva brata Conrada i mnogim fanovima omraženog Jeremiaha, u čijoj ulozi se našao Gavin Casalegno.
Galerija 14 14 14 14 14
Pogledaji ovo Celebrity Kako je posrnula Ana Nikolić? Od najljepše žene na estradi do zabrinjavajućih prizora
Ovaj 26-godišnji Teksašanin svoje prve korake je napravio u modelingu, a već s četiri godine je glumio u televizijskim reklamama. Kako je bio samo dijete, s njim je na audicije putovala majka Allyson koja je preuzela ulogu menadžerice. Nakon selidbe u Los Angeles, s 11 godina dobio je svoju prvu ulogu u filmu "Hear Me Whisper", no prve uloge po kojima ga raspoznajemo je dobio u filmu "Noa" i televizijskoj seriji "Vampirski dnevnici" kao Damona Salvatorea kao dijete.
Gavin Casalegno - 13 Foto: Profimedia
Gavin Casalegno - 8 Foto: Profimedia
Gavin Casalegno - 10 Foto: Profimedia
Nakon niza manjih uloga, dobio je ulogu Jeremiaha Fishera u seriji "The Summer I Turned Pretty", a već prva sezona pretvorila ga je u tinejdžerskog idola. Treća sezona, koja je sada u tijeku, pojačala je rivalstvo "Tim Jeremiah" protiv "Tima Conrad", zbog čega su mnogi fanovi često izjednačavali Casalegna s likom Jeremiaha. Iz tog razloga, morao je reagirati na društvenim mrežama jer je često postao meta ljutih fanova.
Lola Tung - serija ''The Summer I Turned Pretty'' Foto: Profimedia
Christopher Briney - 1 Foto: Profimedia
Christopher Briney - 17 Foto: Profimedia
Nedavno se našao u središtvu skandala zbog reklame za Dunkinovo piće. U njemu, pokušao se našaliti kako je njegov ten rezultat genetike, što je izazvalo nebrojene kritike na društvenim mrežama i prozivanja zbog eugenike. Ova reklama počela se emitirati u isto vrijeme kada i kontroverzna reklama Sydney Sweeney za American Eagle, a zanimljivo je i kako je reklame radila ista marketinška agencija.
@dunkin
golden hour hits different with Dunkin’♬ original sound - Dunkin'
Od 2024. je oženjen za Cheyanne King, predan je vjeri, često citirajući Bibliju na društvenim mrežama, na kojima često podupire i akcije za mentalno zdravlje.
Trenutno se emitira treća sezona serije, koja je postala popularna i zbog svog soundtracka, a hoće li se Belly udati za Jeremiaha ili će ipak odabrati Conrada, otkrit će se u posljednje tri epizode.
Tko je Christopher Briney, koji tumači Conrada, pročitajte OVDJE.
Više o Loli Tung saznajte OVDJE.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Splićanin Šime na avanturi života doživio nezgodu: ''Najprije su čizme popustile, a sad...''
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Pojavila se s izrezom zbog kojeg su svi gledali u njezin trbuh kao od kamena!
Pogledaji ovo Celebrity Filmsko slavlje Joline supruge: Pogled ukrao buket o kojem sanja svaka žena!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Zaruke koje su srušile Instagram: Sve o vijesti koja je prikupila skoro 28 milijuna lajkova!