Znate li tko se krije iza Jeremiaha iz serije o kojoj bruji TikTok? Bio je u još jednom velikom hitu!

U trenutno najgledanijoj i najspominjanijoj seriji ljeta "The Summer I Turned Pretty", ulogu mnogima omraženog Jeremiaha tumači Gavin Casalegno.

Bilo da se radi o sportskoj ekipi ili glazbenicima, posljednjih nekoliko tjedana TikTokom vlada trend u kojem se ispituje korisnike jesu li tim Conrad ili tim Jeremiah.

Ukoliko nemate pretplatu na Amazon Prime Video, vjerojatno ne znate kako je u pitanju biranje strane u seriji "The Summer I Turned Pretty". U glavnoj ulozi je Belly, koju tumači Lola Tung, koja mora birati između dva brata Conrada i mnogim fanovima omraženog Jeremiaha, u čijoj ulozi se našao Gavin Casalegno.

Ovaj 26-godišnji Teksašanin svoje prve korake je napravio u modelingu, a već s četiri godine je glumio u televizijskim reklamama. Kako je bio samo dijete, s njim je na audicije putovala majka Allyson koja je preuzela ulogu menadžerice. Nakon selidbe u Los Angeles, s 11 godina dobio je svoju prvu ulogu u filmu "Hear Me Whisper", no prve uloge po kojima ga raspoznajemo je dobio u filmu "Noa" i televizijskoj seriji "Vampirski dnevnici" kao Damona Salvatorea kao dijete.

Nakon niza manjih uloga, dobio je ulogu Jeremiaha Fishera u seriji "The Summer I Turned Pretty", a već prva sezona pretvorila ga je u tinejdžerskog idola. Treća sezona, koja je sada u tijeku, pojačala je rivalstvo "Tim Jeremiah" protiv "Tima Conrad", zbog čega su mnogi fanovi često izjednačavali Casalegna s likom Jeremiaha. Iz tog razloga, morao je reagirati na društvenim mrežama jer je često postao meta ljutih fanova.

Nedavno se našao u središtvu skandala zbog reklame za Dunkinovo piće. U njemu, pokušao se našaliti kako je njegov ten rezultat genetike, što je izazvalo nebrojene kritike na društvenim mrežama i prozivanja zbog eugenike. Ova reklama počela se emitirati u isto vrijeme kada i kontroverzna reklama Sydney Sweeney za American Eagle, a zanimljivo je i kako je reklame radila ista marketinška agencija.

Od 2024. je oženjen za Cheyanne King, predan je vjeri, često citirajući Bibliju na društvenim mrežama, na kojima često podupire i akcije za mentalno zdravlje.

Trenutno se emitira treća sezona serije, koja je postala popularna i zbog svog soundtracka, a hoće li se Belly udati za Jeremiaha ili će ipak odabrati Conrada, otkrit će se u posljednje tri epizode.

