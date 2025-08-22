Znate li tko je on? Bio je zvijezda kultnih blockbustera!

Michael Biehn, kojeg smo imali priliku gledati u nekim od najznačajnijih filmova osamdesetih, snimljen je u šetnji Los Angelesom.

Mnogi fanovi visokobudžetnih blockbustera osamdesetih i devedesetih ovog glumca su vjerojatno vidjeli u mnogim omiljenim projektima. Na vrhuncu slave bio je poznat po suradnji s redateljem koji je kasnije snimio dva od najprofitabilnijih filma svih vremena, a nastupao je s imenima poput Charlieja Sheena, Nicolasa Cagea, Angeline Jolie i Kurta Russella.

Riječ je o Michaelu Biehnu, kojeg su ljubitelji znanstvene fantastike mogli gledati kao Kylea Reesea u prvom "Terminatoru" i Dwaynea Hicksa u "Alienu". Ovaj glumac snimljen je pri izlasku iz dućana, a oni koji su mogli pratiti njegovu karijeru složit će se koliko se promijenio.

69-godišnji Biehn je filmski debi imao u neplaćenoj maloj ulozi u mjuziklu "Briljantin", s Johnom Travoltom i Olivijom Newton-John, a proslavio se tri godine kasnije ulogom opsesivnog fana u trileru "The Fan" s Lauren Bacall.

Poslije uspjeha u znanstvenoj fantastici tijekom osamdesetih, u devedesetima se pojavio u filmovima "Navy SEAL" s Charliejem Sheenom, "Tombstone" s Kurtom Russellom i Valom Kilmerom, "The Rock" sa Seanom Conneryjem i Nicolasom Cageom te "Mojave Moon" s Angelinom Jolie. Ubrzo je njegova karijera tada počela slabiti, a on je pao u alkoholizam, sve dok se 2008. nije posve otrijeznio.

"Ljudi uvijek govore da sam bio zvijezda osamdesetih. Nisam bio zvijezda osamdesetih. Bruce Willis je bio zvijezda osamdesetih. Tom Cruise, Schwarzenegger, Stallone, Mel Gibson… Oni su zarađivali 20 milijuna dolara po filmu. Ja nikad nisam zaradio ni milijun. I to mi je odgovaralo", ispričao je Biehn, dodavši kako mu je obitelj uvijek bila važnija od karijere. "Imam pet sinova i uvijek mi je bilo bitno da im budem bliži nego filmskom poslu."





Oženio se triput, a s posljednjom suprugom Jennifer Blanc je i danas. I dalje glumi, ali u puno manjoj mjeri nego u ranim danima karijere. Riječi hvale o njemu je imao i redatelj James Cameron, koji je izjavio: "Možda ga je u karijeri sputalo to što nije volio igrati holivudsku igru ulizivanja i sve to. Za njega je uvijek bilo važno samo ono što radi. Put do zvijezda često ovisi o jednoj odluci. Svaka uloga vodi na raskrižje."

