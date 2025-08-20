Znate li čije li ovo sin? Mama mu je jedna od najvećih zvijezda kultne serije

Juliana Murraya Sterna rijetko imamo priliku vidjeti u javnost iako gradi karijeru u svijetu filma i serija.
Zvijezda serije ''Prijatelji'' Lisa Kudrow svoj privatni život drži podalje od javnosti, a rijetki znaju da ona ima dijete. Njezin sin zove se Julian Murray Stern i danas ima 27 godina.3 vijesti o kojima se priča Objavila fotografije! Folk-zvijezda uredila dvorište iz svojih snova, ovako izgleda njezin mali raj Objavila i fotku Slavlje kod Živojinovića! Aleksandra Prijović otkrila lijepu vijest ''Na nju sam posebno slab'' Momčilo Otašević pozirao s mladom ženom koja je privukla svu pažnju njegovih pratitelja
Julian je rođen 7. svibnja 1998. godine u Los Angelesu. Njegov otac je francuski oglašivač Michel Stern, a Lisa i on u braku su od 1995. godine.
Julian Murray Stern, Lisa Kudrow Foto: Profimedia
Zanimljivo je da je Kudrowina trudnoća s Julianom bila uvrštena i u samu radnju ''Prijatelja''. Dok je u stvarnom životu čekala sina, njezin lik Phoebe u seriji je nosio trojke kao surogat majka, pa su gledatelji pratili i njezinu stvarnu trudnoću.
Julian Murray Stern, Lisa Kudrow Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik podijelila uspomenu na oca Dinu: ''Od žaljenja što ga nema...''
Kao dijete često je boravio na setu popularne serije, a Lisa je jednom otkrila kako je posebno bio vezan uz Jennifer Aniston – čim bi je ugledao, odmah bi joj sjeo u krilo.
Galerija 17 17 17 17 17
Iako mu je majka globalna zvijezda, Julian se rijetko pojavljuje u javnosti.
Poznato je i da je krenuo maminim stopama. 2021. godine diplomirao je na filmskoj akademiji. Iako je isprva izgledalo kako je fokusiran na filmsku montažu već je pokazao svoje glumačko umijeće u kratkom filmu ''Seth’s Big Break 2''.
Pogledaji ovo Celebrity Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni
Aktivan je i na društvenim mrežama gdje ga prati više od 40 tisuća pratitelja. Između brojnih videa svojih radova, s vremena na vrijeme pohvalio se i svojom fotkom, a nemoguće je ne primijetiti koliko nalikuje slavnoj majci.
Dok Lisa Kudrow i dalje uživa status zvijezde Hollywooda, Julian polako gradi vlastiti put – između kamere i glume. Ako je suditi po njegovim prvim projektima, pred njim bi mogla biti vrlo zanimljiva karijera.
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Celebrity Haljina s porukom glumice u Sarajevu dirnula prisutne, detalji su nevjerojatni
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Nekad i sad Sjećate se nadarene djevojčice iz ovog filma? Danas ima 19 godina i izrasla je u pravu ljepoticu
Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić natjecat će se u MasterChefu, sve je podijelio na Instagramu