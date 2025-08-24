Ana Nikolić pretučena, objavila jeziv video: Što se događa?

Ana Nikolić prijavila je partnera za nasilje i na društvenim mrežama objavila snimku na kojoj pokazuje ozljede.

Srpska pjevačica Ana Nikolić jučer je prijavila svog partnera, inače kompozitora, zbog navodnog nasilja, a objava koju je iste večeri stavila na društvene mreže izazvala je veliku zabrinutost kod njezinih pratitelja.

Na snimci se mogu vidjeti tragovi ozljeda - modrice na glavi i ožiljci na nogama, dok su u pojedinim trenucima prikazani i kadrovi iz stana.

U nastavku videa Ana se obraća nekome s druge strane kamere.

Ana Nikolić Foto: Ana Nikolić/Instagram



"Hvala dragom Bogu da sam te se riješila. Zovi mog brata, majku, zovi policiju, zovi hitnu pomoć, čovjek me pretukao, razbio mi je sljepoočnicu, pustio mi krv, zatvorio mi oko. Pozovi hitnu, sve ljude, molim te. Krv mi ide na sve strane, ne mogu više pričati, sva sam u modricama, izubijana sam skroz", govorila je kroz suze, uputivši i psovke.



