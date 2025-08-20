Znate li čije li ovo sin? Mama mu je jedna od najvećih zvijezda kultne serije

Juliana Murraya Sterna rijetko imamo priliku vidjeti u javnost iako gradi karijeru u svijetu filma i serija.

Zvijezda serije ''Prijatelji'' Lisa Kudrow svoj privatni život drži podalje od javnosti, a rijetki znaju da ona ima dijete. Njezin sin zove se Julian Murray Stern i danas ima 27 godina.

Julian je rođen 7. svibnja 1998. godine u Los Angelesu. Njegov otac je francuski oglašivač Michel Stern, a Lisa i on u braku su od 1995. godine.

Julian Murray Stern, Lisa Kudrow Foto: Profimedia

Zanimljivo je da je Kudrowina trudnoća s Julianom bila uvrštena i u samu radnju ''Prijatelja''. Dok je u stvarnom životu čekala sina, njezin lik Phoebe u seriji je nosio trojke kao surogat majka, pa su gledatelji pratili i njezinu stvarnu trudnoću.

Julian Murray Stern, Lisa Kudrow Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik podijelila uspomenu na oca Dinu: ''Od žaljenja što ga nema...''

Kao dijete često je boravio na setu popularne serije, a Lisa je jednom otkrila kako je posebno bio vezan uz Jennifer Aniston – čim bi je ugledao, odmah bi joj sjeo u krilo.

Galerija 17 17 17 17 17

Iako mu je majka globalna zvijezda, Julian se rijetko pojavljuje u javnosti.

Poznato je i da je krenuo maminim stopama. 2021. godine diplomirao je na filmskoj akademiji. Iako je isprva izgledalo kako je fokusiran na filmsku montažu već je pokazao svoje glumačko umijeće u kratkom filmu ''Seth’s Big Break 2''.

Pogledaji ovo Celebrity Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni

Aktivan je i na društvenim mrežama gdje ga prati više od 40 tisuća pratitelja. Između brojnih videa svojih radova, s vremena na vrijeme pohvalio se i svojom fotkom, a nemoguće je ne primijetiti koliko nalikuje slavnoj majci.

Dok Lisa Kudrow i dalje uživa status zvijezde Hollywooda, Julian polako gradi vlastiti put – između kamere i glume. Ako je suditi po njegovim prvim projektima, pred njim bi mogla biti vrlo zanimljiva karijera.

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Sjećate se nadarene djevojčice iz ovog filma? Danas ima 19 godina i izrasla je u pravu ljepoticu

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu