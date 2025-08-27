Kako je posrnula Ana Nikolić? Od najljepše žene na estradi do zabrinjavajućih prizora

Život Ane Nikolić pun je uspona i padova, a posljednjih godina teško se nosi s
Ana Nikolić (Jagodina, 27. 9. 1978.) jedna je od najprepoznatljivijih pop pjevačica regije. Odrasla je u Paraćinu, a u Beograd se preselila zbog školovanja i dizajna.
Širu popularnost postigla je 2003. na Beoviziji s pjesmom ''Januar'', čime započinje diskografsku priču koja će se protegnuti kroz niz hitova i pet studijskih albuma.
Ana Nikolić - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Scenu je dodatno osvojila singlovima poput ''Romale romali'' (Beovizija 2006), ''Milion dolara'' i ''Đavo''.
Nakon rođenja kćeri Tare 2017. povukla se sa scene. 2016. udala za repera Stefana Đurića Rastu, a par se razveo 2018. godine. I nakon razvoda povremeno je javno govorila o obiteljskim i partnerskim odnosima, a svojim kontroverznim brakom često su punili medijske stupce.
Ana Nikolić - 8 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Ana Nikolić - 6 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
2020. godine Ana je pokušala opet zasjati. Izdala je nekoliko singlova, najavila je veliki solo koncert u Štark areni za listopad 2023., no prodaja ulaznica je povučena, a koncert na koncu nije održan.
Poslije trudnoće, Ana se teško nosila s kilogramima. Sama je isticala da je nakon trudnoće imala troznamenkastu kilažu, a potom smršavjela više od 50 kilograma, kombinacijom režima prehrane i treninga.
"Ponekad sam željela uništiti Anu Nikolić na nesvjesnom nivou, sa 105 kilograma sjedila sam u fotelji, ali nisam uspjela. Ne znam kako je drugima to palo na pamet, da me mogu uništiti, kad ja samu sebe nisam uspjela. Navikla sam da budem zgodna i lijepa, u nekom trenutku to je bio problem. Iz porodilišta sam izašla jako ponosna i to me u tom trenutku nije zanimalo, ali kasnije jest", rekla je jednom prilikom.
"Jela sam sve jer mi nikada nije bilo muka, ali kasnije sam morala presjeći. Imala sam i zdravstvene probleme, pa sam uključila i lijekove. Malo lijekovi, malo inat... Tara mi je bila pokretač za sve, ja sjedim na traci, ona sjedi, jede čips i kaže: 'Mama, možeš ti to.' Ona je moj životni uspjeh i nešto najposebnije" rekla je Ana za "Premijeru - vikend specijal".
U intervjuu početkom 2025. iskreno je govorila o emotivnim lomovima i pritisku, izjavivši: ''Taj alkohol… je samo sredstvo da stopiram misli''.
Njene probleme s alkoholom komentirala je cijela regija, a u posljednje vrijeme Nikolić objavljuje i uznemirujuće video-zapise na Instagramu.
Ana Nikolić Foto: Jelena Misic/ATAImages/PIXSELL
U veljači 2025. podijelila je snimku s krvavim licem i objašnjenjem da je zadobila ozljedu u restoranu. U kolovozu 2025. objavila je još potresniji video u kojem uplakana pokazuje podljeve i krv, tvrdeći da je žrtva fizičkog napada, nakon čega je, prema medijskim navodima, dala iskaz policiji. O tim objavama izvijestili su brojni mediji u regiji. Više pročitajte OVDJE.
